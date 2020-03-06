Цыганков не сыграет в матче с Александрией

Лидер «Динамо» не попал в заявку команды на матч

  • 06.03.2020 16:52
  • 2659 просмотров
  • 9 комментариев
Цыганков не сыграет в матче с Александрией
© fcdynamo.kiev.ua

Завтра, 7 марта «Динамо» в 22-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Александрией». Начало матча – в 17:00.

Стала известна заявка «Динамо» на матч:

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

По неизвестным причинам в заявку не попал лидер «Динамо» Виктор Цыганков. Во вторник он провел полный матч 21-го тура УПЛ против «Колоса» (победа 2:0) и отметился забитым голом.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 06.03.2020 17:54
    +1
    Trasher311987, 06.03.2020 17:33
    Берегут на кубок. Потому что для Динамо важно взять трофей
    Финал уже!?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.03.2020 17:53
    -1
    Цыганков наверное послал Михайличенко на три буквы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 06.03.2020 17:39
    -1
    APL, 06.03.2020 17:26
    ти б собі якусь таблетку купив, бо в тебе явно щось з головою...
    Это местное посмешища Serg _ kr с работа у него такая
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.03.2020 17:33
    -2
    Берегут на кубок. Потому что для Динамо важно взять трофей
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.03.2020 17:32
    -5
    dgurkis, 06.03.2020 17:31
    Знову лікарі начудковали, мабуть...
    опять каким то чудом в карман доктора попал допинг
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.03.2020 17:31
    -4
    serge_kr, 06.03.2020 17:21
    Витя наверное тоже нету таблетку принял, вот и не рискуют выпускать
    Знову лікарі начудковали, мабуть...
    Ссылка
    APL
      APL, 06.03.2020 17:26
    +7
    serge_kr, 06.03.2020 17:21
    Витя наверное тоже нету таблетку принял, вот и не рискуют выпускать
    ти б собі якусь таблетку купив, бо в тебе явно щось з головою...
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.03.2020 17:21
    -9
    Витя наверное тоже нету таблетку принял, вот и не рискуют выпускать
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 06.03.2020 17:13
    -3
    "По неизвестным причинам в заявку не попал лидер «Динамо» Виктор Цыганков" Причина в отсутствии мозгов у лесика. За что нам такое наказание?
    Ссылка
    APL
      APL, 06.03.2020 17:26
    +7
    serge_kr, 06.03.2020 17:21
    Витя наверное тоже нету таблетку принял, вот и не рискуют выпускать
    ти б собі якусь таблетку купив, бо в тебе явно щось з головою...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 06.03.2020 17:54
    +1
    Trasher311987, 06.03.2020 17:33
    Берегут на кубок. Потому что для Динамо важно взять трофей
    Финал уже!?
    Ссылка
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