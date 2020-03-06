Цыганков не сыграет в матче с Александрией

Завтра, 7 марта «Динамо» в 22-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Александрией». Начало матча – в 17:00.

Стала известна заявка «Динамо» на матч:

Вратари: Бойко, Бущан;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

По неизвестным причинам в заявку не попал лидер «Динамо» Виктор Цыганков. Во вторник он провел полный матч 21-го тура УПЛ против «Колоса» (победа 2:0) и отметился забитым голом.