Цыганков не сыграет в матче с Александрией

Завтра, 7 марта «Динамо» в 22-м туре УПЛ на выезде сыграет с «Александрией». Начало матча – в 17:00.
Стала известна заявка «Динамо» на матч:
Вратари: Бойко, Бущан;
Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;
Полузащитники: Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко, Караваев;
Нападающие: Русин, Соль.
По неизвестным причинам в заявку не попал лидер «Динамо» Виктор Цыганков. Во вторник он провел полный матч 21-го тура УПЛ против «Колоса» (победа 2:0) и отметился забитым голом.
Источник — ФК Динамо Киев
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