Левига осужден на 4 года за ДТП, в котором погиб Закарлюка

Бывший нападающий «Ворсклы» Руслан Левига признан виновным в ДТП, которое унесло жизнь экс-игрока «Арсенала» и сборной Украины Сергея Закарлюки.

37-летний Левига взят под стражу в зале суда и обязан выплатить родителям Закарлюки 200 тысяч гривен. У него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

Злосчастное ДТП произошло 5 октября 2014 года на 278-м километре трассы Киев-Харьков. Левига был за рулем «Мерседеса», а Закарлюка ехал на пассажирском сидении. Водитель врезался в военный грузовик, который стоял на трассе с включенным аварийным сигналом. Следствие доказало, что авария произошла по вине Левиги, хотя он сам вину не признал, заявив, что ехал со скоростью 80-90 км/час.



Пассажиры военного грузовика дали свидетельские показания, что у Левиги были признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование легкую степень опьянения у Левиги подтвердило.

Автотехническая экспертиза подтвердила, что у легкового автомобиля было достаточно времени, чтобы затормозить или другим способом избежать столкновения.



Руслан Левига выступал за полтавскую «Ворсклу», «Черноморец», «Олимпик» и другие клубы. В 2014-м был игроком «Нефтяник-Укрнефть», в тренерском штабе которого работал Закарлюка. В 2018-м году Руслан Левига выступал в чемпионате ДНР – в составе команд «Оплот Донбасса» и «Гвардеец».