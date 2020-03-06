Валя Семеренко заняла 12 место в спринте. Русин продлил контракт с Динамо

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5-е марта.

1. Нове-Место-2020. Валя Семеренко заняла 12 место в спринте. Победу в стартовой гонке седьмого этапа Кубка мира одержала немка Дениз Херрманн.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Русин продлил контракт с Динамо. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

3. Шевченко ведет переговоры с УАФ о новом контракте со сборной Украины. Наставник не исключает, что может остаться в сборной.

4. Стало известно, за какой препарат был дисквалифицирован Беседин. Форвард «Динамо» стал жертвой врачебной ошибки.

5. УПЛ с 2021 года: возвращение к 16 клубам, VAR и женские команды. Исполком утвердил ряд важных решений.

6. Агробизнес откажется от УПЛ. В клубе не готовы идти в элиту. Руководство считает, что пока рано думать о выступлениях в УПЛ.

7. Минздрав анонсирует отмену всех спортивных мероприятий в Украине. Украинский спорт ждет запрет в связи с распространением коронавируса.

8. Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в США. Украинская теннисистка продолжает участие в турнире.

9. Суперлига. Аутсайдер Николаев в напряженном матче обыграл одного из лидеров. Хозяева выиграли с перевесом в один пункт.

10. Стало известно условие, которое позволит Ман Сити сыграть в ЛЧ-2020/21. Несмотря на бан от УЕФА, «горожане» имеют шансы сыграть в следующей Лиге чемпионов.