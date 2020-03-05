Минздрав анонсирует отмену всех спортивных мероприятий в Украине

Правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса из Китая.
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, находясь в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал о возможном запрете, но не назвал сроки ввода ограничений:
«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.
Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, чтобы снизить массовые скопления людей».
Источник — Новое время
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