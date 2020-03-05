Минздрав анонсирует отмену всех спортивных мероприятий в Украине

Украинский спорт ждет запрет в связи с распространением коронавируса

  • 05.03.2020 15:27
  • 1708 просмотров
  • 4 комментария
Минздрав анонсирует отмену всех спортивных мероприятий в Украине
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Правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия в связи с распространением коронавируса из Китая.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, находясь в Новых Санжарах Полтавской области, рассказал о возможном запрете, но не назвал сроки ввода ограничений:

«В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий. Закрывать временно школы, чтобы снизить массовые скопления людей».

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Источник — Новое время

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 05.03.2020 16:11
    -2
    paryc, 05.03.2020 16:06
    А как определить кто будет представлять Украину в еврокубках,ну кроме Шахты?
    Какие еврокубки? Будете вспоминать о них как сейчас об СССР....
    Ссылка
    paryc
      paryc, 05.03.2020 16:06
    0
    А как определить кто будет представлять Украину в еврокубках,ну кроме Шахты?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.03.2020 16:00
    +1
    Клоуны!Решили просто повторить за Европой!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.03.2020 15:33
    -3
    Что-то темнят. Если бы международные соревнования, то тогда понятно. Туристы.
    Но если уже внутренние соревнования, то тут что-то не так.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.03.2020 16:00
    +1
    Клоуны!Решили просто повторить за Европой!
    Ссылка
    paryc
      paryc, 05.03.2020 16:06
    0
    А как определить кто будет представлять Украину в еврокубках,ну кроме Шахты?
    Ссылка
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