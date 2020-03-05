ОФИЦИАЛЬНО. Русин продлил контракт с Динамо

«Динамо» официально объявил о продлении контракта с форвардом Назарием Русиным.

Соглашение с 21-летним нападающим рассчитано до 28 февраля 2025 года.

Русин выступает за первую команду «Динамо» с 2015 года. Суммарно на его счету 7 голов в 29 матчах.

Зимой Русин вернулся в «Динамо» из аренды в «Заре».