ОФИЦИАЛЬНО. Русин продлил контракт с Динамо

Новое соглашение рассчитано до 2025 года

  • 05.03.2020 15:02
  • 2022 просмотра
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Русин продлил контракт с Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» официально объявил о продлении контракта с форвардом Назарием Русиным.

Соглашение с 21-летним нападающим рассчитано до 28 февраля 2025 года.

Русин выступает за первую команду «Динамо» с 2015 года. Суммарно на его счету 7 голов в 29 матчах.

Зимой Русин вернулся в «Динамо» из аренды в «Заре».

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.03.2020 15:58
    +2
    kaprizlink, 05.03.2020 15:15
    Жизнь не учит...
    Как раз жизнь и научила. Еще пять лет будет получать нормальное лаве
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 15:51
    -1
    serge_kr, 05.03.2020 15:45
    Ещё на 5 лет рабства подписался, жаль парня.
    Судя по нытью вашей тайсоншы, то это она в рабстве
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.03.2020 15:47
    -3
    Zport., 05.03.2020 15:41
    Ты лучше гадай, кто из колорадов следующим в арендуполе окажется)
    Уже который раз ты пытаешься переводить стрелки на Шахту. Эта ветка про кого???
    Плять, я уже начинаю задумываться над твоими умствееными способностями. Отчего - то мне подсказывает интеллект, что у тебя явно комплекс неполноценности.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 15:45
    -5
    Ещё на 5 лет рабства подписался, жаль парня.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 15:41
    -1
    Forever_young_13, 05.03.2020 15:33
    Значит на следующий сезон опять в аренду в Зарю
    Ты лучше гадай, кто из колорадов следующим в арендуполе окажется)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.03.2020 15:41
    -3
    Прощай карьера,парень себя похоронил
    Ссылка
    Сергій Поліщук
    online
      Сергій Поліщук, 05.03.2020 15:39
    -3
    Пропал парень...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 05.03.2020 15:33
    -4
    Значит на следующий сезон опять в аренду в Зарю
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 05.03.2020 15:17
    0
    фото в тему
    Ссылка
    kaprizlink
      kaprizlink, 05.03.2020 15:15
    +1
    Жизнь не учит...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.03.2020 15:58
    +2
    kaprizlink, 05.03.2020 15:15
    Жизнь не учит...
    Как раз жизнь и научила. Еще пять лет будет получать нормальное лаве
    Ссылка
    kaprizlink
      kaprizlink, 05.03.2020 15:15
    +1
    Жизнь не учит...
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 05.03.2020 15:17
    0
    фото в тему
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