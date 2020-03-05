Стало известно, за какой препарат был дисквалифицирован Беседин

В конце февраля форвард «Динамо» Артем Беседин получил годичную дисквалификацию за допинг. При этом, какой именно препарат нашли у Беседина, не было известно.
Теперь же координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко заявил, что Беседин стал жертвой врачебной ошибки. Игрок попросил у врача «Динамо» таблетку от головной боли, а вместо этого получил препарат, в котором действующим веществом был запрещенный стимулятор фонтурацетам:
«Это стимулятор, который увеличивает мозговую активность и психическую энергию. При малых дозах он просто увеличивает психическую активность и память.
По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор дал этот препарат.
По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры».
Источник — ТК Футбол
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Может ты просто с особенностями в развитии, и я зря тебя обижаю?
Я уже сколько раз тебе повторял , что ты должен доказать вину , а не обвиняемый перед тобой оправдываться .
А тебе все непонятно .
Версия Динами подтверждается наказанием от УЕФА, ведь за допинг, именно допинг срок был бы в разы больше ....
———
Так что возвращаемся к нашему вопросу, какие ты имеешь доказательства , что версия ДК не правдива ?
Не придумала как выкрутится , или координаты с новой закладкой клея ПВА, срочно пришли ?
Что такое допинг - препарат ?
А просто спрос?
То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
Может ты просто с особенностями в развитии, и я зря тебя обижаю?
Я уже сколько раз тебе повторял , что ты должен доказать вину , а не обвиняемый перед тобой оправдываться .
А тебе все непонятно .
Версия Динами подтверждается наказанием от УЕФА, ведь за допинг, именно допинг срок был бы в разы больше ....
———
Так что возвращаемся к нашему вопросу, какие ты имеешь доказательства , что версия ДК не правдива ?
А просто спрос?
То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
Может ты просто с особенностями в развитии, и я зря тебя обижаю?
Я уже сколько раз тебе повторял , что ты должен доказать вину , а не обвиняемый перед тобой оправдываться .
А тебе все непонятно .
Версия Динами подтверждается наказанием от УЕФА, ведь за допинг, именно допинг срок был бы в разы больше ....
———
Так что возвращаемся к нашему вопросу, какие ты имеешь доказательства , что версия ДК не правдива ?
Адвокаты думают, что такой бред с таблетками в кармане прокатит?
А просто спрос?
То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
А просто спрос?
То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
впізнаю динамо
Адвокаты думают, что такой бред с таблетками в кармане прокатит?
Адвокаты думают, что такой бред с таблетками в кармане прокатит?
А какого лешего у него эти блистеры были в кармане?
ЧТО БЛ*ЯТЬ!? ВЫ В СВОЁМ УМЕ??!!
И что доказывать?
Намекаешь что беседин у силой в рот таблетку засовывали? Тогда тут не только доктор замешан. Старенький. Тут кто-то ещё держал силой русина. И может не один
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