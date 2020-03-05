Стало известно, за какой препарат был дисквалифицирован Беседин

В конце февраля форвард «Динамо» Артем Беседин получил годичную дисквалификацию за допинг. При этом, какой именно препарат нашли у Беседина, не было известно.

Теперь же координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко заявил, что Беседин стал жертвой врачебной ошибки. Игрок попросил у врача «Динамо» таблетку от головной боли, а вместо этого получил препарат, в котором действующим веществом был запрещенный стимулятор фонтурацетам:

«Это стимулятор, который увеличивает мозговую активность и психическую энергию. При малых дозах он просто увеличивает психическую активность и память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор дал этот препарат.

По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры».