Стало известно, за какой препарат был дисквалифицирован Беседин

Форвард «Динамо» стал жертвой врачебной ошибки

  • 05.03.2020 16:44
  • 6706 просмотров
  • 56 комментариев
Стало известно, за какой препарат был дисквалифицирован Беседин
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

В конце февраля форвард «Динамо» Артем Беседин получил годичную дисквалификацию за допинг. При этом, какой именно препарат нашли у Беседина, не было известно.

Теперь же координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко заявил, что Беседин стал жертвой врачебной ошибки. Игрок попросил у врача «Динамо» таблетку от головной боли, а вместо этого получил препарат, в котором действующим веществом был запрещенный стимулятор фонтурацетам:

«Это стимулятор, который увеличивает мозговую активность и психическую энергию. При малых дозах он просто увеличивает психическую активность и память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор дал этот препарат.

По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры».

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Источник — ТК Футбол

(28 голосов)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 17:47
    0
    jekаfunny, 05.03.2020 17:40
    Скажи а у тебя справка есть?
    Может ты просто с особенностями в развитии, и я зря тебя обижаю?
    Я уже сколько раз тебе повторял , что ты должен доказать вину , а не обвиняемый перед тобой оправдываться .
    А тебе все непонятно .
    Версия Динами подтверждается наказанием от УЕФА, ведь за допинг, именно допинг срок был бы в разы больше ....
    ———
    Так что возвращаемся к нашему вопросу, какие ты имеешь доказательства , что версия ДК не правдива ?
    Версия ДК имеет ровно такие же доказательства как и мои слова, вопрос в том верить в всякий бред или иметь свою голову. Так вот я считаю как и многие что версия ДК чистая ложь и жалкая попытка оправдать факт употребление игроком допинга на котором его словили и доказали. Тебе советую не быть зомби и верить всему что говорят по ТВ или пишут в газетах, а то твои мозги уже окончательно атрофируются
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.03.2020 17:46
    0
    И вообще те кто тут срач разводят знают в каких препаратах содержится фонтурацетам ???
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:45
    0
    jekаfunny, 05.03.2020 17:42
    Врать и выдвигать версии - немного разные вещи
    Кто врет и где? Все же говорят то, что и опубликовано этой статье. Что врач носил у себя в кармане допинг 1 препарат. 90% коментов об этом, а не о Беседине. Всем по... на Беседина
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 17:45
    -2
    Д. Быков, 05.03.2020 17:43
    Ну что, говно гугнявое, тявкни, только внятно, откуда у околофутбольного шубного недоклуба своя фискальная служба? Бегом давай. Или опять в унитаз сольёшься после порции живительных люлей?
    Ой лох галопиридолтный , а что ж ты с прошлой ветки сегодня убежала та ?
    Не придумала как выкрутится , или координаты с новой закладкой клея ПВА, срочно пришли ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 17:43
    -1
    ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:43
    Зачем врач Динамо носит у себя в кармане допинг-препарат?
    Например сам принимает его от от головы
    Что такое допинг - препарат ?
    Ссылка
    Д. Быков
    online
      Д. Быков, 05.03.2020 17:43
    +1
    jekаfunny, 05.03.2020 17:35
    Даже не буду тебя сразу лупить темами на которых ты уже был уличён во враньё .
    А просто спрос?
    То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
    А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
    Ну что, говно гугнявое, тявкни, только внятно, откуда у околофутбольного шубного недоклуба своя фискальная служба? Бегом давай. Или опять в унитаз сольёшься после порции живительных люлей?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 17:43
    -1
    ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:40
    Доказуют в суде, а на сайте тут сидят не судьи, а люди, которые просто коментируют и выдвигают свои версии.
    Если ты адекватный человек то можешь свою версию аргументировать какими то доказательствами , особенно если обвиняешь кого то
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:43
    +1
    jekаfunny, 05.03.2020 17:40
    Скажи а у тебя справка есть?
    Может ты просто с особенностями в развитии, и я зря тебя обижаю?
    Я уже сколько раз тебе повторял , что ты должен доказать вину , а не обвиняемый перед тобой оправдываться .
    А тебе все непонятно .
    Версия Динами подтверждается наказанием от УЕФА, ведь за допинг, именно допинг срок был бы в разы больше ....
    ———
    Так что возвращаемся к нашему вопросу, какие ты имеешь доказательства , что версия ДК не правдива ?
    Зачем врач Динамо носит у себя в кармане допинг-препарат?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 17:42
    -1
    ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:40
    Доказуют в суде, а на сайте тут сидят не судьи, а люди, которые просто коментируют и выдвигают свои версии.
    Врать и выдвигать версии - немного разные вещи
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:40
    +1
    jekаfunny, 05.03.2020 17:35
    Даже не буду тебя сразу лупить темами на которых ты уже был уличён во враньё .
    А просто спрос?
    То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
    А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
    Доказуют в суде, а на сайте тут сидят не судьи, а люди, которые просто коментируют и выдвигают свои версии.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 17:40
    -2
    serge_kr, 05.03.2020 17:37
    Факт допинга есть это доказательство, а версия ДК не имеет никакого доказательства, а лишь версия клуба которого есть интерес оправдать своего игрока. Так что ты обосрался и для начала предоставь доказательства той смешной версии что дало ДК
    Скажи а у тебя справка есть?
    Может ты просто с особенностями в развитии, и я зря тебя обижаю?
    Я уже сколько раз тебе повторял , что ты должен доказать вину , а не обвиняемый перед тобой оправдываться .
    А тебе все непонятно .
    Версия Динами подтверждается наказанием от УЕФА, ведь за допинг, именно допинг срок был бы в разы больше ....
    ———
    Так что возвращаемся к нашему вопросу, какие ты имеешь доказательства , что версия ДК не правдива ?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.03.2020 17:38
    0
    Comrade Me, 05.03.2020 17:20
    А кому предназначалась та запрещенная таблетка?
    Адвокаты думают, что такой бред с таблетками в кармане прокатит?
    А сам доктор разве не мог принимает препарат для улучения мозговий активності ???
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 17:37
    0
    jekаfunny, 05.03.2020 17:35
    Даже не буду тебя сразу лупить темами на которых ты уже был уличён во враньё .
    А просто спрос?
    То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
    А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
    Факт допинга есть это доказательство, а версия ДК не имеет никакого доказательства, а лишь версия клуба которого есть интерес оправдать своего игрока. Так что ты обосрался и для начала предоставь доказательства той смешной версии что дало ДК
    Ссылка
    Andrii Stadnyk
      Andrii Stadnyk, 05.03.2020 17:36
    +1
    Замість того, щоб прояснити ситуацію, ще більше її заплутали. Чому лікар носить в кишені заборонені препарати? Чому не носить медикаменти в аптечці? Він дав Бєсєдіну одну таблетку і так зірки стали, що саме тоді взяли пробу на допінг? Чи може одна таблетка показати позитивний результат? Чи в Артема постійний головний біль і лікар дав йому весь блістер? Тоді чому Бєсєдін грав з цими болями? Чому йому не провели діагностику, може там біда якась в хлопця?
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 05.03.2020 17:35
    -3
    serge_kr, 05.03.2020 17:33
    Динамо как всегда придумали очередной бред, за дураков всех считают...
    Даже не буду тебя сразу лупить темами на которых ты уже был уличён во враньё .
    А просто спрос?
    То есть ты можешь доказать версию отличительную от той что опубликовало Динамо ?
    А то твой коллега , тоже хотел но почему то отлучился куда то, как дело дошло до доказательств
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.03.2020 17:34
    +2
    ... відмазка рівня 3-класника... топ-лікар топ-клубу "переплутав бо все носить в одній кишені"...
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 05.03.2020 17:34
    +1
    это что за детский сад.. суркис-почему доктор не уволен? пусть доктор платит ему зарплату.. и если он не виновен то почему отбывает наказание беседин а не доктор? пиздюки.
    Ссылка
    Alan Wake
    online
      Alan Wake, 05.03.2020 17:34
    -2
    Frankov, 05.03.2020 17:29
    Истерика это у вас дырявых муSSоров,а кто думает что беседка случайно лопал пачками ноотропы,то читаем https://nootropics.ru/news/nootropnye-preparaty-dlya-sportsmenov/
    А "дырявым муSSорам" чего истерить? Их игрок приступит к тренировкам уже в ноябре. Срну же выгнали пинком под зад, даже не рассказав, что за наркотик он принимал. Постыдились.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 05.03.2020 17:33
    -1
    Динамо как всегда придумали очередной бред, за дураков всех считают...
    Ссылка
    doktor09
      doktor09, 05.03.2020 17:30
    +4
    Нас что, опять за идиотов считают?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:07
    +11
    Кто-то мне скажет зачем врач Динамо носит у себя в кармане допинг-препараты?
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 05.03.2020 17:03
    +10
    ага. так зразу повірив. я взагалі в одній кішені ношу муку і кокаін. легко перепутати
    Ссылка
    alegofich
      alegofich, 05.03.2020 17:00
    +9
    Класний лікар - в кармані жменя таблеток
    впізнаю динамо
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 05.03.2020 17:20
    +8
    А кому предназначалась та запрещенная таблетка?
    Адвокаты думают, что такой бред с таблетками в кармане прокатит?
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 05.03.2020 16:57
    +8
    Короче, стрелочника нашли в лице доктора
    Ссылка
    stalevar1250
      stalevar1250, 05.03.2020 17:26
    +6
    Даже пятиклассник круче отмазку найдёт, чем докторишки ДК
    Ссылка
    Barilko
      Barilko, 05.03.2020 17:24
    +6
    )))) от оно чё Михалыч!!! А мы то думали)) Русские уже вон пару лет не разберутся где анальгин а где мельдоний))) с каждым бывает.
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 05.03.2020 17:25
    +5
    А героин он тоже в том кармане носит ?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:03
    +5
    Эсли врача не уволило Динамо, знает все это просто отмазка была, чтобы сократить термин дисквалификации Беседину. Потому что за " перепутал таблетку" увольняют сразу
    Ссылка
    doktor09
    online
      doktor09, 05.03.2020 17:30
    +4
    Нас что, опять за идиотов считают?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 05.03.2020 17:29
    +4
    "в одном кармане", бред...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.03.2020 17:21
    +4
    Comrade Me, 05.03.2020 17:20
    А кому предназначалась та запрещенная таблетка?
    Адвокаты думают, что такой бред с таблетками в кармане прокатит?
    Может быть главному газонокосильщику хотели подсунуть, чтобы быстрее косил траву.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 05.03.2020 16:56
    +4
    Бред, как это врач Динамо перепутал. А что эсли бы у него в одном из карманов оказался мышьяк? Гнать его поганой метлой. А в вообще бред, не верю чтобы на таком уровне, врач мог перепутать, носил таблетки разные в кармане, а не в аптечке, и что вообще носит с собой допинг-препараты в кармане, зная что они запрещены для футболистов.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.03.2020 17:03
    +3
    jekаfunny, 05.03.2020 16:56
    А у тебя есть другая информация ?
    Есть. Беседин сам принял лекарства.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 05.03.2020 16:58
    +3
    да уж перепутал - лапша на уши
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.03.2020 16:47
    +3
    *По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры»
    А какого лешего у него эти блистеры были в кармане?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 05.03.2020 16:47
    +3
    Зато теперь можно диссертацию написать, что препарат не работает и принести Беседина в пример.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.03.2020 17:34
    +2
    ... відмазка рівня 3-класника... топ-лікар топ-клубу "переплутав бо все носить в одній кишені"...
    Ссылка
    stalevar1250
      stalevar1250, 05.03.2020 17:24
    +2
    потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор дал этот препарат
    ЧТО БЛ*ЯТЬ!? ВЫ В СВОЁМ УМЕ??!!
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.03.2020 17:08
    +2
    jekаfunny, 05.03.2020 17:04
    Докажешь ?
    Ты кто? Следак?
    И что доказывать?
    Намекаешь что беседин у силой в рот таблетку засовывали? Тогда тут не только доктор замешан. Старенький. Тут кто-то ещё держал силой русина. И может не один
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