Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в США

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает успешное выступление на турнире WTA 125k Series в американском Индиан-Уэллсе.
В матче 1/8 финала спортсменка в двух сетах разобралась с британкой Кэти Бултер в двух сетах - 6:3, 6:3.
В четвертьфинале Цуренко сыграет против Ольги Данилович или Чжу Линь.
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Источник — Sport.ua
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