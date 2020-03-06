Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в США

Украинская теннисистка продолжает участие в турнире

  • 06.03.2020 00:50
  • 327 просмотров
  • 1 комментарий
Леся Цуренко уверенно вышла в четвертьфинал турнира в США
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко продолжает успешное выступление на турнире WTA 125k Series в американском Индиан-Уэллсе.

В матче 1/8 финала спортсменка в двух сетах разобралась с британкой Кэти Бултер в двух сетах - 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Цуренко сыграет против Ольги Данилович или Чжу Линь.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.03.2020 01:02
    +1
    молодец,я смотрел 2 сет,проигрывала Леся вначале 0-2,но собралась и спокойно и методично доказала свое преимущество!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.03.2020 01:02
    +1
    молодец,я смотрел 2 сет,проигрывала Леся вначале 0-2,но собралась и спокойно и методично доказала свое преимущество!
    Ссылка
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