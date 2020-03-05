Стало известно условие, которое позволит Ман Сити сыграть в ЛЧ-2020/21

«Манчестер Сити» имеет неплохие шансы на то, чтобы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, несмотря на 2-летнее отстранение от еврокубков, последовавшее со стороны УЕФА за нарушение условий финансового фейр-плэй.

Как известно, не согласившись с подобными санкциями, «горожане» пошли отстаивать свои права в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Там уже подтвердили получение апелляции от «Манчестер Сити», но пока не готовы назвать даже приблизительные сроки рассмотрения этого дела и, тем более, вынесения вердикта по нему.

По этой причине «Манчестер Сити» может запросить временную приостановку дисквалификации, что позволит клубу принять участие в Лиге чемпионов-2020/21. Условие будет актуально в том случае, если вердикт Спортивного арбитражного суда не будет готов до 1 июня.

В случае, если впоследствии апелляция «горожан» будет отклонена, то они пропустят следующие два розыгрыша еврокубков.