Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд

«Горожане» будут судиться с УЕФА

  • 26.02.2020 13:30
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Манчестер Сити подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд
© CAS

«Манчестер Сити» воспользовался возможностью подать апелляцию на решение независимой Судебной палаты Органа финансового контроля клубов УЕФА (CFCB) о дисквалификации клуба на два следующих сезона еврокубков.

Сообщается, что соответствующая апелляционная жалоба зарегистрирована в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Ранее исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано заявлял, что приписываемые им нарушения «не соответствуют действительности».

CAS пока не готов назвать сроки оглашения решения по этому делу.

Напомним, английская команда также была оштрафована на 30 млн евро за нарушение финансового фэйр-плей. «Горожане» допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансовой честной игры УЕФА, завышая спонсорские доходы на своих счетах и ​​в информации о безубыточности, представленной УЕФА между 2012 и 2016 годами.

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Источник — BBC

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