Агробизнес откажется от УПЛ. В клубе не готовы идти в элиту

Перед второй частью сезона Первой лиги руководство «Агробизнеса» признало, что не претендует на выход в УПЛ. Даже если команда выиграет чемпионат, клуб не будет подниматься в классе из-за неготовности инфраструктуры. В частности, стадиона.

Отметим, что «Агробизнес» занимает 6-е место, но от 1-й позиции отстает лишь на 2 очка.

«Какое бы место мы не заняли, - первое, второе или, как ставили задачу перед началом этого сезона, не ниже шестого, - мы в этом году не идем в Премьер-лигу, потому что мы еще не создали базу. У нас на сегодня стадион не готов к матчам в УПЛ. Если бы стадион был готов, то мы, конечно, могли бы говорить о повышении в классе».

«Мы должны играть на домашней арене, перед своими зрителями. А домашняя арена в этом году еще не готова. Поэтому на сегодня такой цели у нас нет. Даже если мы займем первое, второе, третье места. Все равно кому-то это место, согласно регламенту и спортивному принципу, уступим», - рассказал Олег Собуцкий, президент клуба.