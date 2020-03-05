Агробизнес откажется от УПЛ. В клубе не готовы идти в элиту

Руководство считает, что пока рано думать о выступлениях в УПЛ

  • 05.03.2020 20:33
  • 852 просмотра
  • 2 комментария
Агробизнес откажется от УПЛ. В клубе не готовы идти в элиту
© fcab.com.ua

Перед второй частью сезона Первой лиги руководство «Агробизнеса» признало, что не претендует на выход в УПЛ. Даже если команда выиграет чемпионат, клуб не будет подниматься в классе из-за неготовности инфраструктуры. В частности, стадиона.

Отметим, что «Агробизнес» занимает 6-е место, но от 1-й позиции отстает лишь на 2 очка.

«Какое бы место мы не заняли, - первое, второе или, как ставили задачу перед началом этого сезона, не ниже шестого, - мы в этом году не идем в Премьер-лигу, потому что мы еще не создали базу. У нас на сегодня стадион не готов к матчам в УПЛ. Если бы стадион был готов, то мы, конечно, могли бы говорить о повышении в классе».

«Мы должны играть на домашней арене, перед своими зрителями. А домашняя арена в этом году еще не готова. Поэтому на сегодня такой цели у нас нет. Даже если мы займем первое, второе, третье места. Все равно кому-то это место, согласно регламенту и спортивному принципу, уступим», - рассказал Олег Собуцкий, президент клуба.

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Источник — ФК Агробизнес

(6 голосов)

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Комментарии
    Letifer
    online
      Letifer, 05.03.2020 20:39
    0
    Вот только не факт, что стадион будет готов через год. Да и вообще, что Агробизнес будет существовать
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 05.03.2020 20:38
    +2
    Все правильно
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 05.03.2020 20:38
    +2
    Все правильно
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 05.03.2020 20:39
    0
    Вот только не факт, что стадион будет готов через год. Да и вообще, что Агробизнес будет существовать
    Ссылка
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