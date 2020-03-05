Шевченко ведет переговоры с УАФ о новом контракте со сборной Украины

Наставник не исключает, что может остаться в сборной

  • 05.03.2020 21:47
  • 1558 просмотров
  • 6 комментариев
Шевченко ведет переговоры с УАФ о новом контракте со сборной Украины
© ffu.ua

Контракт тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершается после Евро-2020, и ранее сообщалось, что специалист может покинуть национальную команду ради клубной работы.

Шевченко не исключает, что все же продлит договор с Украинской ассоциацией футбола.

«Мы в процессе переговоров по поводу продления контракта. Но, думаю, все будет однозначно ясно перед Евро. Но процесс идет, и по этой причине я строю планы на будущее», - сказал Шевченко в комментарии FootballHub.

Ранее была информация об интересе к Шевченко со стороны «Милана».

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Источник — #FootballHub

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.03.2020 22:16
    0
    Видно с Миланом не все так гарантировано и однозначно, так что Шева может еще потренировать сборную один отборочный цикл. Да и для личной жизни - тренировать сборную куда более приятнее. И футбол, и семья. Все гармонично.
    Блохин этого не вкурил. Поменял сборную на Динамо К. Теперь сидит с семьей и без футбола.
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    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 05.03.2020 22:15
    +1
    с таким убогим чемпом как наш,что то показать на евро подвиг
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    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.03.2020 22:10
    +1
    По итогам Евро пусть думают. И Шева в случае успеха не продешевит. А не будет успеха, ну так упс, контракт закончился, разошлись без обид.
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    pahentrahen
      pahentrahen, 05.03.2020 22:02
    +2
    Там в лиги наций появилась возможность поиграть с Испанией, Германией и Швейцарией, это топ. Еще один год ни чего не поменяет, он молод еще как тренер, а попробовать поиграть с топ командами думаю было бы для Шевченко позитивным. Тем более еще не известно как пройдет евро. Очень хотелось бы, что бы не так как в 2016( А так желаю Шевченко успеха!
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 05.03.2020 22:02
    0
    Шеве надо решать еще до Евро! Ибо с Пятовым, Степаненко, Ярмоленко и Коноплянко, максимум - "Динамо" (Брест)
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    Artyom Ilchenko
      Artyom Ilchenko, 05.03.2020 21:55
    +5
    В Милан поездка сорвалась, там апокалипсис - надо пути отхода продумывать)
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    Artyom Ilchenko
      Artyom Ilchenko, 05.03.2020 21:55
    +5
    В Милан поездка сорвалась, там апокалипсис - надо пути отхода продумывать)
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    pahentrahen
      pahentrahen, 05.03.2020 22:02
    +2
    Там в лиги наций появилась возможность поиграть с Испанией, Германией и Швейцарией, это топ. Еще один год ни чего не поменяет, он молод еще как тренер, а попробовать поиграть с топ командами думаю было бы для Шевченко позитивным. Тем более еще не известно как пройдет евро. Очень хотелось бы, что бы не так как в 2016( А так желаю Шевченко успеха!
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 05.03.2020 22:15
    +1
    с таким убогим чемпом как наш,что то показать на евро подвиг
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 05.03.2020 22:10
    +1
    По итогам Евро пусть думают. И Шева в случае успеха не продешевит. А не будет успеха, ну так упс, контракт закончился, разошлись без обид.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 05.03.2020 22:16
    0
    Видно с Миланом не все так гарантировано и однозначно, так что Шева может еще потренировать сборную один отборочный цикл. Да и для личной жизни - тренировать сборную куда более приятнее. И футбол, и семья. Все гармонично.
    Блохин этого не вкурил. Поменял сборную на Динамо К. Теперь сидит с семьей и без футбола.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 05.03.2020 22:02
    0
    Шеве надо решать еще до Евро! Ибо с Пятовым, Степаненко, Ярмоленко и Коноплянко, максимум - "Динамо" (Брест)
    Ссылка
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