Шевченко ведет переговоры с УАФ о новом контракте со сборной Украины

Контракт тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершается после Евро-2020, и ранее сообщалось, что специалист может покинуть национальную команду ради клубной работы.

Шевченко не исключает, что все же продлит договор с Украинской ассоциацией футбола.

«Мы в процессе переговоров по поводу продления контракта. Но, думаю, все будет однозначно ясно перед Евро. Но процесс идет, и по этой причине я строю планы на будущее», - сказал Шевченко в комментарии FootballHub.

Ранее была информация об интересе к Шевченко со стороны «Милана».