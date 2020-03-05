Шевченко ведет переговоры с УАФ о новом контракте со сборной Украины

Контракт тренера сборной Украины Андрея Шевченко завершается после Евро-2020, и ранее сообщалось, что специалист может покинуть национальную команду ради клубной работы.
Шевченко не исключает, что все же продлит договор с Украинской ассоциацией футбола.
«Мы в процессе переговоров по поводу продления контракта. Но, думаю, все будет однозначно ясно перед Евро. Но процесс идет, и по этой причине я строю планы на будущее», - сказал Шевченко в комментарии FootballHub.
Ранее была информация об интересе к Шевченко со стороны «Милана».
Источник — #FootballHub
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Блохин этого не вкурил. Поменял сборную на Динамо К. Теперь сидит с семьей и без футбола.
Блохин этого не вкурил. Поменял сборную на Динамо К. Теперь сидит с семьей и без футбола.
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