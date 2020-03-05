УПЛ с 2021 года: возвращение к 16 клубам, VAR и женские команды

В четверг состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором был принял ряд важных решений, о которых президент УАФ Андрей Павелко рассказал на своей странице в Facebook.
Официально подтверждено, что с сезона 2021/22 УПЛ возвращается к формату с 16 клубами. Сейчас в элитном дивизионе 12 команд, а в следующем сезоне будет 14.
К сезону 2021/22 планируется сделать так, чтобы система видеоассистента арбитра VAR была доступна на всех матчах чемпионата Украины, а не только на двух играх тура, как это происходит сейчас.
Кроме того, в рамках развития женского футбола было принято решение, которое обязывает все клубы УПЛ иметь женские команды c сезона 2021/22.
Источник — Facebook
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По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
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По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
https://t.me/fczarya Телеграмм канал о луганской "Заре". Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей о команде
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