УПЛ с 2021 года: возвращение к 16 клубам, VAR и женские команды

В четверг состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором был принял ряд важных решений, о которых президент УАФ Андрей Павелко рассказал на своей странице в Facebook.

Официально подтверждено, что с сезона 2021/22 УПЛ возвращается к формату с 16 клубами. Сейчас в элитном дивизионе 12 команд, а в следующем сезоне будет 14.

К сезону 2021/22 планируется сделать так, чтобы система видеоассистента арбитра VAR была доступна на всех матчах чемпионата Украины, а не только на двух играх тура, как это происходит сейчас.

Кроме того, в рамках развития женского футбола было принято решение, которое обязывает все клубы УПЛ иметь женские команды c сезона 2021/22.