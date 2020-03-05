УПЛ с 2021 года: возвращение к 16 клубам, VAR и женские команды

Исполком утвердил ряд важных решений

  • 05.03.2020 22:12
  • 3995 просмотров
  • 15 комментариев
УПЛ с 2021 года: возвращение к 16 клубам, VAR и женские команды
© ffu.ua

В четверг состоялось заседание Исполкома Украинской ассоциации футбола, на котором был принял ряд важных решений, о которых президент УАФ Андрей Павелко рассказал на своей странице в Facebook.

Официально подтверждено, что с сезона 2021/22 УПЛ возвращается к формату с 16 клубами. Сейчас в элитном дивизионе 12 команд, а в следующем сезоне будет 14.

К сезону 2021/22 планируется сделать так, чтобы система видеоассистента арбитра VAR была доступна на всех матчах чемпионата Украины, а не только на двух играх тура, как это происходит сейчас.

Кроме того, в рамках развития женского футбола было принято решение, которое обязывает все клубы УПЛ иметь женские команды c сезона 2021/22.

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Источник — Facebook

(23 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 05.03.2020 23:38
    0
    azl, 05.03.2020 23:16
    Кому нафиг нужен женский футбол? Можно подумать, у нас УПЛ развита до предела и уже просто нечего придумать, осталось только женские команды ввести.
    По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
    Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
    У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
    Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
    а если они будут играть только ночью и только топлес?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 23:36
    0
    dnepryanin, 05.03.2020 23:34
    я бы реально смотрел женский футбол в живую,это ж кайф какой.
    Только эти дятлы фэфэушные хотят, что бы в стране, где мужской футбол в полной Ж, за полтора года создали МИНИМУМ 16 женских команд. Может это прикол такой...
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 05.03.2020 23:34
    -1
    я бы реально смотрел женский футбол в живую,это ж кайф какой.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 23:34
    0
    azl, 05.03.2020 23:31
    16? Они вообще существуют? Мне кажется, что их, в принципе, у нас нет.
    Вот я о том же
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 05.03.2020 23:31
    +2
    Zport., 05.03.2020 23:27
    Женские команды - это ноу-хау павелковское? Не каждая команда на ю-19, ю-21 игроком может наскребсти. Интересно, сколько в Украине женских футбольных школ. 16 хоть будет?
    16? Они вообще существуют? Мне кажется, что их, в принципе, у нас нет.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 23:27
    0
    Женские команды - это ноу-хау павелковское? Не каждая команда на ю-19, ю-21 игроком может наскребсти. Интересно, сколько в Украине женских футбольных школ. 16 хоть будет?
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 05.03.2020 23:16
    +2
    Кому нафиг нужен женский футбол? Можно подумать, у нас УПЛ развита до предела и уже просто нечего придумать, осталось только женские команды ввести.
    По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
    Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
    У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
    Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 05.03.2020 23:00
    +3
    нах упл такую,буду женский футбол смотреть
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 05.03.2020 23:00
    -1
    kvv1404, 05.03.2020 22:45
    Як на мене до розширення УПЛ до 16 команд тільки на руку Шахтарю,але не чемпіонату.
    Ошибаешься. Как раз нынешний формат на руку шлаку. Гарантированно 12 очков в матчах с подстилкой арендупольской
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 05.03.2020 23:00
    -1
    kvv1404, 05.03.2020 22:45
    Як на мене до розширення УПЛ до 16 команд тільки на руку Шахтарю,але не чемпіонату.
    Ошибаешься. Как раз нынешний формат на руку шлаку. Гарантированно 12 очков в матчах с подстилкой арендупольской
    Ссылка
    Vadim-77
    online
      Vadim-77, 05.03.2020 22:56
    0
    Расширение правильное решение. А вот обязаловка иметь женские команды, это жесть. У клубов наверное спросить не удосужились...
    https://t.me/fczarya Телеграмм канал о луганской "Заре". Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей о команде
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 05.03.2020 22:45
    -6
    Як на мене до розширення УПЛ до 16 команд тільки на руку Шахтарю,але не чемпіонату.
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 05.03.2020 22:39
    +6
    с 16 командами интереснее!!!
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 05.03.2020 22:31
    +5
    хорошая новость
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    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 05.03.2020 22:24
    +1
    Щас рыжий сралкин выскажется с недовольным видом и исполком передумает возвращется к формату с 16 клубами
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 05.03.2020 22:39
    +6
    с 16 командами интереснее!!!
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 05.03.2020 22:31
    +5
    хорошая новость
    Ссылка
    dnepryanin
    online
      dnepryanin, 05.03.2020 23:00
    +3
    нах упл такую,буду женский футбол смотреть
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 05.03.2020 23:31
    +2
    Zport., 05.03.2020 23:27
    Женские команды - это ноу-хау павелковское? Не каждая команда на ю-19, ю-21 игроком может наскребсти. Интересно, сколько в Украине женских футбольных школ. 16 хоть будет?
    16? Они вообще существуют? Мне кажется, что их, в принципе, у нас нет.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 05.03.2020 23:16
    +2
    Кому нафиг нужен женский футбол? Можно подумать, у нас УПЛ развита до предела и уже просто нечего придумать, осталось только женские команды ввести.
    По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
    Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
    У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
    Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 05.03.2020 22:24
    +1
    Щас рыжий сралкин выскажется с недовольным видом и исполком передумает возвращется к формату с 16 клубами
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 05.03.2020 23:38
    0
    azl, 05.03.2020 23:16
    Кому нафиг нужен женский футбол? Можно подумать, у нас УПЛ развита до предела и уже просто нечего придумать, осталось только женские команды ввести.
    По большому счету и U-21 не нужны клубам. Если бы можно было, их бы практически никто не содержал.
    Взять, например, Зарю. Много ли за последние 5 лет попало игроков из U-21 в основу? Майбороду привлекали, но его уровень настолько далек от основы, что просто караул. Все, больше никого. Т.е., по сути ни один игрок так и не попал в основу. Так какой смысл в дубле?
    У некоторых клубов даже стадиона нет, либо он не соответствует требованиям. Почему, например, Александрия в ЛЕ играла не дома? Почему не было ВАР в матче с Карпатами?
    Проблем выше крыши, а они придумали содержание женских команд.
    а если они будут играть только ночью и только топлес?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 23:36
    0
    dnepryanin, 05.03.2020 23:34
    я бы реально смотрел женский футбол в живую,это ж кайф какой.
    Только эти дятлы фэфэушные хотят, что бы в стране, где мужской футбол в полной Ж, за полтора года создали МИНИМУМ 16 женских команд. Может это прикол такой...
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 23:34
    0
    azl, 05.03.2020 23:31
    16? Они вообще существуют? Мне кажется, что их, в принципе, у нас нет.
    Вот я о том же
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 23:27
    0
    Женские команды - это ноу-хау павелковское? Не каждая команда на ю-19, ю-21 игроком может наскребсти. Интересно, сколько в Украине женских футбольных школ. 16 хоть будет?
    Ссылка
    Vadim-77
    online
      Vadim-77, 05.03.2020 22:56
    0
    Расширение правильное решение. А вот обязаловка иметь женские команды, это жесть. У клубов наверное спросить не удосужились...
    https://t.me/fczarya Телеграмм канал о луганской "Заре". Подписывайтесь, если хотите быть в курсе всех новостей о команде
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