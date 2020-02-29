Шахтер сыграет в ЛЕ с Вольфсбургом, Динамо уступило Днепру-1

Главные новости за 28-е февраля на Sport.ua

  • 29.02.2020 08:18
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Шахтер сыграет в ЛЕ с Вольфсбургом, Динамо уступило Днепру-1
© dynamo.kiev.ua

Вашему вниманию предлагается подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 28-е февраля.

1. Стал известен соперник Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка следующего раунда ЛЕ.

2. VAR, пенальти и два удаления. Днепр-1 на характере вырвал победу у Динамо. Героем матча стал Владислав Супряга, оформивший хет-трик.

3. Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мне нечего комментировать». Наставник «Динамо» – о поражении от «Днепра-1».

4. ОФИЦИАЛЬНО: Динамо продало Кадара в китайский клуб. Венгерский защитник подписал четырехлетний контракт с «Шаньдун Лунэн».

5. Ультрас Динамо сожгли шарфы Днепра-1 и кричали оскорбительные лозунги. Во время игры 20-го тура УПЛ было слышно нецензурное скандирование.

6. Украинка Мохнацкая победила на Кубке мира по фристайлу в Алматы. В Алматы проходит шестой этап Кубка мира по фристайлу.

7. Что представляет собой Вольфсбург и каковы шансы Шахтера. Экспресс-представление следующего оппонента «горняков» в плей-офф Лиги Европы.

8. Чемпионат Европы по биатлону. Стали известны составы Украины на спринт. Многие лидеры получили отдых.

9. Гарсия снова будет боксировать в велтервейте. Зачем ему это? Лев Кравцив — о Майки Гарсии, который должен был встретится с Ломой, но наел пару лишних килограмм.

10. Айнтрахт стал последним 16-м участником 1/8 финала Лиги Европы. Немецкий клуб сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в перенесенном матче.

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Источник — Sport.ua

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