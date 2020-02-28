Что представляет собой Вольфсбург и каковы шансы Шахтера

«Горняки» против «волков» - такую пару определила сегодня беспристрастная процедура жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Шахтер» и «Вольфсбург» ранее никогда в истории не пересекались в официальных матчах, а потому новый опыт будет интересен для обоих клубов. Что за соперник выпал подопечным Луиша Каштру и есть ли шансы у «горняков» на выход в четвертьфинал, сейчас и попытаемся выяснить…

Путь «Вольфсбурга»

В отличие от предыдущего соперника дончан «Бенфики», которая как и «Шахтер» спустилась в Лигу Европы после группового раунда Лиги чемпионов, «Вольфсбург» свой еврокубковый путь в нынешнем сезоне начал именно во втором по престижности международном турнире континента. Украинские болельщики даже могли созерцать как минимум два поединка «волков» в текущем розыгрыше, так как «Вольфсбург» был одним из соперников «Александрии» по группе I.

В своем квартете «Вольфсбург» занял второе место, уступив лидерство «Генту» (немцы набрали 11 очков, бельгийцы – 12). В премьерном матче этого розыгрыша «волки» на своем поле одолели «Александрию» 3:1, хотя команда Шарана выглядела весьма достойно и смогла доставить хлопоты сопернику. Во Львове немцы также оказались сильнее нашего полпреда, но победа их была минимальна – 1:0, а после матча Владимир Шаран заявил о симпатиях, которые, по его мнению, были у бригады арбитров по отношению к «Вольфсбургу».

Помимо двух побед над украинской командой, «Вольфсбург» также в группе на своем поле выиграл у «Сент-Этьена», дважды сыграв вничью на выезде против тех же французов и «Гента». А вот в домашнем матче бельгийцам «волки» уступили (1:3), из-за чего, по сути, и лишились первой строчки в группе.

В 1/16 финала «Вольфсбург» не испытал серьезных проблем с еще одной знакомой по нынешнему евросезону украинским болельщикам командой – «Мальме». Шведы выиграли группу, где играло «Динамо», но предсказуемо споткнулись уже на первом же оппоненте в плей-офф. Собственно, это и есть полный путь в еврокубках «Вольфсбурга» к дуэли против «Шахтера».

Персона тренера

Возглавляет команду 45-летний австрийский специалист Оливер Гласнер. Фактически он не имеет серьезного опыта работы в европейских топ-чемпионатах, а также выступлений в еврокубках. В «Вольфсбург» Гласнер пришел летом минувшего года, сменив у руля Бруно Лаббадию, под руководством которого «волки» финишировали шестыми в минувшем розыгрыше Бундеслиги и получили право сыграть в Лиге Европы.

Гласнер интересен, прежде всего, тем, что является своего рода создателем нынешнего австрийского ЛАСКа, который в текущем сезоне всерьез борется с «Зальцбургом» за титул чемпиона страны, а также продолжает борьбу в Лиге Европы, где в 1/8 финала сойдется с «Манчестер Юнайтед». В ЛАСК Гласнер пришел перед началом сезона-2015/16, когда команда играла во второй австрийской бундеслиге. В первом же сезоне «черно-белые» финишировали вторыми, а уже спустя год смогли выиграть лигу и добыть путевку в элитный дивизион. Там ЛАСК в первый год добыл четвертое место и путевку в Лигу Европы, а затем и второе, которое дало возможность «черно-белым» сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Уже без Гласнера ЛАСК в самом престижном клубном турнире континента сперва сенсационно прихлопнул «Базель», а потом все же уступил дорогу в групповой этап «Брюгге».

Ныне в Бундеслиге «Вольфсбург», по сути, идет на уровне прошлого сезона. Команда занимает седьмое место, отставая от шестой строчки на два очка. Побороться за более высокую позицию «волкам» вряд ли удастся, так как разрыв между ними и «Байером», идущим пятым, составляет 9 пунктов. Впрочем, как для дебютанта Гласнер совсем неплох – в Бундеслиге его команда в среднем добывает по 1,48 очка за матч, что лишь немногим хуже статистики «волков» в прошлом сезоне под руководством Лаббадии – 1,62.

Лидеры команды

Прежде всего, защитникам «Шахтера» стоит обратить внимание на результативного нидерландского форварда «Вольфсбурга» Ваута Вегхорста. Этот 27-летний футболист является наиболее дорогостоящим футболистом «волков», если опираться на данные Transfermarkt – 27 миллионов евро, хотя летом позапрошлого года достался «Вольфсбургу» практически втрое дешевле – за 10,5 миллионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Вегхорст отличился 17 голами в 34 матчах, в нынешнем на его счету уже 10 забитых мячей в 22 поединках.

Многое в игре «Вольфсбурга» зависит также от 27-летнего левого защитника Жерома Руссильона и 29-летнего опорного полузащитника Жозуа Гилавоги. Второй, к слову, является капитаном команды и к текущему моменту провел больше остальных игроков «волков» минут в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии – 1970. Что правда, в середине февраля оба получили травмы, из-за чего Руссильон уже пропустил 2 последних матча «Вольфсбурга», а Гилавоги и вовсе отсутствовал в 3 поединках. В немецкой прессе мало информации о характере повреждений футболистов и сроках их восстановления, но существует вероятность, что как минимум первый поединок против «Шахтера» кто-то из этих лидеров команды может пропустить.

Наконец, нельзя обойти вниманием 28-летнего швейцарца Адмира Мехмеди, прекрасно известного отечественным поклонникам футбола по играм за «Динамо» с 2012 по 2013 год. Еще в 2014 году киевляне продали Мехмеди за 6 миллионов евро «Фрайбургу», откуда Адмир спустя сезон за 8 миллионов перешел в «Байер», а с января 2018-го защищает цвета «Вольфсбурга». Нельзя сказать, что Мехмеди – ключевой игрок нынешних «волков», но на его счету в Бундеслиге-2019/20 15 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.

Игровой почерк

В нынешнем сезоне «Вольфсбург» при Гласнере уже продемонстрировал тактическую гибкость, использовав немалое количество расстановок. Начали сезон «волки» с формации 3-4-2-1, которую часто меняли на 3-4-3. Эти две схемы «Вольфсбург» использовал вплоть до середины декабря, когда Гласнер решил все-таки перейти на игру в четыре защитника.

С тех пор «волки», в зависимости от соперника, меняют тактическую схему игры довольно часто. Против «Боруссии» из Менхенгладбаха, например, «Вольфсбург» сыграл в 4-1-4-1, против «Баварии» - в 4-2-3-1, а против «Падеборна» - в 4-3-1-2, которая в домашнем матче с «Мальме» затем трансформировалась в полноценные 4-3-3 с Брекало и Мехмеди в виде фланговых нападающих. Но уже в гостевой встрече со шведами немецкая команда отыграла с номинальной схемой 4-2-3-1, уделяя больше внимания сдерживанию соперника и контратакам.

Если оценивать работу с мячом и игру в пас обеих команд, то заметно, что «Шахтер» в текущем евросезоне чуть более активен в выполнении передач. При этом, у «горняков» большее число пасов назад и поперек поля, а вот вперед отдают чаще как раз игроки «Вольфсбурга».

Также можно выделить, что «волки» чаще используют длинные передачи и пасы в последнюю треть поля. А вот по так называемым «умным» пасам (или как их еще называют статистики – опасным передачам) количественно между будущими соперниками соблюдается равенство, а вот качественно преимущество за «Шахтером». Иными словами, в завершающих стадиях атак футболисты «горняков» чаще находят правильные решения, нежели немцы, хотя каких-либо далеко идущих выводов на этом основании делать не стоит.

Каковы шансы?

Не будем гадать на кофейной гуще, а доверимся котировкам букмекеров в этом вопросе. У специалистов из мира ставок именно «Шахтер» является фаворитом этой пары, но превосходство «горняков» весьма относительное. Впрочем, неудивительно, если вы встретите и абсолютно равные коэффициенты на «Вольфсбург» и «Шахтер».

Все это говорит о том, что в середине марта «горняков» ждет еще одна крайне непростая «заруба» в Лиге Европы, а нас – возможность понаблюдать матч с участием украинской команды, где действительно обещает быть накал и серьезная борьба. Отвыкшему от подобного в чемпионате Украины «Шахтеру» такие поединки ныне – как глоток свежего воздуха, не иначе…

Алексей СЛИВЧЕНКО