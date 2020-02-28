Шахтер впервые в истории встретится с Вольфсбургом

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которой донецкий «Шахтер» узнал следующего соперника в еврокубках.
«Горняки» сыграют против немецкого «Вольфсбурга», с которым раньше еще не пересекались.
Любопытно, что из восьми пар* только «Рейнджерс» и «Байер» имеют общую историю противостояний в еврокубках. Все остальные клубы встретятся между собой на международной арене впервые.
*если учитывать, что в паре 1/16 финала «Ред Булл Зальцбург» – «Айнтрахт» победит немецкий клуб, который выиграл первую встречу со счетом 4:1.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 и 19 марта. Первый поединок команда Луиша Каштру сыграет на выезде, а второй – дома.
Источник — Gracenote Live
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