Шахтер впервые в истории встретится с Вольфсбургом

Ранее «горняки» еще не встречались с «волками»

  • 28.02.2020 14:45
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Шахтер впервые в истории встретится с Вольфсбургом
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, по результатам которой донецкий «Шахтер» узнал следующего соперника в еврокубках.

«Горняки» сыграют против немецкого «Вольфсбурга», с которым раньше еще не пересекались.

Любопытно, что из восьми пар* только «Рейнджерс» и «Байер» имеют общую историю противостояний в еврокубках. Все остальные клубы встретятся между собой на международной арене впервые.

*если учитывать, что в паре 1/16 финала «Ред Булл Зальцбург» – «Айнтрахт» победит немецкий клуб, который выиграл первую встречу со счетом 4:1.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 12 и 19 марта. Первый поединок команда Луиша Каштру сыграет на выезде, а второй – дома.

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Источник — Gracenote Live

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