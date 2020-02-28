Ультрас Динамо сожгли шарфы Днепра-1 и кричали оскорбительные лозунги

Ультрас киевского «Динамо» из организации White Boys Club во время игры 20-го тура УПЛ против «Днепра-1» (1:3) жгли файеры и шарфы с символикой днепровского клуба, а также кричали оскорбительные лозунги.
Из сектора киевских болельщиков доносилось скандирование: «Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая х....я. Оле-ола, СК – кусок г...на».
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Источник — Instagram
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Думаю так правильней)) Хотя одну традицию им не отнимать, не зря же их дырявыми называют))
ПС. Ультрас Динамо щодо справжнього Дніпра ( а не х.ня дніпро-1) ніколи б такого не зробили
ППС. Думаю акція була узгоджена з друзями з Дніпра
ПС. Ультрас Динамо щодо справжнього Дніпра ( а не х.ня дніпро-1) ніколи б такого не зробили
ППС. Думаю акція була узгоджена з друзями з Дніпра
Думаю так правильней)) Хотя одну традицию им не отнимать, не зря же их дырявыми называют))
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