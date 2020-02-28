Ультрас Динамо сожгли шарфы Днепра-1 и кричали оскорбительные лозунги

Во время игры 20-го тура УПЛ было слышно нецензурное скандирование

  • 28.02.2020 22:59
  • 2957 просмотров
  • 16 комментариев
Ультрас Динамо сожгли шарфы Днепра-1 и кричали оскорбительные лозунги
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Ультрас киевского «Динамо» из организации White Boys Club во время игры 20-го тура УПЛ против «Днепра-1» (1:3) жгли файеры и шарфы с символикой днепровского клуба, а также кричали оскорбительные лозунги.

Из сектора киевских болельщиков доносилось скандирование: «Нет традиций, нет фанатов – черно-желтая х....я. Оле-ола, СК – кусок г...на».

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Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.02.2020 00:09
    0
    Чи не новость. С майдана их помним.((
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    dima.krot
      dima.krot, 29.02.2020 00:00
    0
    Кодло сбежавших из дурдома долбодятлов. Пятнистые совы, чо уж там.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 28.02.2020 23:59
    +3
    За фаера и поджоги год на исправительные в тюрягу.Повторные сразу 5 лет .За драки и беспорядки 5 лет за решётку и до конца жизни без права посещать любые спортивные мероприятия.Споймают ещё 5 лет впаять.Вот тогда на трибунах будет порядок.Это г@лимое мракобесие пора заканчивать
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 28.02.2020 23:55
    +4
    3-1 поорали?))Пойдите так к Суркису поорите поддержите традиции и команду.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.02.2020 23:54
    +6
    Тайсон был прав когда показал им средний палец.....
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 28.02.2020 23:50
    +8
    Нет традиций, нет фанатов – сине-белая х....я. Оле-ола, ДК – кусок г...на
    Думаю так правильней)) Хотя одну традицию им не отнимать, не зря же их дырявыми называют))
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    Aleks04
      Aleks04, 28.02.2020 23:46
    -1
    Валерій Заремба, 28.02.2020 23:20
    Все правильно, бо нуй шастають
    ПС. Ультрас Динамо щодо справжнього Дніпра ( а не х.ня дніпро-1) ніколи б такого не зробили
    ППС. Думаю акція була узгоджена з друзями з Дніпра
    Ты прав. Ультрас Днепра — тупые имбецилы, большинство из них присутствует на матчах Баскетбольного Клуба Днепр так-же как и еврейская жидяра «кому я должен — я всем прощаю», правда сказать они ему ничего не могут, видимо бояться. Ну все равно, виноват Днепр-1, это же из-за них ФК Днепр прекратил существовать.
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    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 28.02.2020 23:33
    +4
    Дикари!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.02.2020 23:28
    +3
    На фронт это отребье и биомусор!!!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 28.02.2020 23:27
    +3
    Бидло звичайне
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 23:23
    +5
    У динамо есть традиции , есть кучка фанатов , а клуб все равно кусок говна!
    Ссылка
    Валерій Заремба
    online
      Валерій Заремба, 28.02.2020 23:20
    -10
    Все правильно, бо нуй шастають
    ПС. Ультрас Динамо щодо справжнього Дніпра ( а не х.ня дніпро-1) ніколи б такого не зробили
    ППС. Думаю акція була узгоджена з друзями з Дніпра
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 28.02.2020 23:19
    +6
    Теперь понятно почему они копируют звуки обезъян(или сов, как они отмазываются). Сами же на уровне животных.
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 28.02.2020 23:19
    +5
    Уже что то. Скоро прямоходячими станут.
    Ссылка
    Den4ik123
    online
      Den4ik123, 28.02.2020 23:15
    +15
    Какой клуб, такие и ...
    Ссылка
    meliukh
    online
      meliukh, 28.02.2020 23:07
    +19
    Мавпи необразовані🤮🤮🤮🤮
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    meliukh
    online
      meliukh, 28.02.2020 23:07
    +19
    Мавпи необразовані🤮🤮🤮🤮
    Ссылка
    Den4ik123
    online
      Den4ik123, 28.02.2020 23:15
    +15
    Какой клуб, такие и ...
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 28.02.2020 23:50
    +8
    Нет традиций, нет фанатов – сине-белая х....я. Оле-ола, ДК – кусок г...на
    Думаю так правильней)) Хотя одну традицию им не отнимать, не зря же их дырявыми называют))
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 28.02.2020 23:54
    +6
    Тайсон был прав когда показал им средний палец.....
    Ссылка
    КуцТВ
    online
      КуцТВ, 28.02.2020 23:19
    +6
    Теперь понятно почему они копируют звуки обезъян(или сов, как они отмазываются). Сами же на уровне животных.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 23:23
    +5
    У динамо есть традиции , есть кучка фанатов , а клуб все равно кусок говна!
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 28.02.2020 23:19
    +5
    Уже что то. Скоро прямоходячими станут.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 28.02.2020 23:55
    +4
    3-1 поорали?))Пойдите так к Суркису поорите поддержите традиции и команду.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 28.02.2020 23:33
    +4
    Дикари!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 28.02.2020 23:59
    +3
    За фаера и поджоги год на исправительные в тюрягу.Повторные сразу 5 лет .За драки и беспорядки 5 лет за решётку и до конца жизни без права посещать любые спортивные мероприятия.Споймают ещё 5 лет впаять.Вот тогда на трибунах будет порядок.Это г@лимое мракобесие пора заканчивать
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 28.02.2020 23:28
    +3
    На фронт это отребье и биомусор!!!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 28.02.2020 23:27
    +3
    Бидло звичайне
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.02.2020 00:09
    0
    Чи не новость. С майдана их помним.((
    Ссылка
    dima.krot
      dima.krot, 29.02.2020 00:00
    0
    Кодло сбежавших из дурдома долбодятлов. Пятнистые совы, чо уж там.
    Ссылка
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