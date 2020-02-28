Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы, известна дата боя Усика и Чисоры

Главные новости за 27-е февраля на Sport.ua

  • 28.02.2020 06:00
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Шахтер вышел в 1/8 финала Лиги Европы, известна дата боя Усика и Чисоры
© ФК Шахтер

Вашему вниманию предлагается подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 27-е февраля.

1. Шахтер заставил понервничать, но отобрал у Бенфики путевку в 1/8 финала ЛЕ. Команда Луиша Каштру вырвала ничью в результативном поединке.

2. Названы дата и место боя Усик – Чисора. Следующий поединок украинца пройдет в Великобритании.

3. Определились возможные соперники Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. 15 из 16 участников данной стадии известно, еще одна пара 1/16 финала сыграет после жеребьевки.

4. Луиш КАШТРУ: «Нас никто не пугает. Мы готовы к любому сопернику». Наставник «Шахтера» – о выходе команды в 1/8 финала Лиги Европы.

5. Андрей ПЯТОВ: «Каштру в перерыве кричал, не видел его таким злым». Вратарь прокомментировал матч Лиги Европы.

6. С Александрии сняли трансферный бан. Украинский клуб полностью погасил долг перед Йосипом Баришичем.

7. Свитолина сохранит седьмое место в рейтинге WTA. Ранний проигрыш украинки в Дохе не повлияет не ее позицию в мировой классификации.

8. ОФИЦИАЛЬНО: Василий Прийма — игрок Карпат. Украинский защитник продолжит карьеру во львовском клубе.

9. Источник: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина, а клуб не будет. По данным инсайдеров, «Динамо» оспаривать решение не будет, учитывая риски.

10. Тесты Ф-1 в Барселоне. Первые проблемы Мерседеса, лучшее время Феттеля. Команды близки к завершению подготовки к старту сезона.

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Источник — Sport.ua

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