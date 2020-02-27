Свитолина сохранит седьмое место в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранит седьмую позицию в мировом рейтинге, несмотря на поражение в стартовом для себя матче на турнире в Дохе.

Единственной теннисисткой, которая по итогам текущей недели могла обойти украинку, была Белинда Бенчич. Для этого ей нужно было выходить в финал, но швейцарка проиграла в четвертьфинале россиянке Светлане Кузнецовой.

Следующим турниром Свитолиной станут соревнования международной серии в Монтеррее (Мексика), которые начнутся второго марта.