Источник: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина, а клуб не будет

По данным инсайдеров, «Динамо» оспаривать решение не будет, учитывая риски

  • 27.02.2020 15:43
  • 2262 просмотра
  • 2 комментария
Источник: WADA подаст апелляцию в CAS по делу Беседина, а клуб не будет
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается воспользоваться своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный комитет (CAS) по делу форварда «Динамо» Артема Беседина и доктора клуба Леонида Миронова. Срок подачи апелляции истекает 16 марта.

Стороны процесса до сих пор имеют на руках только резолютивную часть решения УЕФА. «Динамо» и сам Артем Беседин его оспаривать не будут. В клубе учитывают риски, которые могут возникнуть по делам этой категории в CAS. По сведениям телеграм-канала Dynamo Inside, вердикт клубом оценен как приемлемый. А вот в WADA, судя по всему, недовольны небольшим сроком дисквалификации игрока. 

Напомним, 24 февраля Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел допинговое дело форварда киевского «Динамо» Артема Беседина. Наказание стало известно на следующий день. Футболист столичного клуба был дисквалифицирован на 1 год.

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Источник — Telegram

(4 голоса)

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Комментарии
    Yanykovich
    online
      Yanykovich, 27.02.2020 16:17
    0
    Конечно не будут так троечка словит минимум ну совсем пох им что там в лесу...
    Ссылка
    Олена Пантелейчук
    online
      Олена Пантелейчук, 27.02.2020 16:07
    0
    Склад збірної України на ЄВРО 2020
    https://www.youtube.com/watch?v=gof9mHsp_c8
    Ссылка
    Yanykovich
    online
      Yanykovich, 27.02.2020 16:17
    0
    Конечно не будут так троечка словит минимум ну совсем пох им что там в лесу...
    Ссылка
    Олена Пантелейчук
    online
      Олена Пантелейчук, 27.02.2020 16:07
    0
    Склад збірної України на ЄВРО 2020
    https://www.youtube.com/watch?v=gof9mHsp_c8
    Ссылка
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