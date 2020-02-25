В ближайшие часы ожидается решение УЕФА по делу Беседина

Во время слушания выступали сам Артем, клубный юрист и врач «Динамо»

  • 25.02.2020 12:16
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  • 2 комментария
В ближайшие часы ожидается решение УЕФА по делу Беседина
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

24 февраля Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел допинговое дело форварда киевского «Динамо» Артема Беседина. Окончательного решения в тот день не было принято. Ожидается, что вердикт станет известен в ближайшие часы 25 февраля.

Как сообщают динамовские телеграм-каналы, во время слушания выступили сам Беседин, клубный юрист и врач «Динамо» Леонид Миронов. Рассматривалась версия врачебной ошибки.

Киевляне для ускорения процедуры запросили рассмотрение сразу по второй инстанции, то есть, апелляция может пойти только в  Спортивный арбитражный суд (CAS).  

Напомним, допинг-проба форварда Артема Беседина после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского «Мальме» (3:4) дала положительный результат. Форварду грозит дисквалификация на 4 года. Ранее клуб временно отстранил от работы с командой главного врача Леонида Миронова.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 25.02.2020 13:56
    -1
    Суркис проплатил врачу за дачу ложных показаний по ходу! Но все равно влепят 2 года дискфы Беседину!!!!!!!!!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 25.02.2020 12:49
    0
    Держим кулаки за бревно
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 25.02.2020 12:49
    0
    Держим кулаки за бревно
    Ссылка
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