В ближайшие часы ожидается решение УЕФА по делу Беседина

24 февраля Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел допинговое дело форварда киевского «Динамо» Артема Беседина. Окончательного решения в тот день не было принято. Ожидается, что вердикт станет известен в ближайшие часы 25 февраля.
Как сообщают динамовские телеграм-каналы, во время слушания выступили сам Беседин, клубный юрист и врач «Динамо» Леонид Миронов. Рассматривалась версия врачебной ошибки.
Киевляне для ускорения процедуры запросили рассмотрение сразу по второй инстанции, то есть, апелляция может пойти только в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Напомним, допинг-проба форварда Артема Беседина после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского «Мальме» (3:4) дала положительный результат. Форварду грозит дисквалификация на 4 года. Ранее клуб временно отстранил от работы с командой главного врача Леонида Миронова.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.