В ближайшие часы ожидается решение УЕФА по делу Беседина

24 февраля Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел допинговое дело форварда киевского «Динамо» Артема Беседина. Окончательного решения в тот день не было принято. Ожидается, что вердикт станет известен в ближайшие часы 25 февраля.

Как сообщают динамовские телеграм-каналы, во время слушания выступили сам Беседин, клубный юрист и врач «Динамо» Леонид Миронов. Рассматривалась версия врачебной ошибки.

Киевляне для ускорения процедуры запросили рассмотрение сразу по второй инстанции, то есть, апелляция может пойти только в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, допинг-проба форварда Артема Беседина после матча 5-го тура Лиги Европы против шведского «Мальме» (3:4) дала положительный результат. Форварду грозит дисквалификация на 4 года. Ранее клуб временно отстранил от работы с командой главного врача Леонида Миронова.