Андрей ПЯТОВ: «Каштру в перерыве кричал, не видел его таким злым»

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.
Комментарий после игры дал вратарь Андрей Пятов.
«Тяжелый матч, плохо начали. Первый тайм - отвратительно. Если вратарь не очень уверенно начал, то это передается игрокам полевым. Я где-то неудачно начал, не очень уверенно. Но у нас есть характер, мы это доказывали ранее, доказали и сейчас. Каштру в перерыве покричал, я его никогда таким злым не видел».
«Разбудил нас где-то. Такой отвратительной игры, какая была у нас была в первом тайме, я давно не помню. Однако во втором тайме постепенно перехватили инициативу. А в первом тайме, наверное, один раз вышли нормально в атаку».
«Будем ждать соперника и настраиваться на следующий раунд», - сказал Пятов в эфире Футбол 1.
Жеребьевка состоится в пятницу.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Потому что чудит чувак...
Потому что чудит чувак...
Потому что чудит чувак...
Потому что чудит чувак...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.