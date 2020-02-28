Андрей ПЯТОВ: «Каштру в перерыве кричал, не видел его таким злым»

Вратарь прокомментировал матч Лиги Европы

  • 28.02.2020 00:24
  • 2418 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Каштру в перерыве кричал, не видел его таким злым»
© shakhtar.com

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.

Комментарий после игры дал вратарь Андрей Пятов.

«Тяжелый матч, плохо начали. Первый тайм - отвратительно. Если вратарь не очень уверенно начал, то это передается игрокам полевым. Я где-то неудачно начал, не очень уверенно. Но у нас есть характер, мы это доказывали ранее, доказали и сейчас. Каштру в перерыве покричал, я его никогда таким злым не видел».

«Разбудил нас где-то. Такой отвратительной игры, какая была у нас была в первом тайме, я давно не помню. Однако во втором тайме постепенно перехватили инициативу. А в первом тайме, наверное, один раз вышли нормально в атаку».

«Будем ждать соперника и настраиваться на следующий раунд», - сказал Пятов в эфире Футбол 1.

Жеребьевка состоится в пятницу.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Juzik
    online
      Juzik, 28.02.2020 00:56
    0
    Поручик Ржевский, 28.02.2020 00:35
    А надо было ещё Матвиенко подсрачников дать.
    Потому что чудит чувак...
    В дубль на пару матчей!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 00:35
    +2
    А надо было ещё Матвиенко подсрачников дать.
    Потому что чудит чувак...
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 28.02.2020 00:28
    +2
    не зря кричал, как оказалось
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 28.02.2020 00:35
    +2
    А надо было ещё Матвиенко подсрачников дать.
    Потому что чудит чувак...
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 28.02.2020 00:28
    +2
    не зря кричал, как оказалось
    Ссылка
    Juzik
    online
      Juzik, 28.02.2020 00:56
    0
    Поручик Ржевский, 28.02.2020 00:35
    А надо было ещё Матвиенко подсрачников дать.
    Потому что чудит чувак...
    В дубль на пару матчей!
    Ссылка
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