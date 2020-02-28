Андрей ПЯТОВ: «Каштру в перерыве кричал, не видел его таким злым»

В ответном матче плей-офф Лиги Европы «Бенфика» и «Шахтер» сыграли 3:3, что позволило украинской команде пройти в 1/8 финала по сумме двух игр.

Комментарий после игры дал вратарь Андрей Пятов.

«Тяжелый матч, плохо начали. Первый тайм - отвратительно. Если вратарь не очень уверенно начал, то это передается игрокам полевым. Я где-то неудачно начал, не очень уверенно. Но у нас есть характер, мы это доказывали ранее, доказали и сейчас. Каштру в перерыве покричал, я его никогда таким злым не видел».

«Разбудил нас где-то. Такой отвратительной игры, какая была у нас была в первом тайме, я давно не помню. Однако во втором тайме постепенно перехватили инициативу. А в первом тайме, наверное, один раз вышли нормально в атаку».

«Будем ждать соперника и настраиваться на следующий раунд», - сказал Пятов в эфире Футбол 1.

Жеребьевка состоится в пятницу.