Ад в жизни Бангуры, Родригеш уйдет в аренду, Ворскла подписала Опанасенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30-е января.
1. Жертва брачных уз, или Как жена превратила жизнь экс-динамовца Бангура в ад. Sport.ua – о серьезных проблемах, с которыми недавно столкнулся гвинейский форвард Исмаэль Бангура.
2. «Шо, опять?». Детские ошибки Пидгрушной и Бех становятся мейнстримом. Денис Шаховец – о трех дисквалификациях сборной Украины за месяц.
3. Барселона уверенно вышла в 1/4 финала Кубка Испании. Команда забила 5 голов.
4. Днепр-1 разгромно проиграл Аустрии. Четвертое кряду поражение в спаррингах. Результаты команды Дмитрия Михайленко настораживают.
5. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала Опанасенко. 29-летний защитник возвращается в УПЛ.
6. В десятке лучших: итоги чемпионата Европы по фигурному катанию-2020. Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин установили личный рекорд.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал Пентека в Герту. Форвард перебрался в Германию.
8. Динамо отдаст Родригеша в Анкарагюджю на правах аренды. Переход форварда киевлян в турецкий клуб состоится в ближайшее время.
9. Джокович одолел Федерера на пути в финал Australian Open. Швейцарец выдал отличное начало поединка, но серб снова был лучше в важные моменты матча.
10. Шахтер завершил первую часть сборов победой над Словацко. Виктор Коваленко оформил взятие ворот первым касанием мяча в поединке.
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Источник — Sport.ua
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