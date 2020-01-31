Ад в жизни Бангуры, Родригеш уйдет в аренду, Ворскла подписала Опанасенко

Главные новости за 30-е января на Sport.ua

  • 31.01.2020 02:00
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Ад в жизни Бангуры, Родригеш уйдет в аренду, Ворскла подписала Опанасенко
© Динамомания. Жерсон Родригеш
Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30-е января.
 
1. Жертва брачных уз, или Как жена превратила жизнь экс-динамовца Бангура в ад. Sport.ua – о серьезных проблемах, с которыми недавно столкнулся гвинейский форвард Исмаэль Бангура.
 
2. «Шо, опять?». Детские ошибки Пидгрушной и Бех становятся мейнстримом. Денис Шаховец – о трех дисквалификациях сборной Украины за месяц.
 
 
4. Днепр-1 разгромно проиграл Аустрии. Четвертое кряду поражение в спаррингах. Результаты команды Дмитрия Михайленко настораживают.
 
5. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала Опанасенко. 29-летний защитник возвращается в УПЛ.
 
6. В десятке лучших: итоги чемпионата Европы по фигурному катанию-2020. Украинский танцевальный дуэт Александра Назарова и Максим Никитин установили личный рекорд.
 
7. ОФИЦИАЛЬНО. Милан продал Пентека в Герту. Форвард перебрался в Германию.
 
8. Динамо отдаст Родригеша в Анкарагюджю на правах аренды. Переход форварда киевлян в турецкий клуб состоится в ближайшее время.
 
9. Джокович одолел Федерера на пути в финал Australian Open. Швейцарец выдал отличное начало поединка, но серб снова был лучше в важные моменты матча.
 
10. Шахтер завершил первую часть сборов победой над Словацко. Виктор Коваленко оформил взятие ворот первым касанием мяча в поединке.
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Источник — Sport.ua

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