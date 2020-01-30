Динамо отдаст Родригеша в Анкарагюджю на правах аренды

Переход форварда киевлян в турецкий клуб состоится в ближайшее время

  • 30.01.2020 18:40
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  • 1 комментарий
Динамо отдаст Родригеша в Анкарагюджю на правах аренды
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

24-летний люксембургский форвард киевского «Динамо» Жерсон Родригеш в ближайшее время перейдет в турецкий клуб «Анкарагюджю».

Родригеш уже прибыл в Анкару и вскоре пройдет медосмотр перед подписанием контракта. По предварительной информации, «Анкарагюджю» подпишет Родригеша на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось, что Жерсон может перейти в один из японских клубов, но сторонам не удалось достигнуть соглашения.

Минувшим летом «Динамо» выкупило Родригеша у японского клуба «Джубило Ивата» за €2 миллиона. В текущем сезоне Жерсон провел за киевлян 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,8 миллиона. Контракт Родригеша с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го года.

В активе Жерсона 16 матчей в составе сборной Люксембурга, где он забил один мяч.

«Анкарагюджю» занимает предпоследнее, 17-е, место в высшем турецком дивизионе. После 19-ти сыгранных туров команда набрала всего 13 очков.

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Источник — FC Dynamo Nation

(2 голоса)

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Комментарии
    Kevko
      Kevko, 30.01.2020 19:07
    0
    Далеко не звезда. Но остается ощущение, что при квалифицированной тренерской работе заиграл бы лучше
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 30.01.2020 19:07
    0
    Далеко не звезда. Но остается ощущение, что при квалифицированной тренерской работе заиграл бы лучше
    Ссылка
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