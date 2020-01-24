Жерсон Родригеш перейдет в японский клуб

Люксембургский нападающий в ближайшее время покинет киевское «Динамо»

  • 24.01.2020 12:59
  • 2727 просмотров
  • 5 комментариев
Жерсон Родригеш перейдет в японский клуб
© ФК Динамо Киев. Жерсон Родригеш

24-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов.

Минувшим летом «Динамо» выкупило Родригеша у японского клуба «Джубило Ивата» за €2 миллиона. В текущем сезоне Жерсон провел за киевлян 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,8 миллиона. Контракт Родригеша с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го года.

В активе Жерсона 16 матчей в составе сборной Люксембурга, где он забил один мяч.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 13:31
    0
    Родригес неплохой футболист-просто не в ту команду попал-заиграл бы в любой команде УПЛ при нормальном коуче
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 24.01.2020 13:28
    0
    динамо в своем репертуаре купили а продать надо подешевле еще и зарплату год платили
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.01.2020 13:21
    -2
    Андронов расстроился...
    самый смешной трансфер динамо за последние годы...
    ну хоть скинули балласт и то хорошо
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 24.01.2020 13:14
    +1
    Очередной трансферный провал Суркиса. Никакой тренер не сможет при нынешней власти навести порядок в ДК. Очень жаль что там много людей далёких от футбола.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.01.2020 13:05
    +3

    можна по-різному ставитись до цього трансферу.
    в цілому футболіст як футболіст.
    думаю, навіть в Зорі при Скрипнику він заграв би.
    але не з Міхою. Міха не тренер
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 24.01.2020 13:05
    +3

    можна по-різному ставитись до цього трансферу.
    в цілому футболіст як футболіст.
    думаю, навіть в Зорі при Скрипнику він заграв би.
    але не з Міхою. Міха не тренер
    Ссылка
    mb_cdi
      mb_cdi, 24.01.2020 13:14
    +1
    Очередной трансферный провал Суркиса. Никакой тренер не сможет при нынешней власти навести порядок в ДК. Очень жаль что там много людей далёких от футбола.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 24.01.2020 13:31
    0
    Родригес неплохой футболист-просто не в ту команду попал-заиграл бы в любой команде УПЛ при нормальном коуче
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 24.01.2020 13:28
    0
    динамо в своем репертуаре купили а продать надо подешевле еще и зарплату год платили
    Ссылка
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