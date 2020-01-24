Жерсон Родригеш перейдет в японский клуб

24-летний форвард киевского «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш в ближайшие дни перейдет в один из японских клубов.
Минувшим летом «Динамо» выкупило Родригеша у японского клуба «Джубило Ивата» за €2 миллиона. В текущем сезоне Жерсон провел за киевлян 12 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €1,8 миллиона. Контракт Родригеша с «Динамо» рассчитан до лета 2024-го года.
В активе Жерсона 16 матчей в составе сборной Люксембурга, где он забил один мяч.
Источник — Telegram
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самый смешной трансфер динамо за последние годы...
ну хоть скинули балласт и то хорошо
можна по-різному ставитись до цього трансферу.
в цілому футболіст як футболіст.
думаю, навіть в Зорі при Скрипнику він заграв би.
але не з Міхою. Міха не тренер
можна по-різному ставитись до цього трансферу.
в цілому футболіст як футболіст.
думаю, навіть в Зорі при Скрипнику він заграв би.
але не з Міхою. Міха не тренер
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