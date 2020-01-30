Из Киева в Анкару. Стал известен клуб, куда может перейти Жерсон Родригеш

Сегодня появилась информация о том, что форвард «Динамо» Жерсон Родригеш, которого ранее активно сватали в Японию, все-таки покинет киевский клуб, но окажется в другой стране – Турции.

По информации твиттера Transfer Center, Жерсон Родригеш уже согласовал условия перехода в «Анкарагюджю». Что правда, условия потенциального трансфера не раскрываются, но ранее другой источник утверждал, что это будет аренда до конца сезона.

«Анкарагюджю» - клуб, представляющий столицу Турции Анкару. В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги эта команда идет на 17-м, предпоследнем, месте, набрав всего 13 очков после 19 туров. У потенциально новой команды Родригеша наблюдаются явные проблемы с атакой – «Анкарагюджю» забил лишь 16 голов.

Напомним, Жерсон Родригеш пропустил первый тренировочный сбор «Динамо», работая все это время с дублирующей командой.