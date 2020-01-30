К Жерсону Родригешу есть интерес из Турции, вариант с Японией отпал

Форвард «Динамо», который оказался не нужен Алексею Михайличенко, пребывает в поисках нового клуба

  • 30.01.2020 15:31
  • 1376 просмотров
  • 3 комментария
К Жерсону Родригешу есть интерес из Турции, вариант с Японией отпал
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Нападающий «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш может в ближайшее время перебраться в один из турецких клубов. Вариант предполагает аренду сроком до конца сезона.

В то же время в Японию Родригеш не вернется. Тамошний клуб, который приценивался к Жерсону, не потянул запросы футболиста по заработной плате и отказался от сделки.

В Турции же готовы удовлетворить пожелания Жерсона Родригеша по зарплате, но пока не хотят вести речь о полноценном трансфере, желая просмотреть игрока в деле в течение нескольких месяцев аренды.

Напомним, Жерсон Родригеш не был на первом тренировочном зимнем сборе «Динамо» в Турции, а работал с дублирующим составом.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 15:39
    0
    Вячеслав Середа, 30.01.2020 15:37
    Турецкий клуб решил остаться неизвестным,так как он еще не догадывается о своем интересе к Родригешу!
    Анкара его по моему уже подписала
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 30.01.2020 15:37
    +1
    Турецкий клуб решил остаться неизвестным,так как он еще не догадывается о своем интересе к Родригешу!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 15:36
    0
    Шахтёр поставщик жирных уток в топ чемпионаты,а у Динамо чахлые утки скучно даже
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 30.01.2020 15:37
    +1
    Турецкий клуб решил остаться неизвестным,так как он еще не догадывается о своем интересе к Родригешу!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 15:39
    0
    Вячеслав Середа, 30.01.2020 15:37
    Турецкий клуб решил остаться неизвестным,так как он еще не догадывается о своем интересе к Родригешу!
    Анкара его по моему уже подписала
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 15:36
    0
    Шахтёр поставщик жирных уток в топ чемпионаты,а у Динамо чахлые утки скучно даже
    Ссылка
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