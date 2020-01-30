К Жерсону Родригешу есть интерес из Турции, вариант с Японией отпал

Нападающий «Динамо» и сборной Люксембурга Жерсон Родригеш может в ближайшее время перебраться в один из турецких клубов. Вариант предполагает аренду сроком до конца сезона.

В то же время в Японию Родригеш не вернется. Тамошний клуб, который приценивался к Жерсону, не потянул запросы футболиста по заработной плате и отказался от сделки.

В Турции же готовы удовлетворить пожелания Жерсона Родригеша по зарплате, но пока не хотят вести речь о полноценном трансфере, желая просмотреть игрока в деле в течение нескольких месяцев аренды.

Напомним, Жерсон Родригеш не был на первом тренировочном зимнем сборе «Динамо» в Турции, а работал с дублирующим составом.