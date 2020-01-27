Гибель Коби Брайанта, Редкач и Хегай проиграли бои

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26-е января.
1. Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Невероятная трагедия случилась в мире НБА.
2. Шахтер устроил голевую перестрелку с Войводиной в конце матча. Подопечные Луиша Каштру сумели расставить акценты лишь с помощью основного состава.
3. Редкач решением судей проиграл Гарсие. Украинец продержался 12 раундов, но победа американца выглядит бесспорной.
4. Непобежденный украинец выиграл свой очередной бой в России. Эдуард Скавинский в Екатеринбурге одержал свою 12-ю победу на профи-ринге.
5. Поклюка-2020. Эберг выиграла масс-старт, Джима финишировала 25-й. В Словении завершился шестой этап Кубка мира.
6. Поклюка-2020. Фийон Майе выиграл масс-старт, украинцы не попали в топ-25. Дмитрий Пидручный и Артем Прима не выдержали напряженной программы этапа.
7. Дисквалификация Украины, трагедия в семье Клодов, возвращение Бё-младшего. Денис Шаховец выделяет самые интересные события этапа Кубка мира в Поклюке.
8. Гаттузо и Наполи: горе без ума. Обозреватель Sport.ua – о том, почему у легенды «Милана» не получается в Неаполе.
9. Негостеприимный прием для Сарри: Наполи неожиданно обыграл Ювентус. Неаполитанцы на своем поле обыграли лидера чемпионата.
10. Выше неба. Благодаря кому Лацио вернулся в элиту Серии А. Виталий Пасичный рассказывает о возрождении римского клуба.
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Источник — Sport.ua
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