Гаттузо и Наполи: горе без ума

Обозреватель Sport.ua – о том, почему у легенды «Милана» не получается в Неаполе

  • 26.01.2020 12:00
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Гаттузо и Наполи: горе без ума
© Твиттер Наполи. Дженаро Гаттузо

В назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Наполи» изначально не было много логики. Поэтому стоит ли удивляться, что «адзурри» все ниже и ниже опускаются в турнирной таблице. Шутка ли, «вечный» конкурент «Ювентуса» в борьбе за скудетто сейчас занимает лишь одиннадцатое место. И по игре, и перспективам «партенопеи» значительно ближе к зоне вылету, нежели к еврокубковой зоне. Но вот винить в таком положении вещей исключительно Рино нельзя. Почти все уже было проиграно до него. Причем не только на футбольном поле.

Но если вы успели подумать, что я сейчас все «шишки» буду метать в сторону взбалмошного и неуравновешенного президента неаполитанского клуба Де Лаурентиса, то ошибаетесь. Да, вина дона Аурелио в самом тяжелом за последнее десятилетие кризисе «Наполи» есть, и немалая, но это лишь часть паззла. Выше было сказано, что логики в назначении Гаттузо в «Наполи» было не очень. Да, это правда. Но вот логики в отставке Анчелотти было хоть отбавляй. И это даже после того, как Карлито вывел свою уже бывшую команду в весеннюю часть Лиги чемпионов, не потерпев при этом ни одного поражения в групповом раунде чемпионской Лиги. Но при этом маститый наставник провалился на внутренней арене. Причем провалился по всем статьям. И решение о его отставке было принято Де Лаурентисом еще до победного матча последнего тура ЛЧ против «Генка».

***

Дело в том, что Аурелио очень серьезно рассчитывал на авторитет, опыт и харизму Карло. Доселе в «Наполи» не было столь маститого наставника, выигравшего почти все весомые титулы и в Италии, и в Европе. Президент «Наполи» небезосновательно полагал, что с приходом Анчелотти команда получит не только новый импульс и мотивацию, утерянную «поздним» Сарри, но и наконец-то «сковырнет» ненавистный «Юве» с чемпионской вершины. Для решения столь серьезной задачи Де Лаурентис прописал Анчелотти серьезнейшее жалование – пять миллионов евро в год. Столько в «Наполи» еще не зарабатывал никто. При условии сохранения основного состава президент клуба гарантировал своему тренеру и неплохое усиление. Правда, заполучить всех тех, кого конкретно хотел Карло, не удалось. Но даже при этом «партенопеи» обладали очень сильным составом.

Увы, но добиться желаемого «Наполи» Анчелотти не удалось. В прошлом сезоне команда хоть и стала вновь второй, но навязать туринцам даже видимость борьбы за чемпионство не смогла. На евроарене – тоже провал. И даже в Кубке Италии. Карло оказался просто не готовым к этому вызову. Он не смог должным образом мотивировать игроков, не смог кардинальным образом изменить игру, не получалось у него и привить коллективу фирменный стиль. «Наполи» Анчелотти – и по составу, и по стилю – все еще «Наполи» Сарри. Но на старых «дрожжах» быть законодателями моды в серии А у неаполитанцев уже не получилось. Де Лаурентис это понял еще по окончании прошлого сезона. Он уже тогда собирался убрать Анчелотти: предлагал работу Гасперини, но коуч «Аталанты» отказался. После этого президент решил дать своему другу-тренеру еще один шанс. Однако Карло этим шансом не воспользовался. Скорее наоборот – лишь усугубил ситуацию. В нынешнем сезоне неаполитанцы стартовали как никогда неудачно – седьмое место, отсутствие игры как таковой, не говоря уже о стиле и философии. А как вам безвыигрышная серия в девять матчей? А тут еще и футболисты оказались строптивыми – отказались «запираться» на базе, как велел президент, а тренер с ними не совладал. Даже внешне было видно, что Анчелотти очень устал, что работа в Неаполе стала для него не отдушиной, а обузой. Он тяготился, а не работал, поэтому расставание было неизбежным и закономерным. И оно не заставило себя долго ждать. Но, черт побери, почему именно Гаттузо?

***

Поговаривают, что Де Лаурентис поначалу хотел пригласить более именитых и авторитетных тренеров – Макса Аллегри и Лучано Спалетти. Но те по разным причинам отказали. И тогда на выручку боссу «Наполи» поспешил почти всесильный футбольный посредник Мендеш. По упорным слухам, это именно сеу Жорже убедил дона Аурелио в том, что на смену зрелости на тренерское кресло в «Наполи» должна прийти молодость. И оптимальным вариантом в этой связи, по мнению португальского агента, был его подопечный Гаттузо.

История умалчивает, в чем именно заключалась «оптимальность» Дженнаро, однако в итоге на место Анчелотти был назначен именно экс-тренер «Милана». Возможно, это случилось не в последнюю очередь и потому, что сам «папа Карло» в качестве своего преемника указал на своего бывшего подопечного по чемпионскому «Милану».


Твиттер Наполи. Дженнаро Гаттузо и Карло Анчелотти

Так это или нет, можно лишь догадываться. Но то, что даже сам Рино на своей первой пресс-конференции не смог внятно ответить, почему выбор пал именно на него, это факт. Тогда новоиспеченный тренер «Наполи» попытался отшутиться, мол, это потому, что у меня тоже борода с проседью. Типа хвост и усы – вот мои документы. 

Как бы там ни было, но Дженнаро обещал вернуть «Наполи» туда, где его место – в зону Лиги чемпионов. Правда, особо не стал уточнять, как именно он это будет делать. Лишь вскользь заявив, что команде нужно «хорошенько поработать».

К сожалению, при Гаттузо «Наполи» работает отнюдь не «хорошенько». В пяти матчах под руководством нового тренера «партенопеи» добыли лишь одну победу. И с седьмого места в таблице сделали еще четыре шага вниз. После проигранного домашнего матча с «Фиорентиной» Гаттузо в сердцах отметил, что «команда показала постыдную игру» и что «мы достигли дна». Почему так случилось, тренер объяснить не смог. И в этом он, кстати, искренен. Помнится, еще в «Милане», после неудачных поединков, Рино всегда старался быть объективным, и всегда брал вину на себя. С этим у него и в «Наполи» все нормально. Но, похоже, только с этим.

***

Сразу после назначения Рино в «Неаполь», те немногие в Италии, кто верит в его тренерский талант, отмечали, что за счет усиления крена на «физику» и доверительных бесед с футболистами команда может преодолеть кризис. Собственно, иных добродетелей у Гаттузо не видят даже его апологеты. По всей видимости, они правы. «Милан» тренера Гаттузо не был чем-то примечательным. Команда играла на характере, на морально-волевых, через «не могу». Придя на «Сан-Сиро», Дженнаро сразу же увеличил нагрузки на игроков, существенно добавив «физики» и беговой работы. Это дало свои плоды. Правда, значительно позже. В прошлом сезоне «Милан» смог финишировать «аж» на пятом месте, в шаге от зоны ЛЧ. Но, справедливости ради, нужно сказать, что ни своего стиля, ни своих каких-то особых тренерских методов у Рино не было. Не выработались (кстати, а вам это не напоминает нынешнюю ситуацию в киевском «Динамо»?).

Возможно, что в будущем, в средней перспективе Гаттузо и станет хорошим специалистом, со своими фишками и «трещинками», и когда-нибудь игру его команды назовут «Гаттузобол». Но сейчас на роль кризисного менеджера в такой серьезной и в то же время неоднозначной команде, каковой является «Наполи», он не тянет. Рино – отличный парень, умеющий гасить локальные конфликты, дружить со всеми и неплохо бегать «марафонские дистанции». Но в режиме «здесь и сейчас» он вряд ли может помочь своей нынешней команде. Вот поэтому в его назначении было так мало здравого смысла.

Собственно, это признает и сам тренер, который, похоже, не знает, как выбраться из ситуации, и Де Лаурентис, якобы желающий вернуть Анчелотти обратно.

Со стороны все эти неаполитанские метания выглядят одновременно и потешно, и грустно. И даже как-то обидно становится, что такой серьезный проект может накрыться медным тазом. Но, вместе с тем, очевидно, что проблемы «Наполи» имеют сугубо «домашний» характер. То есть, не привнесенные из вне. Примерно так же, как и в нынешнем «Динамо».

А еще очевидно, что на текущем сезоне серии А «Наполи» может поставить крест – ничего серьезного команде уже не светит. И вот в этой связи интересно, какой выберет путь президент клуба: даст Гаттузо возможность и дальше руководить командой, набивая шишки и преодолевая трудности, или же впадет в очередную свою крайность.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

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