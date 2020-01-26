Выше неба. Благодаря кому Лацио вернулся в элиту Серии А

В это воскресенье, 26 января, состоится очередное римское дерби, и «Лацио» впервые за очень долгие годы выйдет на него с настолько явным чувством превосходства над соперником.

Победа 5:1, одержанная над «Сампдорией», стала для «орлов» одиннадцатой подряд. Таких серий они не устраивали даже в чемпионские сезоны: ни во времена дримтим-2000 (Недвед, Креспо, Салас, Михайлович, Симеоне), ни тем более во времена команды-сенсации сезона-73/74. Вишенка на торте – победа в Суперкубке Италии над «Ювентусом», ставшая первым за 13 лет успехом в выездном матче против итальянского гегемона.

Отдельное удовольствие фанаты «Лацио» получают от того, что команда достигает успехов в смелом, атакующем стиле. В девятнадцати турах «орлы» забили 46 мячей – больше, чем «Интер», «Юве», «Рома» за двадцать. Да, «Аталанта» пока превосходит по результативности «орлов», но из сбалансированных, не устраивающих проходной двор у своих ворот команд, подопечные Индзаги самые неумолимые в атаке.

И эта команда закончила предыдущий чемпионат на восьмом месте, уступив даже не амбициозному «Торино»! За весь чемпионат-18/19 «орлы» забили всего 56 голов – немногим больше, чем за половину текущего сезона. Поражений команда потерпела целых 13, что вылилось в десятиочковое отставание от зоны Лиги чемпионов.

Наверное, вы ждете рассказа о том, что изменилось в клубе в межсезонье. Каких игроков подписал «Лацио», кого выгнал, какой тренер пришел вместо того, который закончил такой бесславный сезон… Но вся соль в том, что изменения абсолютно минимальны. При всем уважении к вингеру Мануэлю Лаццари, подписанному летом в СПАЛе, римский ренессанс связан точно не с ним. Денис Вавро из «Копенгагена» плотно осел на скамейке запасных, Педру Нету и Бруну Жордау были приобретены только для того, чтобы тут же быть перепроданными в «Вулверхэмптон».

Нет, «Лацио» вернулся наверх благодаря тем же людям, с которыми болтался в середине таблицы. И, надо сказать, редкий чемпион имеет в своем составе столько необычных персонажей, сколько этот «Лацио».

Защитник, который победил рак

Жизненный путь Франческо Ачерби не был устлан розами с самого начала: мало известных игроков могут «похвастаться» тем, что им по ходу карьеры приходилось менять третий дивизион на четвертый. «Павия», «Ренате», «Специя», переход в «Реджину» в 22 года – Ачерби пришлось долго расти и работать над собой, чтобы достичь уровня высшей лиги. Когда Франческо все-таки добрался и закрепился в высшей лиге, оказалось, что главная польза от нее – регулярное медицинское обследование. У защитника обнаружили рак.

Ачерби удалили яичко, но потом произошел рецидив. Пришлось пройти курсы химиотерапии, пережить отрезки, когда он не чувствовал вкус еды, не мог заснуть из-за постоянной напряженности мышц. И тем не менее, уже через два месяца после операции защитник вышел на поле в матче Серии А.

Это выглядело как простой символизм вроде выходов Абидаля на последние минуты в «Барселоне», но в момент, когда казалось, что просто выжить – уже огромная удача, Франческо нашел в себе силы стать лучше. Он не просто снова стал играть в Серии А, а стал символом неутомимости и высокого качества. В 2015-19 гг.., на протяжении 149 матчей, Ачерби не пропустил ни одного (!) тура Серии А, немного не дотянув до рекорда Хавьера Дзанетти. Только красная карточка в матче с «Наполи» вынудила его пропустить один тур. Не беда: с тех пор Ачерби снова играет без пропусков и «накопил» уже 36 игр подряд.



ФК Лацио. Франческо Ачерби

Как известно, сейчас рак пытается победить Синиша Михайлович. Перед игрой с «Болоньей», которую сейчас тренирует серб, Ачерби написал ему открытое письмо со словами:

«Когда тебе говорят, что ты заболел, то словно швыряют на дно ямы. Но за падением следует подъем. У меня получилось. Говорят, что рак делает людей лучше, – это чушь. Рак – мерзость, все хотят его избежать. Но взгляд на мир меняется, это правда. Меняются характер, привычки, поведение. Я изменился. Наверное, сам этого не осознавал, но мне так сказали. Раньше я злился из-за чепухи, теперь я спокойно рассуждаю. В чем проблема? Как ее решить? Я смотрю в суть. Не хочется тратить время на глупости.

Дорогой мистер, я назначаю вам встречу на начало октября, на матче «Болоньи» с «Лацио». Вы были символом «Лацио». В этот день мы крепко обнимемся, не будем много болтать, и сыграем ради наших команд».

Полузащитник, который хотел уйти из футбола

Луис Альберто Ромеро сыграл 77 матчей за дубль «Севильи» и еще 38 – за дубль «Барсы». Только в районе 25 лет количество игр за «нормальные», первые команды превысило количество игр за разные авторитетные дубли. Полузащитник раздавал большие авансы, но ничего не мог показать на серьезном уровне. Испанским клубам он оказался не нужен, потом перешел в «Ливерпуль», за который в сумме сыграл 258 минут, потом в «Малагу», где тоже стал запасным…

Альберто говорит, что за считанные месяцы до ренессанса думал закончить с футболом. Преувеличивает, конечно – кто бы ему это позволил с действующим контрактом – но это тоже показатель того, насколько внезапно Луис ворвался в самые узкие топы лучших плеймейкеров Серии А. Сейчас испанец с отрывом лидирует в рейтинге лучших ассистентов лиги (11 голевых передач против семи у ближайших преследователей), а болельщики «Лацио» сравнивают его с Вероном.

Еще в позапрошлом сезоне директор клуба Игли Таре сказал: «Луиса ошибочно видели заменой Кандреве, но под нападающими он смотрится намного лучше. В этом сезоне он стал одним из ключевых игроков команды, и я очень рад, что все так сложилось». Здорово, во-первых, что представители клуба в состоянии так откровенно говорить со СМИ, но также здорово, что очень талантливый игрок смог найти себя.

Форвард, на котором поставили крест

Чиро Иммобиле – один из троицы, вероятно, последних птенцов Зденека Земана, тренировавшего «Лацио» еще в девяностые. Лоренцо Инсинье, Марко Верратти и нынешний бомбардир «Лацио» - тройка футболистов, который и сейчас более чем на виду, вместе великолепно играли за «Пескару» и помогли скромнейшему клубу выйти в Серию А.

Но если Лоренцо просто вернулся из аренды в «Пескаре» в «Наполи» и стал главной звездой клуба, если Марко уехал в «ПСЖ», с которым выиграл уже килограмм медалей, то путь к признанию Чиро вышел полосатым, как футболка воспитавшего его «Ювентуса». Первый после «Пескары» сезон, в «Дженоа» - провал; сезон в «Торино» - успех титул лучшего бомбардира лиги; трансфер в дортмундскую «Боруссию» - провал; аренда в «Севилью» - провал до такой степени оглушительный, что игрока даже не стали оставлять до конца сезона и уже в январе отправили в «Торино».

Понемногу вопросы к Иммобиле множились. Не смог заиграть у Клоппа? Не смог много забить в Испании? Простите, а вы точно настоящий футболист? Чиро выбыл из когорты суперталантов, тех парней, за которыми гоняются суперклубы. Потому «Лацио» и приобрел его всего за 9,45 млн евро, летом 2016-го просто забрав в Севилье ненужного игрока.

Результат – обоснованные претензии как на Золотую Бутсу, так и на то, чтобы уже в следующем году стать лучшим бомбардиром в истории клуба. В 19 турах чемпионата Иммобиле забил 23 гола, опережая не только Криштиану Роналду, но и любых других бомбардиров лиг «большой пятерки». Такого бомбардира у лациале не было очень давно: даже в 2000-м году лучшим бомбардиром стал Марсело Салас, оформивший всего 12 мячей в чемпионате.

При всем при этом Иммобиле в 39 матчах за сборную забил лишь десять мячей, причем ни одного – в большой игре. Он и правда игрок системы, человек, которого надо встроить в схему. Чиро невероятно много двигается на поле (около 10 километров в среднем за матч), изматывает защиту и чем дальше, тем лучше чувствует Альберто и других партнеров. «Когда полузащитник отдает пас, я уже знаю, как буду бежать и бить, а потом просто выполняю это максимально быстро. Сегодня такие скорости, что остановить мяч и осмотреться уже не получится».

Тренер, который остался в команде случайно

Симоне Индзаги повезло дважды. В первый раз – когда уставшая от Стефано Пиоли команда доверилась простому тренеру молодежки, и тот получил возможность доработать сезон-15/16, второй – когда не смогла договориться с Марсело Бьелсой. Тогда Симоне чуть не возглавил «Салернитану», а аргентинца что-то не устроило в трансферной политике клуба… Честно говоря, все это сейчас даже неинтересно разбирать. Очередная истерика El Loco (интересно, насколько меньшим был бы пиетет к этому тренеру, если бы его называли просто Сумасшедшим, с переводом термина) позволила «Лацио» сохранить незвездного тренера.

Индзаги-младшего римский клуб подписал в 1999-м году. С тех пор он связан с клубом теми или иными обязательствами: игрока, тренера молодежки, но связан. Были аренды в «Аталанту» и «Сампдорию», было очень много разного, но факт в том, что Симоне – единственное связующее звено тучных и голодных лет «Лацио». Масштаб его авторитета для Ачерби, Луиса Альберто невозможно переоценить, и даже при всей нестабильности игроцкой карьеры Индзаги-младшего на него почти все в команды вынуждены смотреть снизу вверх.



Твиттер Лацио. Симоне Индзаги

После выигрыша Суперкубка Италии только ленивый не поднимал тему возможного возвращения титула к «орлам». Индзаги сказал просто: «Забудьте про скудетто. Нам нужно работать, чтобы наслаждаться такими вечерами, как сегодня. В последние годы у нас их было немало, и мы хотим продолжить испытывать подобное».

Президент, которого ненавидят фанаты

Но самый сложный персонаж «Лацио» руководит. Клаудио Лотито купил клуб в 2004-м году, когда тот находился в предбанкротном состоянии. Времен, когда клуб бил мировые трансферные рекорды, при нем можно не ждать: даже личный рекорд «орлов» датирован 2000-м годом, когда Краньотти выложил 56 миллионов евро за Эрнана Креспо.

Второй по дороговизне трансфер в истории – Мендьета, третий – Верон, четвертый – Виери, пятый – Стам… В эпоху, когда даже аутсайдеры АПЛ покупают игроков за 50+ миллионов, а топ-клубы берут за такие деньги игроков в запас, самая дорогая покупка «Лацио» в эпоху Лотито – Мауро Сарате, за которого «орлы» выложили 20,2 млн. Самый дорогой трансфер за 16 лет, еще и почти безоговорочно провальный.

Лотито не транжира, Лотито скупее многих даже итальянских боссов. Ему отчаянно недостает харизмы, чтобы наладить отношения с болельщиками, вследствие чего ему вспоминают все возможные неудачи: случай с Пандевым, который смог расторгнуть контракт и уйти свободным агентом в «Интер», с которым моментально выиграл все, случай с Сарате, случай с Бьелсой… При этом боссу удалось организовать в клубе систему, которая помогает бороться на равных с китами итальянского футбола.

Зарплатная ведомость Серии А на сезон-19/20 составляет 72 млн евро. У «Наполи» - 103, у «Милана» - 115 (кому?!), у «Ромы» - 125, а у «Ювентуса» вообще 294. Финансовые успехи всегда выглядят не так зрелищно, как спортивные, но система, при которой Иммобиле получает меньше, чем получал запасной вратарь «Милана» (2,5 миллиона против трех у Рейны), Ачерби платят столько же, сколько Сантону в «Роме», а Луис Альберто вчетверо уступает по зарплате Рэмси, без преувеличения гениальна.



ФК Лацио. Клаудио Лотито

Их всех недооценивали. Ветеранов Лукаса Лейву, Сенада Лулича, Штефана Раду – недооценивали уже, как списанный материал, юниоров вроде Луиса Фелипе или Стракоши – недооценивали еще, как необстрелянных юниоров, а Луиса Альберто недооценивали в принципе. Иммобиле недооценивали, потому что он провалился в Примере, где забивать, согласно стереотипам, намного проще, Индзаги недооценивали как сырого тренера, который вообще-то был диким раздолбаем в бытность игроком, а по какой причине недооценивали Ачерби, не хочется даже говорить. Ну а Лотито будут недооценивать, наверное, всегда – такова уж судьба президента.

В какой-то момент, почти случайным образом собравшись вместе, эти люди с ярлыками середняков смогли показать выдающийся уровень игры, сыграв целый круг на уровне «Юве» и «Интера». Они не могли не читать сайты, газеты, не могли полностью абстрагироваться от общественного мнения, которое в Италии на три порядка сильнее, чем у нас – и, конечно же, это дополнительно зажгло в них огонь.

История таких команд, как «Лацио» и «Лестер», мотивирует намного больше, чем великие триумфы условного «Реала». Нынешние «орлы» - пример того, что успеха можно добиться не трансферами, а тренировками, не революцией, а эволюцией. Работай над собой, и тогда не придется ждать помощи извне – вот о чем говорит нам сегодняшний «Лацио».

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