Ястремская стартовала на Australian Open, Борячук перешел в Ризеспор

Главные новости за 20-е января на Sport.ua

  • 21.01.2020 06:00
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Ястремская стартовала на Australian Open, Борячук перешел в Ризеспор
© wtatennis.com. Даяна Ястремская

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 20-е января.

1. Australian Open. Ястремская не оставила шансов Юван в первом круге. Украинка уверенно стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Борячук перешел в Ризеспор. Турецкий клуб договорился о переходе форварда «Шахтера».

3. ФОТО. Роман Яремчук перенес операцию. Украинский форвард пропустит 2-3 месяца.

4. Динамо одержало первую победу на сборах в Турции. Коллектив Алексея Михайличенко удержал преимущество над бакинским Нефтчи.

5. Богдан Бутко: по пути Василия Кобина? Обозреватель Sport.ua – о том, почему у Бутко не получилось в «Шахтере».

6. Каштру взял 28 игроков на первый сбор в Турции. Донецкий «Шахтер» прибыл в Белек для подготовки ко второй части сезона.

7. ОФИЦИАЛЬНО: Реал подписал 18-летнего вундеркинда Фламенго за 30 млн евро. Рейньер Жезус продолжит карьеру в мадридском клубе.

8. Давай выясним, кто сильнее! Экс-спарринг-партнер Кличко бросил вызов Усику. Непобежденный хорват Филип Хргович уверен, что может победить украинца.

9. Испытал культурный шок! Игрок, уволенный за поездку в Россию, пояснил фото. Игорь Сикорский теперь хочет просто спокойно играть в футбол.

10. ФОТО. Вдребезги! Вратарь МЮ разбил свою дорогущую Ламборгини. К счастью, сам Серхио Ромеро в инциденте не пострадал.

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Источник — Sport.ua

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