Каштру взял 28 игроков на первый сбор в Турции

В понедельник, 20-го января, донецкий «Шахтер» отправился в Турцию, где начнется первый этап предсезонной подготовки.

Совершив перелет по маршруту Киев – Анталья, борт «оранжево-черных» в 12:30 приземлился в турецком аэропорту, откуда на автобусе делегация переместилась в Белек. Именно здесь уже третью зиму кряду игроки «Шахтера» набирают форму перед решающей частью сезона. Первая команда привычно базируется в комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort, на полях которого будут проходить тренировки и несколько контрольных матчей. Также в Турцию прибыл молодежный состав «горняков» и разместится в отеле неподалеку.

На первый сбор главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру взял 28 игроков.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев

Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула

После заселения в отель и небольшого отдыха команду ждет вечерняя тренировка. Далее занятия будут проходить в двухразовом режиме, а еще запланированы три спарринга. Первый сбор продлится до 30-го января.

В списке отсутствует украинский защитник Богдан Бутко. Ранее сообщалось, что «Шахтер» предложил игроку искать себе новый клуб. Также в Турцию не полетел украинский форвард «Шахтера» Андрей Борячук, который в ближайшее время может перейти в турецкий «Ризеспор».