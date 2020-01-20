Форвард Шахтера Борячук переедет в Турцию

«Ризеспор» достиг соглашения с 24-летним украинским форвардом «Шахтера» Андреем Борячуком о переходе в турецкий клуб.

Пока неизвестно, идет ли речь о полноценном трансфере или об аренде.

Борячук — воспитанник «Шахтера». Контракт Андрея принадлежит «горнякам» с 2016-го года. В текущем сезоне нападающий провел за донецкую команду три матча во всех турнирах, где забил один гол. При этом Борячук не попал в список футболистов «Шахтера», которых главный тренер «горняков» Луиш Каштру взял в Турцию на первый зимний сбор команды.

В активе Борячука два матча в составе национальной сборной Украины. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €700 тысяч.

После 18-ти сыгранных туров «Ризеспор» занимает 12-е место в чемпионате Турции по футболу, имея в активе 20 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 17-27.

За «Ризеспор» играют украинские футболисты Николай Морозюк и Денис Гармаш, известные по выступлениям за киевское «Динамо».