Форвард Шахтера Борячук переедет в Турцию

Украинский футболист будет защищать цвета «Ризеспора» в компании Морозюка и Гармаша

  • 20.01.2020 12:10
  • 3329 просмотров
  • 6 комментариев
Форвард Шахтера Борячук переедет в Турцию
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Борячук

«Ризеспор» достиг соглашения с 24-летним украинским форвардом «Шахтера» Андреем Борячуком о переходе в турецкий клуб.

Пока неизвестно, идет ли речь о полноценном трансфере или об аренде.

Борячук — воспитанник «Шахтера». Контракт Андрея принадлежит «горнякам» с 2016-го года. В текущем сезоне нападающий провел за донецкую команду три матча во всех турнирах, где забил один гол. При этом Борячук не попал в список футболистов «Шахтера», которых главный тренер «горняков» Луиш Каштру взял в Турцию на первый зимний сбор команды.

В активе Борячука два матча в составе национальной сборной Украины. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €700 тысяч.

После 18-ти сыгранных туров «Ризеспор» занимает 12-е место в чемпионате Турции по футболу, имея в активе 20 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 17-27.

За «Ризеспор» играют украинские футболисты Николай Морозюк и Денис Гармаш, известные по выступлениям за киевское «Динамо».

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Источник — Karadeniz Gazetesi

(4 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 20.01.2020 12:51
    -1
    vsekan, 20.01.2020 12:41
    Зачем ему та Турция, в компании со сбитыми лётчиками?
    Чем он лучше?
    Ссылка
    vsekan
      vsekan, 20.01.2020 12:41
    -2
    Зачем ему та Турция, в компании со сбитыми лётчиками?
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 20.01.2020 12:22
    +2
    Мда...
    Спокойной мог бы в Бельгию перейти
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 20.01.2020 12:19
    +4
    Я пам'ятаю, як роки 4 тому, коли він засвітився в основі Шахтаря, його показували разом із Циганковим на НСК Олімпійському. Вихованці Вінницького футболу. Видатне майбутнє. Один в 22 вже виправдав аванси і продовжує прогресувати. Інший так і не зумів поки себе реалізувати поки. Лише епізодично вибухаючи і знову зникаючи. Може Туреччина стане для Андрія перезавантаженням в кар'єрі.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.01.2020 12:18
    -1
    Турецкий чемпионат превратился в кладбище для украинских футболистов
    Ссылка
    Kangoo Dingoo
    Kangoo Dingoo, 20.01.2020 12:15
    -1
    Яничари.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 20.01.2020 12:19
    +4
    Я пам'ятаю, як роки 4 тому, коли він засвітився в основі Шахтаря, його показували разом із Циганковим на НСК Олімпійському. Вихованці Вінницького футболу. Видатне майбутнє. Один в 22 вже виправдав аванси і продовжує прогресувати. Інший так і не зумів поки себе реалізувати поки. Лише епізодично вибухаючи і знову зникаючи. Може Туреччина стане для Андрія перезавантаженням в кар'єрі.
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 20.01.2020 12:22
    +2
    Мда...
    Спокойной мог бы в Бельгию перейти
    Ссылка
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