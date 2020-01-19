Шахтер досрочно возвращает Фернандо из аренды в Спортинге

20-летний левый вингер Фернандо возвращается в «Шахтер» из аренды в лиссабонском «Спортинге». Донецкий клуб принял решение досрочно вернуть футболиста, против чего португальцы не возражали.
В «Спортинг» Фернандо перешел летом минувшего года на правах годичной аренды, но за первую команду «львов» не провел ни одного поединка.
После перехода в «Спортинг» Фернандо залечивал травму, а затем выбыл из строя из-за вирусной инфекции. В общей сложности бразильский вингер провел лишь 6 матчей и забил 1 гол в играх за дублирующий состав лиссабонцев.
Отмечается, что сегодня Фернандо не тренировался со «Спортингом» и уже отбыл в Киев, чтобы присоединится к «Шахтеру», первая команда которого завтра отправляется на тренировочный сбор в Турцию.
Источник — A Bola
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