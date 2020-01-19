Шахтер досрочно возвращает Фернандо из аренды в Спортинге

«Горняки» согласовали со «львами» досрочное прекращение договора аренды по вингеру

  • 19.01.2020 20:38
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Шахтер досрочно возвращает Фернандо из аренды в Спортинге
© ФК Спортинг Лиссабон. Фернандо

20-летний левый вингер Фернандо возвращается в «Шахтер» из аренды в лиссабонском «Спортинге». Донецкий клуб принял решение досрочно вернуть футболиста, против чего португальцы не возражали.

В «Спортинг» Фернандо перешел летом минувшего года на правах годичной аренды, но за первую команду «львов» не провел ни одного поединка.

После перехода в «Спортинг» Фернандо залечивал травму, а затем выбыл из строя из-за вирусной инфекции. В общей сложности бразильский вингер провел лишь 6 матчей и забил 1 гол в играх за дублирующий состав лиссабонцев.

Отмечается, что сегодня Фернандо не тренировался со «Спортингом» и уже отбыл в Киев, чтобы присоединится к «Шахтеру», первая команда которого завтра отправляется на тренировочный сбор в Турцию.

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Источник — A Bola

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