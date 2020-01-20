ФОТО. Роман Яремчук перенес операцию

Украинский форвард пропустит 2-3 месяца

  • 20.01.2020 19:39
  • 3614 просмотров
  • 14 комментариев
ФОТО. Роман Яремчук перенес операцию
© ФК Гент. Роман Яремчук

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук сегодня в Антверпене прошел операцию на Ахилловом сухожилии. Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I’ll be back 🙏💪

Допис, поширений Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

Ранее сообщалось о том, что после операции Яремчук пропустит 2-3 месяца.

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Источник — Instagram

(21 голос)

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Комментарии
    Павел Рева
      Павел Рева, 20.01.2020 20:51
    0
    Эх...аххил это не какой-нибудь мениск =(
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 20.01.2020 20:44
    +2
    Bandera, 20.01.2020 20:41
    спасіба, вася! Іді на)(уй!
    тебе в ольгино же ничего не заплатят....не за что бояры будет даже купить.)) подучись сначала хоть немного)))
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 20.01.2020 20:41
    -3
    andreypoltava234, 20.01.2020 20:33
    вася...это вообще-то рф-ный гибридный сайт))) есть разные пользователи...очень токсичная вата...."мягкая вата"...и русскоговорящие люди. которые в общем-то Украину поддерживают.. поэтому ты в данном случае выступаешь "полезным идиотом") если, конечно, ты не с ольгино))
    спасіба, вася! Іді на)(уй!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 20.01.2020 20:40
    -1
    Bandera, 20.01.2020 20:04
    іді на)(уй
    Зозуля, не буянь
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 20.01.2020 20:33
    0
    Bandera, 20.01.2020 20:24
    Мається на увазі, що операцію вже виконали.
    вася...это вообще-то рф-ный гибридный сайт))) есть разные пользователи...очень токсичная вата...."мягкая вата"...и русскоговорящие люди. которые в общем-то Украину поддерживают.. поэтому ты в данном случае выступаешь "полезным идиотом") если, конечно, ты не с ольгино))
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 20.01.2020 20:24
    -3
    Евгений Давиденко, 20.01.2020 20:22
    І куди він її переніс? Далеко? Чи на який термін?
    Мається на увазі, що операцію вже виконали.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 20.01.2020 20:23
    -3
    Bandera, 20.01.2020 19:46
    Українською коментуйте, малороси!
    малороси 3.14дараси
    Ссылка
    Евгений Давиденко
      Евгений Давиденко, 20.01.2020 20:22
    -2
    І куди він її переніс? Далеко? Чи на який термін?
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 20.01.2020 20:04
    -7
    УАФ– М а ф і я!, 20.01.2020 19:56
    Выздоравливай, Роман. Ты нам нужен на Евро 2020. Найшвидшого одужання, Романе. Ти нам потрібен на Євро 2020 🇺🇦🏟⚽️
    іді на)(уй
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.01.2020 19:56
    +9
    Выздоравливай, Роман. Ты нам нужен на Евро 2020. Найшвидшого одужання, Романе. Ти нам потрібен на Євро 2020 🇺🇦🏟⚽️
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 20.01.2020 19:46
    -10
    Українською коментуйте, малороси!
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.01.2020 19:44
    +2
    ипать колотить-такую форму набрал и на тебе
    Ссылка
    newport
      newport, 20.01.2020 19:42
    +5
    Скорейшего выздоровления!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.01.2020 19:42
    +3
    Скорейшего восстановления!!!!!!!!!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 20.01.2020 19:56
    +9
    Выздоравливай, Роман. Ты нам нужен на Евро 2020. Найшвидшого одужання, Романе. Ти нам потрібен на Євро 2020 🇺🇦🏟⚽️
    Ссылка
    newport
      newport, 20.01.2020 19:42
    +5
    Скорейшего выздоровления!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.01.2020 19:42
    +3
    Скорейшего восстановления!!!!!!!!!
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 20.01.2020 20:44
    +2
    Bandera, 20.01.2020 20:41
    спасіба, вася! Іді на)(уй!
    тебе в ольгино же ничего не заплатят....не за что бояры будет даже купить.)) подучись сначала хоть немного)))
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 20.01.2020 19:44
    +2
    ипать колотить-такую форму набрал и на тебе
    Ссылка
    Павел Рева
      Павел Рева, 20.01.2020 20:51
    0
    Эх...аххил это не какой-нибудь мениск =(
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 20.01.2020 20:33
    0
    Bandera, 20.01.2020 20:24
    Мається на увазі, що операцію вже виконали.
    вася...это вообще-то рф-ный гибридный сайт))) есть разные пользователи...очень токсичная вата...."мягкая вата"...и русскоговорящие люди. которые в общем-то Украину поддерживают.. поэтому ты в данном случае выступаешь "полезным идиотом") если, конечно, ты не с ольгино))
    Ссылка
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