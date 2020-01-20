ФОТО. Роман Яремчук перенес операцию

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук сегодня в Антверпене прошел операцию на Ахилловом сухожилии. Об этом футболист сообщил на своей странице в Инстаграме:
Ранее сообщалось о том, что после операции Яремчук пропустит 2-3 месяца.
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Источник — Instagram
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