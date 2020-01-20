ОФИЦИАЛЬНО: Реал подписал 18-летнего вундеркинда Фламенго за 30 млн евро

Мадридский «Реал» объявил о трансфере талантливого атакующего полузащитника «Фламенго» Рейньера Жезуса. Сумма трансфера составила 30 млн евро.
Вчера, 19 января, Рейньеру исполнилось 18 лет. Он подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Бразилец будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью».
В минувшем сезоне Рейньер принял участие в 15 матчах в составе «Фламенго». На счету полузащитника 6 забитых мячей и 2 результативные передачи. Также в активе Рейньера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.
Ранее сообщалось, что «Реал» предлагает «Наполи» Хамеса за Кулибали.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Реал Мадрид
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.