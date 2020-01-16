Реал предлагает Наполи Хамеса за Кулибали

«Реал» собирается усилить свой состав защитником «Наполи» Калиду Кулибали.
Как сообщает испанская пресса, за Кулибали мадридский клуб готов отдать «Наполи» Хамеса Родригеса и доплату в размере 70 млн евро.
Также на сенегальского защитника претендует «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что английский клуб предлагает за Кулибали 118 млн евро.
Сам Кулибали хочет покинуть «Наполи».
В этом сезоне на счету Кулибали 14 матчей в Серии А.
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Источник — As.com
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