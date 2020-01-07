Манчестер Сити готов выкупить контракт Кулибали за €118 миллионов

«Манчестер Сити» намерен выкупить 28-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали.
«Горожане» готовы выплатить за Калиду €118 миллионов. Именно такая сумма прописана в клаусуле контракта футболиста.
В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Также в активе защитника 33 матча за сборную Сенегала, где он забил один гол.
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Источник — 90min
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