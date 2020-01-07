Манчестер Сити готов выкупить контракт Кулибали за €118 миллионов

Английскому клубу нужен защитник «Наполи»

  • 07.01.2020 18:10
  • 941 просмотр
  • 4 комментария
Манчестер Сити готов выкупить контракт Кулибали за €118 миллионов
© 90Min. Калиду Кулибали

«Манчестер Сити» намерен выкупить 28-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

«Горожане» готовы выплатить за Калиду €118 миллионов. Именно такая сумма прописана в клаусуле контракта футболиста.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Также в активе защитника 33 матча за сборную Сенегала, где он забил один гол.

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Источник — 90min

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 19:02
    +1
    Такие деньги за 28 летнего игрока? В МС совсем из ума выжили)
    Ссылка
    VAD
    VAD, 07.01.2020 18:53
    +1
    И через пару тройку лет опять искать замену?
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 07.01.2020 18:39
    0
    А якже матвієнка полудурочна...невже бурбаси знову збрехали ? )
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 18:38
    +1
    Какой Кулибали там Матвиенко железная основа под Ман сити
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 07.01.2020 19:02
    +1
    Такие деньги за 28 летнего игрока? В МС совсем из ума выжили)
    Ссылка
    VAD
    VAD, 07.01.2020 18:53
    +1
    И через пару тройку лет опять искать замену?
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 07.01.2020 18:38
    +1
    Какой Кулибали там Матвиенко железная основа под Ман сити
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 07.01.2020 18:39
    0
    А якже матвієнка полудурочна...невже бурбаси знову збрехали ? )
    Ссылка
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