Манчестер Сити готов выкупить контракт Кулибали за €118 миллионов

«Манчестер Сити» намерен выкупить 28-летнего центрального защитника «Наполи» и сборной Сенегала Калиду Кулибали.

«Горожане» готовы выплатить за Калиду €118 миллионов. Именно такая сумма прописана в клаусуле контракта футболиста.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 20 матчей во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Также в активе защитника 33 матча за сборную Сенегала, где он забил один гол.