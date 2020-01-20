Богдан Бутко: по пути Василия Кобина?

Быть дублером стопроцентно основного игрока той или иной видной команды – дело не весьма хлопотное, но, в общем-то, не очень почетное. В бытность правым защитником «Шахтера» Дарио Срны о его сменщиках знали, разве что, лишь хорошо подкованные в футбольных вопросах товарищи. А все потому, что экс-капитан «горняков» своей игрой и отношением к делу на долгие годы застолбил за собой место в основе. А те, кто все это время оставались за его не очень-то и широкой спиной, как-то незаметно перебрались в категорию, уж извините, лузеров. Правда, лузеров с весьма неплохим месячным жалованием.

Самым известным сменщиком хорватского защитника «Шахтера» Василий Кобин. До перехода в донецкий клуб Василий Васильевич небезуспешно защищал цвета «Карпат». Наверное, главного клуба в своей карьере. Но после прихода на «Донбасс Арену» Кобин не смог пробиться в основу. По той простой причине, что на его родных позициях (правый/центральный защитник, опорник) играли более квалифицированные игроки. С другой стороны, нельзя ведь сказать, что тогдашний тренер дончан Луческу уж слишком давал шанс уроженцу Закарпатья. Скорее нет. А когда Василий получал редкие минуты игрового счастья, Мирча Михалыч потом долго его долбил, причем публично, за допущенные ошибки. Однако уходить из «Шахтера» Кобин не спешил. Точнее, не спешил вообще. В донецкой команде футболист пробыл (иного слова и не подберешь) почти восемь лет (с небольшими перерывами на аренды). Став за это время не только своего рода «главным крайним» для Луческу, но и символом финансово емкого «прекрасного ничегониделания».

***

Богдана Бутко, «однокашника» Срны и Кобина по позиции на поле, казалось, ожидала иная участь. Уроженец Донецка, воспитанник «Шахтера» рано по-хорошему заявил о себе – и в третьей команде «Шахтера», и во второй. И в сборной Украины – на минуточку, - став чемпионом Европы 2009 года (среди юношей). Но по традиции тех лет, укоренившейся в главном футбольном клубе Донбасса, своя талантливая молодежь должна была поначалу искать счастья в арендах: клуб делал ставку на бразильцев и квалифицированных легионеров.

Вполне возможно, что Бутко затерялся бы где-то в «Ильичевце» или российском захолустье, как «сгинули» там многие другие шахтерские таланты, но «вечный» Дарио Срна был уличен в применении запрещенных медицинских препаратов и, как следствие, дисквалифицирован. После бана хорват в «Шахтер» в качестве игрока не явился. И вот тут вспомнили про Бутко. Который и стал полноценным игроком основного состава.

Но счастье Богдана оказалось недолгим. После прихода на тренерский мостик «горняков» Паулу Фонсеки, и без того не весьма прочные игровые перспективы Бутко стали распадаться на глазах, словно карточный домик. Как удалось узнать из хорошо проинформированных источников, близких к клубу, между португальским специалистом и украинским защитником как-то сразу пробежала кошка. Паулу быстро невзлюбил Богдана. Эта нелюбовь была взаимной, но все-таки первоисточником этой неприязни был Фонсека.

Кстати, португалец не видел в упор и некоторых других игроков «Шахтера». Например, Селезнева. Или Караваева. А поначалу и Ракицкого. Почему так? Да одному Богу известно. Вот не понравился человек – и все тут. Дело ведь даже не в профильных навыках или других добродетелях/изъянах того-таки Бутко. Так бывает. Вот, к примеру, практически у каждого из нас найдется случай из школьного детства, когда у наших учителей были любимчики, но мы с вами в это число не входили. И не потому, что плохие, а вот потому что.



ФК Шахтер. Богдан Бутко и Паулу Фонсека

Любимчиком Фонсеки поначалу был Данченко. Сложно сказать, что в Олеге увидел сеу Паулу такого, что не увидели все мы. Но тренер упрямо наигрывал Данченко на месте правого защитника. До тех пор, пока парень не наделал кучу ошибок, которых нельзя было не заметить (и речь не только о «самостреле» в свои ворота). Под грузом всех ошибок Данченко потерял высокое тренерское доверие и отправился туда, откуда пришел – в очередную аренду. Но вот легче от этого Бутко не стало. Фонсека все равно игнорировал Богдана, предпочитая играть на правом фланге с левоногим центрбеком Матвиенко. Когда и этот эксперимент не увенчался успехом, Фонсека увидел панацею в Болбате. Номинальный полузащитник, причем с креном на атаку, был превращен в флангового защитника. Оценить чистоту игры в данном случае весьма проблематично. У Сергея были и неплохие поединки, были и провальные. Особенно на международной арене. Особенно при обороне собственных ворот, а не при атаках. Тем не менее, до прихода Каштру именно Болбат был основным исполнителем «горняков» на правой бровке. Хотя, по сути, оставался самым слабым звеном «Шахтера».

***

Казалось, что с приходом нового главного тренера новый импульс получит не только вся команда, но и конкретно Бутко. Принято считать, что Фонсека в «Шахтере» работал, прежде всего, на собственный имидж, выжимая из ограниченного количества основных игроков все соки, и не подпуская к этой самой основе молодежь. И иже с ними. А вот сеу Луиш не такой, он заботится о будущем «Шахтера», стало быть, даст шанс проявить себя практически всем.

В принципе, Каштру действительно поначалу пробовал, тасовал состав, возился с молодежью, чего ранее у его соотечественника не замечалось. Но вот относительно позиции правого защитника все как отрезало. Каштру поначалу продолжал делать ставку на Болбата, а когда понял, что Сергей не тянет, подтянул к основе уже практически списанного Додо. А вот Богдану при новом тренере не был дан даже минимальный шанс. Если при Фонсеке Бутко хотя бы время от времени попадал в основу, и даже сыграл несколько поединков в Лиге чемпионов, то при Каштру Богдан не провел ни одной игры. Ни одной! Налицо – снова отсутствие тренерского доверия. Причем отсутствие полнейшее. И, судя по всему, данная тенденция продолжится и в ближайшем будущем, если Додо останется в команде. Собственно, на это косвенно указывает и тот факт, что Богдана не взяли на тренировочный сбор «Шахтера» в Турцию.

Разочарование, скользящее в скупых словах Богдана, мол, что же, придется искать себе новую команду, понять несложно. Точнее, его понять очень просто. Вот не верится, что Бутко уж так из рук вон плохо выглядит на тренировочных занятиях, хуже в разы, чем Болбат. Ну, а по какому еще критерию мы можем сравнивать эту парочку, если Бутко совсем не играет в официальных матчах? Получается, что либо Богдан снова чем-то не нравится тренеру («потому что»), либо тренер в упор не замечает этого самого футболиста.



ФК Шахтер. Богдан Бутко

Но, с другой стороны, объективности ради, нужно признать, что Додо, несмотря на его молодость, весьма органично смотрится сейчас на позиции правого защитника. Он влился в нее – и уже такое впечатление, будто там играет давно. Замом бразильца Каштру считает Болбата – и это право тренера, а третьим кандидатом на эту позицию португалец может резонно взять кого-то из дубля. В таком алгоритме Бутко, которому уже 29 лет, места нет. Получается, что и в позиции Каштру тоже есть логика. А если еще и учесть, что главный тренер практически всегда прав (ну, во всяком случае, до тех пор, когда его не уволили), то крайним по любому окажется футболист.

Вот Бутко и оказался таким крайним. Жаль, конечно, ведь у парня действительно были хорошие задатки и прекрасные перспективы. Но обстоятельства сложились таким образом, что в «Шахтере» он не заиграл. Об этом уже можно говорить вслух. Да и для сборной Украины, скорее всего, этот игрок утерян. Но винить в таком положении вещей высшие силы, козни тренеров или «вечного» Срну, вряд ли уместно и правильно. Значит, и Богдан сделал не все, точнее, сделал меньше, чем нужно, чтобы отвоевать место в основе. Вон, у Матвиенко получилось, у Кривцова тоже. Да и у Караваева, хотя тот и пошел другой дорогой. Значит, можно, если очень захотеть. Очень-очень.

По каким-то неизвестным нам причинам Богдан не захотел. Или не сумел, не смог, не добежал. Эпитеты тут могут быть разными, но суть – одна. Жаль, конечно. Но такова жизнь. И она, кстати, не заканчивается. У Бутко в запасе еще есть три-четыре года выступлений (как минимум), и только от него будет зависеть, каким окажется его дембельский аккорд: примерно таким, как у Кобина, или таким, как у Караваева.

Валерий ВАСИЛЕНКО