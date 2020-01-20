Испытал культурный шок! Игрок, уволенный за поездку в Россию, пояснил фото

Игорь Сикорский теперь хочет просто спокойно играть в футбол

  • 20.01.2020 18:09
  • 4601 просмотр
  • 22 комментария
Испытал культурный шок! Игрок, уволенный за поездку в Россию, пояснил фото
© Instagram
Украинский нападающий Игорь Сикорский, который был отчислен из команды «Агробизнес» из-за поездки в Россию, объяснил, зачем сделал и выложил в сеть фото с двухглавым орлом:
 
«Я поехал в Россию буквально на четыре дня: с 14 по 17 января. Питер – красивейший город. Просто обалдел от красоты и архитектуры. Я очень увлекаюсь историей. Когда видел все эти соборы, дворцы, у меня аж дух завораживало. В самом Питере были практически везде. Нам очень понравился город. У меня жена тоже больна историей, так что ходили, смотрели, гуляли. Нам дня не хватало, потому что невозможно все это посмотреть даже за сутки. А тем более там короткий световой день.
 
Я выкладывал истории в Instagram – просто город показывал. С хоккея выкладывал видео, сторис, фотографии. Перед Эрмитажем сфотографировался, в кадр попал российский флаг. И то вверху, на крыше Эрмитажа. Потом в Эрмитаже я сфотографировался на фоне трона Екатерины II, в кадр попал герб царской России.
 
Сначала не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: «Куда ты поехал!». Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья.
 
Зачем выкладывать фото с двуглавым орлом? Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны (России) история − это история всего нашего народа.
 
У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно? Профиль у меня был закрыт. Всегда было определенное количество друзей, которые на меня подписаны. Я не медийная личность. Я не люблю это все выставлять. Пацаны мне говорят: «Ты же выкидываешь раз в году какую-то фотографию. А тут ты начал выкидывать». Удалил фотографии, чтобы не было шумихи. Хватит. Я просто хочу спокойно играть в футбол».
 
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Источник — Gol.ru

(24 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 20.01.2020 19:33
    0
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:26
    Уже точно не помню кто, но один из менеджеров сборной Украины, который в прошлом году давал интервью заявил, что у 85% игроков сборной Украины примерно такие же взгляды как у Ракицкого по отношению к России, просто никто этого не хочет открыто показывать в нынешнем политической обстановке.
    Я думаю идейных про российских там нет, а если и есть, то не много, а вот тех кому все по барабану, лишь бы зарплата на карту вовремя падала, думаю как раз процентов 85-90. И такая ситуация по стране в целом.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:33
    0
    руслан халитов, 20.01.2020 19:27
    нищеброды россии??? а ты посмотри до чего народ довели . бабульки выдыхают з голоду. народ бежит . депутаты и олигархи жируют . и во всём виновата россия?. ребята главные враги украины находятся в киеве при власти и на местах . именно они и устроили геноцид похуже 33 года.
    Я упомянул тебе так же о нищебродах Украины, но ты увидел только Россию. Так и с той стороной. Вы сначала в своём огороде разберитесь.
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 20.01.2020 19:27
    -2
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:10
    Нищиброды России, Донбасса и Крыма любят поорать о бандерах и фашизме, а нищеброды Украины об агрессорах, перемогах, зрадах и т.д. так что верно, нормальные люди спокойно уживаются друг с другом вне зависимости от того у кого тризуб, а у кого двухглавый орёл в паспорте.
    нищеброды россии??? а ты посмотри до чего народ довели . бабульки выдыхают з голоду. народ бежит . депутаты и олигархи жируют . и во всём виновата россия?. ребята главные враги украины находятся в киеве при власти и на местах . именно они и устроили геноцид похуже 33 года.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:26
    -1
    Муґунот Уух, 20.01.2020 19:02
    ну да, Усик, Ломаченко, Ракицкий и Кличко - еще те интеллиХЭнты. элита, б***ь
    Уже точно не помню кто, но один из менеджеров сборной Украины, который в прошлом году давал интервью заявил, что у 85% игроков сборной Украины примерно такие же взгляды как у Ракицкого по отношению к России, просто никто этого не хочет открыто показывать в нынешнем политической обстановке.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 20.01.2020 19:25
    0
    руслан халитов, 20.01.2020 18:50
    лучше ты тварь пиздуй в польшу и здохни там мразь
    звиздуй в свой Точикистан
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 20.01.2020 19:22
    0
    футфан, 20.01.2020 19:10
    Поки не перестанете цю маячню коментувати, доти працівники сайту будуть вкидати вам новини схожого характеру. Галімий хайп
    вася...по такой логике можно сказать. что и страна.ру..и шмарий делают вбросы для хайпа)) нет....здесь другие цели)))
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 20.01.2020 19:12
    +3
    А что вы хотите? Это внуки и правнуки коммунистов, нквдистов, заградотрядовцев, вертухаев, палачей. Генофонд Украины с новой силой продолжает уничтожаться.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 20.01.2020 19:10
    +2
    Поки не перестанете цю маячню коментувати, доти працівники сайту будуть вкидати вам новини схожого характеру. Галімий хайп
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:10
    +1
    Птолемей Сократович, 20.01.2020 18:53
    На самом деле интеллигенция Украины ничего против России в большинстве своем не имеет... Усик, Ломаченко, Гвоздик, Ракицкий, Кличко... да много кто - никто озлобленно не кричит и не плюется слюнями в адрес России. Это удел нищей челяди. Чем беднее босяк, тем больше в нем напускного патриотизма)
    Нищиброды России, Донбасса и Крыма любят поорать о бандерах и фашизме, а нищеброды Украины об агрессорах, перемогах, зрадах и т.д. так что верно, нормальные люди спокойно уживаются друг с другом вне зависимости от того у кого тризуб, а у кого двухглавый орёл в паспорте.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.01.2020 19:02
    +4
    Птолемей Сократович, 20.01.2020 18:53
    На самом деле интеллигенция Украины ничего против России в большинстве своем не имеет... Усик, Ломаченко, Гвоздик, Ракицкий, Кличко... да много кто - никто озлобленно не кричит и не плюется слюнями в адрес России. Это удел нищей челяди. Чем беднее босяк, тем больше в нем напускного патриотизма)
    ну да, Усик, Ломаченко, Ракицкий и Кличко - еще те интеллиХЭнты. элита, б***ь
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 20.01.2020 19:00
    0
    Птолемей Сократович, 20.01.2020 18:53
    На самом деле интеллигенция Украины ничего против России в большинстве своем не имеет... Усик, Ломаченко, Гвоздик, Ракицкий, Кличко... да много кто - никто озлобленно не кричит и не плюется слюнями в адрес России. Это удел нищей челяди. Чем беднее босяк, тем больше в нем напускного патриотизма)
    "Фантастична п'ятірки" - це щось новеньке))))) і кожен з них має свою супер силу у руці, нозі і голові (будемо так називати))))
    Ссылка
    Птолемей Сократович
    online
    Птолемей Сократович, 20.01.2020 18:53
    -7
    На самом деле интеллигенция Украины ничего против России в большинстве своем не имеет... Усик, Ломаченко, Гвоздик, Ракицкий, Кличко... да много кто - никто озлобленно не кричит и не плюется слюнями в адрес России. Это удел нищей челяди. Чем беднее босяк, тем больше в нем напускного патриотизма)
    Ссылка
    руслан халитов
      руслан халитов, 20.01.2020 18:50
    -7
    pl2012ua, 20.01.2020 18:43
    звиздуй туда опять и не возвращайся.
    лучше ты тварь пиздуй в польшу и здохни там мразь
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 20.01.2020 18:43
    0
    звиздуй туда опять и не возвращайся.
    Ссылка
    ua-goahead
      ua-goahead, 20.01.2020 18:39
    +2
    Sport.ua, навіщо тоді писати, що з Ломаченком щось негаразд як ви продовжуєте давати новини про ракицького (що більше немає про кого писати?), а в даному матеріалі посилаєтеся на гол.ру?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.01.2020 18:31
    +6
    Кое кто болен московским православием,кто то болен российской историей,главное что бы это в эпидемию не переросло
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 20.01.2020 18:30
    +5
    "Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны (России) история − это история всего нашего народа."
    Про який народ ти говоришь ????
    Краще «Просто спокойно хоти играть в футбол» - це твоє)
    Ссылка
    Акулярик
      Акулярик, 20.01.2020 18:29
    -2
    Акулярик, 20.01.2020 18:28
    Думаю Зеніт ( бомжі) без питань мають його підписати
    Черепи треба підтверджувати
    Скрепи
    Ссылка
    Акулярик
      Акулярик, 20.01.2020 18:28
    -3
    Думаю Зеніт ( бомжі) без питань мають його підписати
    Черепи треба підтверджувати
    Ссылка
    Cassini
      Cassini, 20.01.2020 18:28
    +5
    А в другом месте любить историю не пробовал?
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 20.01.2020 18:25
    +8
    Ідіотський вчинок. Але навіть тут в сто раз більше логіки ніж в маразмі від ломаченка.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.01.2020 18:31
    +6
    Кое кто болен московским православием,кто то болен российской историей,главное что бы это в эпидемию не переросло
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 20.01.2020 18:30
    +5
    "Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны (России) история − это история всего нашего народа."
    Про який народ ти говоришь ????
    Краще «Просто спокойно хоти играть в футбол» - це твоє)
    Ссылка
    Cassini
      Cassini, 20.01.2020 18:28
    +5
    А в другом месте любить историю не пробовал?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.01.2020 19:02
    +4
    Птолемей Сократович, 20.01.2020 18:53
    На самом деле интеллигенция Украины ничего против России в большинстве своем не имеет... Усик, Ломаченко, Гвоздик, Ракицкий, Кличко... да много кто - никто озлобленно не кричит и не плюется слюнями в адрес России. Это удел нищей челяди. Чем беднее босяк, тем больше в нем напускного патриотизма)
    ну да, Усик, Ломаченко, Ракицкий и Кличко - еще те интеллиХЭнты. элита, б***ь
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 20.01.2020 19:12
    +3
    А что вы хотите? Это внуки и правнуки коммунистов, нквдистов, заградотрядовцев, вертухаев, палачей. Генофонд Украины с новой силой продолжает уничтожаться.
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 20.01.2020 18:22
    +3
    "Просто отетерів від краси і архітектури"
    Ну так їдь в Пітер, попрацюй десь на будові
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 20.01.2020 19:10
    +2
    Поки не перестанете цю маячню коментувати, доти працівники сайту будуть вкидати вам новини схожого характеру. Галімий хайп
    Ссылка
    ua-goahead
      ua-goahead, 20.01.2020 18:39
    +2
    Sport.ua, навіщо тоді писати, що з Ломаченком щось негаразд як ви продовжуєте давати новини про ракицького (що більше немає про кого писати?), а в даному матеріалі посилаєтеся на гол.ру?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:10
    +1
    Птолемей Сократович, 20.01.2020 18:53
    На самом деле интеллигенция Украины ничего против России в большинстве своем не имеет... Усик, Ломаченко, Гвоздик, Ракицкий, Кличко... да много кто - никто озлобленно не кричит и не плюется слюнями в адрес России. Это удел нищей челяди. Чем беднее босяк, тем больше в нем напускного патриотизма)
    Нищиброды России, Донбасса и Крыма любят поорать о бандерах и фашизме, а нищеброды Украины об агрессорах, перемогах, зрадах и т.д. так что верно, нормальные люди спокойно уживаются друг с другом вне зависимости от того у кого тризуб, а у кого двухглавый орёл в паспорте.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 20.01.2020 19:33
    0
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:26
    Уже точно не помню кто, но один из менеджеров сборной Украины, который в прошлом году давал интервью заявил, что у 85% игроков сборной Украины примерно такие же взгляды как у Ракицкого по отношению к России, просто никто этого не хочет открыто показывать в нынешнем политической обстановке.
    Я думаю идейных про российских там нет, а если и есть, то не много, а вот тех кому все по барабану, лишь бы зарплата на карту вовремя падала, думаю как раз процентов 85-90. И такая ситуация по стране в целом.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 20.01.2020 19:33
    0
    руслан халитов, 20.01.2020 19:27
    нищеброды россии??? а ты посмотри до чего народ довели . бабульки выдыхают з голоду. народ бежит . депутаты и олигархи жируют . и во всём виновата россия?. ребята главные враги украины находятся в киеве при власти и на местах . именно они и устроили геноцид похуже 33 года.
    Я упомянул тебе так же о нищебродах Украины, но ты увидел только Россию. Так и с той стороной. Вы сначала в своём огороде разберитесь.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 20.01.2020 19:25
    0
    руслан халитов, 20.01.2020 18:50
    лучше ты тварь пиздуй в польшу и здохни там мразь
    звиздуй в свой Точикистан
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
    andreypoltava234, 20.01.2020 19:22
    0
    футфан, 20.01.2020 19:10
    Поки не перестанете цю маячню коментувати, доти працівники сайту будуть вкидати вам новини схожого характеру. Галімий хайп
    вася...по такой логике можно сказать. что и страна.ру..и шмарий делают вбросы для хайпа)) нет....здесь другие цели)))
    Ссылка
    brothers_skill_found
    online
      brothers_skill_found, 20.01.2020 19:00
    0
    Птолемей Сократович, 20.01.2020 18:53
    На самом деле интеллигенция Украины ничего против России в большинстве своем не имеет... Усик, Ломаченко, Гвоздик, Ракицкий, Кличко... да много кто - никто озлобленно не кричит и не плюется слюнями в адрес России. Это удел нищей челяди. Чем беднее босяк, тем больше в нем напускного патриотизма)
    "Фантастична п'ятірки" - це щось новеньке))))) і кожен з них має свою супер силу у руці, нозі і голові (будемо так називати))))
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 20.01.2020 18:43
    0
    звиздуй туда опять и не возвращайся.
    Ссылка
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