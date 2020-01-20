Испытал культурный шок! Игрок, уволенный за поездку в Россию, пояснил фото

Украинский нападающий Игорь Сикорский, который был отчислен из команды «Агробизнес» из-за поездки в Россию, объяснил, зачем сделал и выложил в сеть фото с двухглавым орлом:
«Я поехал в Россию буквально на четыре дня: с 14 по 17 января. Питер – красивейший город. Просто обалдел от красоты и архитектуры. Я очень увлекаюсь историей. Когда видел все эти соборы, дворцы, у меня аж дух завораживало. В самом Питере были практически везде. Нам очень понравился город. У меня жена тоже больна историей, так что ходили, смотрели, гуляли. Нам дня не хватало, потому что невозможно все это посмотреть даже за сутки. А тем более там короткий световой день.
Я выкладывал истории в Instagram – просто город показывал. С хоккея выкладывал видео, сторис, фотографии. Перед Эрмитажем сфотографировался, в кадр попал российский флаг. И то вверху, на крыше Эрмитажа. Потом в Эрмитаже я сфотографировался на фоне трона Екатерины II, в кадр попал герб царской России.
Сначала не было вообще никакой реакции. Никто не писал ничего такого, типа: «Куда ты поехал!». Кто вообще смотрит мой инстаграм? Я не такой известный футболист. В Первой лиге и Премьер-лиге знают, да. Но у меня нет такой аудитории − в основном на меня смотрят только друзья.
Зачем выкладывать фото с двуглавым орлом? Здесь уже не о чем говорить. Из песни слов не выкинешь. Я за этот поступок уже поплатился. Возможно, не нужно было выкладывать фотографии. Просто съездить и все. Но когда я попал в Зимний дворец, у меня был просто культурный шок. Все, что делал – без задней мысли. Никого не хотел разозлить или еще что-то. Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны (России) история − это история всего нашего народа.
У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно? Профиль у меня был закрыт. Всегда было определенное количество друзей, которые на меня подписаны. Я не медийная личность. Я не люблю это все выставлять. Пацаны мне говорят: «Ты же выкидываешь раз в году какую-то фотографию. А тут ты начал выкидывать». Удалил фотографии, чтобы не было шумихи. Хватит. Я просто хочу спокойно играть в футбол».
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Источник — Gol.ru
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Про який народ ти говоришь ????
Краще «Просто спокойно хоти играть в футбол» - це твоє)
Черепи треба підтверджувати
Черепи треба підтверджувати
Про який народ ти говоришь ????
Краще «Просто спокойно хоти играть в футбол» - це твоє)
Ну так їдь в Пітер, попрацюй десь на будові
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