Беседину продлили отстранение, рекорд Ястремской, подписания Днепра-1

Главные новости за 17-е января на Sport.ua

  • 18.01.2020 08:00
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Беседину продлили отстранение, рекорд Ястремской, подписания Днепра-1
© fcdynamo.kiev.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17 января.
 
1. Рассмотрение дела Беседина перенесли на 27 февраля. Временное отстранение форварда «Динамо» продлили до 60 дней.
 
2. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал Тейлора и Ди Франко. Лукас Тейлор и Франсиско ди Франко стали игроками «Днепра-1».
 
3. Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA. Вторая ракетка Украины поднимется как минимум на 21-ю позицию.
 
4. Милевский назвал главную проблему Динамо. Украинский нападающий считает, что у киевлян нет сплоченного коллектива.
 
5. Маркевич в деле. Украинские бизнесмены собираются купить польский клуб. Городские власти Новы-Сонча провели переговоры о продаже «Сандецьи».
 
6. Агробизнес разорвал контракт с игроком из-за поездки в Россию. Принципиальная позиция клуба, прописанная в контракте.
 
7. 57-летний Карлос Сайнс выиграл ралли-рейд Дакар. Украинец - в топ-20. Впечатляющее достижение испанского гонщика.
 
8. Даяна Ястремська - Ешлі Барті. Прогноз і анонс фіналу в Аделаїді. В суботу українка вийде на корт проти першої ракетки світу в найбільшому фіналі своєї кар'єри.
 
9. Артета может стать вторым Гвардиолой. Ему нужно только не мешать. Валерий Василенко – о новом тренере лондонского «Арсенала».
 
10. ВИДЕО. Богатая жизнь Ярмоленко в Лондоне. Дом, жена, зарплата, авто, друзья, хобби.
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Источник — Sport.ua

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