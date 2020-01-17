Даяна Ястремська - Ешлі Барті. Прогноз і анонс фіналу в Аделаїді

В суботу, 18 сiчня, друга ракетка України Даяна Ястремська (№24 WTA) зіграє фінальний поєдинок на хардовому Прем'єрі в Аделаїді. В матчі за титул українка буде змагатися проти лідерки світового рейтингу Ешлі Барті з Австралії. Поєдинок розпочнеться не раніше 08:00 за Києвом.

Перемога в фіналі принесе одній з тенісисток $68,340 і 165 очок до рейтингу WTA на додаток до $78,160 і 305 очок, які вже зароблені.

Для Ястремської це буде перший фінал такого рівня, Барті є діючою чемпіонкою Ролан Гаррос і Підсумкового турніру WTA, тому крім домашнього статусу турніру на неї навряд чи буде тиснути інший тягар відповідальності.

Суперниця

Розквіт австралійки розпочався рівно рік назад, коли вона в рамках тижня, що передує Відкритому чемпіонату Австралії, дійшла до фіналу турніру в Сіднеї. Тоді вона поступилася чешці Петрі Квітовій, яка через 10 днів ще й вибила її в 1/4 фіналу Australian Open. Не забуваймо, що на той момент Ешлі ще навіть не входила до першої десятки світового рейтингу, сходження на вершину тільки розпочиналося.

Вже в березні Барті виграла свій перший обов'язковий Прем'єр в Маямі, а в травні – сенсаційно перемогла на Ролан Гаррос, ставши на той момент найбільш високорейтинговою австралійкою з 1976 року (Івонн Гулагонг-Коулі).



WTA. Ешлі Барті WTA. Ешлі Барті

Ешлі також взяла титул і на траві, вигравши Прем'єр в Бірмінгемі, а закінчила сезон яскравою перемогою на Підсумковому турнірі, перегравши в фіналі нашу першу ракетку Еліну Світоліну.

Барті – перша діюча володарка тенісної корони, з якою зіграє Ястремська. До цього часу українка вісім разів грала проти тенісисток з топ-10, але виграла лише одного разу (минулого року в Ухані здолала Плішкову).

Статистика в 2020 році

Ястремська Барті матчі (виграних) 4-1 (80%) 3-1 (75%) % першої подачі 56.7 61.5 виграних очок на першій подачі, % 76.9 72.1 виграних очок на другій подачі, % 51.5 56.3 виграних очок на прийомі, % 41.3 38.8 ейси, % 8.2 9.4 тай-брейки 1-0 (100%) 1-1 (50%)

Шлях на турнірі