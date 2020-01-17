Даяна Ястремська - Ешлі Барті. Прогноз і анонс фіналу в Аделаїді

В суботу, 18 сiчня, друга ракетка України Даяна Ястремська (№24 WTA) зіграє фінальний поєдинок на хардовому Прем'єрі в Аделаїді. В матчі за титул українка буде змагатися проти лідерки світового рейтингу Ешлі Барті з Австралії. Поєдинок розпочнеться не раніше 08:00 за Києвом.
Перемога в фіналі принесе одній з тенісисток $68,340 і 165 очок до рейтингу WTA на додаток до $78,160 і 305 очок, які вже зароблені.
Для Ястремської це буде перший фінал такого рівня, Барті є діючою чемпіонкою Ролан Гаррос і Підсумкового турніру WTA, тому крім домашнього статусу турніру на неї навряд чи буде тиснути інший тягар відповідальності.
Суперниця
Розквіт австралійки розпочався рівно рік назад, коли вона в рамках тижня, що передує Відкритому чемпіонату Австралії, дійшла до фіналу турніру в Сіднеї. Тоді вона поступилася чешці Петрі Квітовій, яка через 10 днів ще й вибила її в 1/4 фіналу Australian Open. Не забуваймо, що на той момент Ешлі ще навіть не входила до першої десятки світового рейтингу, сходження на вершину тільки розпочиналося.
Вже в березні Барті виграла свій перший обов'язковий Прем'єр в Маямі, а в травні – сенсаційно перемогла на Ролан Гаррос, ставши на той момент найбільш високорейтинговою австралійкою з 1976 року (Івонн Гулагонг-Коулі).
WTA. Ешлі Барті
Ешлі також взяла титул і на траві, вигравши Прем'єр в Бірмінгемі, а закінчила сезон яскравою перемогою на Підсумковому турнірі, перегравши в фіналі нашу першу ракетку Еліну Світоліну.
Барті – перша діюча володарка тенісної корони, з якою зіграє Ястремська. До цього часу українка вісім разів грала проти тенісисток з топ-10, але виграла лише одного разу (минулого року в Ухані здолала Плішкову).
Статистика в 2020 році
|Ястремська
|Барті
|матчі (виграних)
|4-1 (80%)
|3-1 (75%)
|% першої подачі
|56.7
|61.5
|виграних очок на першій подачі, %
|76.9
|72.1
|виграних очок на другій подачі, %
|51.5
|56.3
|виграних очок на прийомі, %
|41.3
|38.8
|ейси, %
|8.2
|9.4
|тай-брейки
|1-0 (100%)
|1-1 (50%)
Шлях на турнірі
|Стадія
|Ястремська
|Барті
|1-е коло
|Бабош (7-5 6-3) №86 WTA
|-
|2-е коло
|Кербер (6-3 2-0 отказ) №18 WTA
|Павлюченкова (4-6 6-3 7-5) №31 WTA
|1/4 фіналу
|Векич (6-4, 6-3) №20 WTA
|Вондроушова (6-3 6-3) №16 WTA
|1/2 фіналу
|Соболенко (6-4 7-6) №12 WTA
|Коллінс (3-6 6-1 7-6) №27 WTA
Матчі між собою
Дівчата зустрічалися лише одного разу, результат того матчу був негативним для Даяни. В 2019 році вони зустрілися на переможному для австралійки турнірі в Маямі. В другому колі Ешлі виграла в двох сетах. Перша партія вийшла конкурентною, але в другій Ястремська була декласована з рахунком 1:6.
Варто зазначити, що Барті входить до когорти гравців, які є стилістично незручними для другої ракетки України. Багатий технічний арсенал австралійки дозволяє їй бути варіативною на корті, рвати темп і максимально збивати атакувальний ритм Ястремської. В швидкості переміщення і на подачі вона також виглядає сильнішою.
Перспективи в рейтингу
Цей фінал має велике значення для Даяни з огляду на можливість дебютувати в топ-20 світового рейтингу. У випадку, якщо це вдасться, Ястремська оновить національний рекорд, увійшовши до двадцятки найкращих в 19 років та 8 місяців.
Наразі рекорд належить Еліні Світоліній, яка дебютувала в топ-20 на рік старшою.
Барті продовжить очолювати рейтинг WTA незалежно від результату матчу.
Jimmie48 Photography. Даяна Ястремська
Прогноз
Раніше Даяна часто мала проблеми з підходом до м'яча, до прикладу, обробляти слайси Барті їй вдавалося з великими труднощами. Також українка значно поступалася за рівнем подачі. Цьогоріч ситуація стає кращою, матч проти Бертенс показав, що змагатися проти топових тенісисток вона вже готова, а от перемагати – ще не факт.
Три перемоги над суперницями з топ-20 в Аделаїді дарують надію на серйозну інтригу, але вона буде тривати десь півтори години. Наразі ми бачимо, що фізичні кондиції не дозволяють Даяні тримати свій феноменальний рівень довше, вона стає важкою на ногах, що відразу ж позначається на результаті. В Барті таких проблем немає, хоча вона й провела більш виснажливий півфінал.
З плюсів варто виділити повні трибуни на фіналі. Даяна дуже любить грати за такої підтримки і їй не важливо, за кого саме будуть вболівати глядачі, головне – їхня енергія.
З котируваннями букмекерів на цей раз важко не погодитися. Виграш Ястремської не стане дивом, але буде справжнім досягненням, найбільшою перемогою в її кар'єрі. Звісно, перемога в двох сетах є більш реальною. Також не потрібно забувати, що вже 20 січня обом тенісисткам грати перший раунд Відкритого чемпіонату Австралії в Мельбурні, на кого це буде більше тиснути – побачимо на корті.
Прогноз Sport.ua: перемога Барті в 3 сетах
Розклад
Субота, 18 січня
08:00 - Ешлі Барті – Даяна Ястремська
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Источник — Sport.ua
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