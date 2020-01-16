Аделаида. Ястремская обыграла Векич в четвертьфинале

Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории Премьер

  • 16.01.2020 03:47
  • 1151 просмотр
  • 10 комментариев
Аделаида. Ястремская обыграла Векич в четвертьфинале
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) выиграла третий матч на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
В 1/4 финала 19-летняя украинка в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич (№20 WTA).
 
Аделаида. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 7:5, 6:3
 
Для начала отметим, что Векич – весьма удобоваримая соперница для Ястремской, пожалуй, из топ-20 – это один из лучших матчапов. Обе участницы сегодняшнего матча привыкли играть в остроатакующий теннис, но Донна немного уступает украинке в мощи, хотя технический арсенал у нее не хуже. Сегодняшний матч полностью оправдал прогноз Даяны, обе девушки не изменили своему стилю.
 
Даяна начала четвертьфинал намного лучше, чем предыдущий поединок. На старте было заработано преимущество в один брейк, но очень быстро хорватка восстановила статус-кво. Следующие геймы прошли без каких-то видимых шансов на успех у принимающих, а ближе к финалу у хорватки немного не хватило концентрации и терпения. Донна проиграла несколько важных очков в двенадцатом гейме на своей подаче, обвинила в этом свою ракетку и в итоге отдала партию.
 
 
На второй сет Ястремская выходила с огромных моральным преимуществом, что в матче двух атакующих теннисисток часто играет важнейшую роль. У Даяны, конечно же, были некоторые проблемные моменты, но на общем фоне это не было слишком заметно. Количество активно выигранных мячей полностью компенсировало любые погрешности.
 
Также во второй партии у Донны не было преимущества в проценте попадания первой подачи, хотя на количество брейкпоинтов это и не сказалось. По сути, практически в каждом гейме была какая-то борьба, но до важных моментов долгое время не доходило. Только в восьмом гейме Ястремская заработала первый брейкпоинт, который сразу же был реализован. Далее последовала практически идеальная подача на матч, что не может не радовать.
 
Продолжаем отдавать должное Саше Баину. Сегодня после его выходов на корт были сделаны те самые брейки, которые и решили исход четвертьфинала.
 
В полуфинале Ястремская сразится против Симоны Халеп из Румынии или Арины Соболенко из Беларуси.
 
Отметим, что это пятый полуфинал украинки на уровне WTA и первый – на уровне Премьер и выше. Ранее Ястремская доходила до такой стадии только на турнирах международной серии, где трижды брала титул.
 
С понедельника Даяна установит личный рекорд в рейтинге WTA, если Даниэль Коллинз не возьмет титул в Аделаиде. Украинка может дебютировать в топ-20, если выиграет турнир.
 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 16.01.2020 04:36
    +1
    Счет 6:4, 6:3
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 16.01.2020 04:33
    +2
    Приятно, что и Даша Лопатецкая выиграла первую игру квалификации. Марта пока буксует.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.01.2020 04:05
    +3
    Цікавий конкурентний матч вийшов у дівчат. Все вирішувалось після коучінга Бажина перед прийомом Даяни: в обох сетах Ястремська одразу ж робила брейк і вже не віддала перевагу до виграшу сетів.
    Знову подача на рівні в Даяни - 7 ейсів проти 3 подвійних. Видно вже руку тренера - Даяна вже не одразу атакує, повертає м'яч по центру під задню лінію і чекає зручних нагод виграти очко одним ударом.
    Дійсно було б цікаво подивитися на Даяну проти Сімони, про що Ястремська сказала у вью: "Я ж із Сабаленко вже грала..."
    Ссылка
    Uria Lug
    online
      Uria Lug, 16.01.2020 04:04
    +1
    Здорово, находит свою игру, такими темпами в десятку!
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 16.01.2020 03:56
    +2
    Вітаю з перемогою !!!
    Дякую за гру, здоров`я і успіхів далі !!!
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    mrCorsairs
      mrCorsairs, 16.01.2020 03:56
    +2
    Браво Даяна!!!
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    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 16.01.2020 03:55
    +2
    хороший уровень и стиль будем наблюдать
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 16.01.2020 03:54
    +4
    класна гра. впевнено. Саша класні поради давав в двух сетах і одразу брей. вітаю!
    Ссылка
    Alexandr Korenev
    Alexandr Korenev, 16.01.2020 03:54
    +3
    Vladdal, 16.01.2020 03:50
    Хорошая была игра, поздравляю
    да, очень уверенная победа, все было здорово
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 16.01.2020 03:50
    +3
    Хорошая была игра, поздравляю
    Ссылка
    Timur24
      Timur24, 16.01.2020 03:54
    +4
    класна гра. впевнено. Саша класні поради давав в двух сетах і одразу брей. вітаю!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 16.01.2020 04:05
    +3
    Цікавий конкурентний матч вийшов у дівчат. Все вирішувалось після коучінга Бажина перед прийомом Даяни: в обох сетах Ястремська одразу ж робила брейк і вже не віддала перевагу до виграшу сетів.
    Знову подача на рівні в Даяни - 7 ейсів проти 3 подвійних. Видно вже руку тренера - Даяна вже не одразу атакує, повертає м'яч по центру під задню лінію і чекає зручних нагод виграти очко одним ударом.
    Дійсно було б цікаво подивитися на Даяну проти Сімони, про що Ястремська сказала у вью: "Я ж із Сабаленко вже грала..."
    Ссылка
    Alexandr Korenev
    Alexandr Korenev, 16.01.2020 03:54
    +3
    Vladdal, 16.01.2020 03:50
    Хорошая была игра, поздравляю
    да, очень уверенная победа, все было здорово
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 16.01.2020 03:50
    +3
    Хорошая была игра, поздравляю
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 16.01.2020 04:33
    +2
    Приятно, что и Даша Лопатецкая выиграла первую игру квалификации. Марта пока буксует.
    Ссылка
    serega-2019
    online
      serega-2019, 16.01.2020 03:56
    +2
    Вітаю з перемогою !!!
    Дякую за гру, здоров`я і успіхів далі !!!
    Ссылка
    mrCorsairs
      mrCorsairs, 16.01.2020 03:56
    +2
    Браво Даяна!!!
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 16.01.2020 03:55
    +2
    хороший уровень и стиль будем наблюдать
    Ссылка
    Борис Гнатюк
      Борис Гнатюк, 16.01.2020 04:36
    +1
    Счет 6:4, 6:3
    Ссылка
    Uria Lug
    online
      Uria Lug, 16.01.2020 04:04
    +1
    Здорово, находит свою игру, такими темпами в десятку!
    Ссылка
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