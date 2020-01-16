Аделаида. Ястремская обыграла Векич в четвертьфинале

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№24 WTA) выиграла третий матч на хардовом Премьере в Аделаиде.

В 1/4 финала 19-летняя украинка в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич (№20 WTA).

Аделаида. 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Донна Векич (Хорватия) – 7:5, 6:3

Для начала отметим, что Векич – весьма удобоваримая соперница для Ястремской, пожалуй, из топ-20 – это один из лучших матчапов. Обе участницы сегодняшнего матча привыкли играть в остроатакующий теннис, но Донна немного уступает украинке в мощи, хотя технический арсенал у нее не хуже. Сегодняшний матч полностью оправдал прогноз Даяны , обе девушки не изменили своему стилю.

Даяна начала четвертьфинал намного лучше, чем предыдущий поединок. На старте было заработано преимущество в один брейк, но очень быстро хорватка восстановила статус-кво. Следующие геймы прошли без каких-то видимых шансов на успех у принимающих, а ближе к финалу у хорватки немного не хватило концентрации и терпения. Донна проиграла несколько важных очков в двенадцатом гейме на своей подаче, обвинила в этом свою ракетку и в итоге отдала партию.

На второй сет Ястремская выходила с огромных моральным преимуществом, что в матче двух атакующих теннисисток часто играет важнейшую роль. У Даяны, конечно же, были некоторые проблемные моменты, но на общем фоне это не было слишком заметно. Количество активно выигранных мячей полностью компенсировало любые погрешности.

Также во второй партии у Донны не было преимущества в проценте попадания первой подачи, хотя на количество брейкпоинтов это и не сказалось. По сути, практически в каждом гейме была какая-то борьба, но до важных моментов долгое время не доходило. Только в восьмом гейме Ястремская заработала первый брейкпоинт, который сразу же был реализован. Далее последовала практически идеальная подача на матч, что не может не радовать.

Продолжаем отдавать должное Саше Баину. Сегодня после его выходов на корт были сделаны те самые брейки, которые и решили исход четвертьфинала.

В полуфинале Ястремская сразится против Симоны Халеп из Румынии или Арины Соболенко из Беларуси.

Отметим, что это пятый полуфинал украинки на уровне WTA и первый – на уровне Премьер и выше. Ранее Ястремская доходила до такой стадии только на турнирах международной серии, где трижды брала титул.

С понедельника Даяна установит личный рекорд в рейтинге WTA, если Даниэль Коллинз не возьмет титул в Аделаиде. Украинка может дебютировать в топ-20, если выиграет турнир.