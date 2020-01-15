ЯСТРЕМСКАЯ: «У нас с Векич похожий стиль игры»

«В начале матча мне было не особо комфортно на корте, потому что было очень ветрено. Потом я старалась исправиться, действовать очень стабильно и не сильно рисковать. Так, очко за очком я смогла добиться результата.

С самого начала я не замечала, что у Кербер была травма, потому что она играла очень здорово. Я надеюсь, что она сможет успешно восстановиться в преддверии Australian Open.

Думаю, что следующий матч будет действительно интересным, потому что каждый раз, когда я играю с Векич, это как «бум-бум-бум» (смеется). Довольно интенсивно. У нас похожий стиль игры. Я посмотрю наш прошлый матч, постараюсь показать свой лучший теннис и надеюсь, смогу выиграть», – сказала Ястремская.