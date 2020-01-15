ЯСТРЕМСКАЯ: «У нас с Векич похожий стиль игры»

Вторая ракетка Украины – о выходе в четвертьфинал турнира в Аделаиде

  • 15.01.2020 18:30
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ЯСТРЕМСКАЯ: «У нас с Векич похожий стиль игры»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал Премьера в Аделаиде.
 
«В начале матча мне было не особо комфортно на корте, потому что было очень ветрено. Потом я старалась исправиться, действовать очень стабильно и не сильно рисковать. Так, очко за очком я смогла добиться результата.
 
С самого начала я не замечала, что у Кербер была травма, потому что она играла очень здорово. Я надеюсь, что она сможет успешно восстановиться в преддверии Australian Open.
 
Думаю, что следующий матч будет действительно интересным, потому что каждый раз, когда я играю с Векич, это как «бум-бум-бум» (смеется). Довольно интенсивно. У нас похожий стиль игры. Я посмотрю наш прошлый матч, постараюсь показать свой лучший теннис и надеюсь, смогу выиграть», – сказала Ястремская. 
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Источник — Большой теннис Украины

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