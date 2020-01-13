Аделаида. Ястремская добыла первую победу в сезоне

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) успешно стартовала на хардовом Премьере в Аделаиде.

В первом круге украинка одолела Тимеу Бабош из Венгрии (№86 WTA).

Аделаида. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:3

Матч против «лаки-лузера» Ястремская начинала тяжеловато. Венгерка отлично подавала, зацепиться за очки на ее подаче совсем не получалось. На старте поединка Даяна действовала немного рассеяно, ее ошибки не позволяли добыть преимущество против теннисистки, которая по общему уровню гораздо уступает.

В шестом гейме украинке впервые удалось навязать борьбу на приеме, но брейкпоинт реализован не был. Любопытно, что второй брейкпоинт в первом сете случился только в 12-м гейме. Снова шанс выиграть чужую подачу предоставился Ястремской, но на этот раз все получилось. Стоит отметить, что сегодня Даяна немного лучше заиграла после выхода на корт Саши Баина, это очень радует.

Второй сет был полегче. У венгерки пропала первая подача, а без этого технического элемента она выглядела намного слабее. У Ястремской немного прорезался прием и дальше сомнений о победительнице поединка уже не было. Хотя какого-то тотального преимущества также не было.

В общем, стоит отметить, что по ходу матча украинка сумела серьезно добавить, а венгерка – нет. И даже наоборот. Радует то, что Даяна ни разу не проиграла свою подачу, такое бывает нечасто.

Во втором круге Ястремская сразится с немкой Анжелик Кербер или китаянкой Ван Цян.