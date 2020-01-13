Аделаида. Ястремская добыла первую победу в сезоне

Вторая ракетка Украины переиграла Тимеу Бабош из Венгрии

  • 13.01.2020 08:48
  • 2861 просмотр
  • 10 комментариев
Аделаида. Ястремская добыла первую победу в сезоне
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) успешно стартовала на хардовом Премьере в Аделаиде. 
 
В первом круге украинка одолела Тимеу Бабош из Венгрии (№86 WTA). 
 
Аделаида. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:3
 
Матч против «лаки-лузера» Ястремская начинала тяжеловато. Венгерка отлично подавала, зацепиться за очки на ее подаче совсем не получалось. На старте поединка Даяна действовала немного рассеяно, ее ошибки не позволяли добыть преимущество против теннисистки, которая по общему уровню гораздо уступает.
 
В шестом гейме украинке впервые удалось навязать борьбу на приеме, но брейкпоинт реализован не был. Любопытно, что второй брейкпоинт в первом сете случился только в 12-м гейме. Снова шанс выиграть чужую подачу предоставился Ястремской, но на этот раз все получилось. Стоит отметить, что сегодня Даяна немного лучше заиграла после выхода на корт Саши Баина, это очень радует.
 
 
Второй сет был полегче. У венгерки пропала первая подача, а без этого технического элемента она выглядела намного слабее. У Ястремской немного прорезался прием и дальше сомнений о победительнице поединка уже не было. Хотя какого-то тотального преимущества также не было.
 
В общем, стоит отметить, что по ходу матча украинка сумела серьезно добавить, а венгерка – нет. И даже наоборот. Радует то, что Даяна ни разу не проиграла свою подачу, такое бывает нечасто.
 
Отметим, что это первая победа Ястремской в сезоне, ранее она проиграла Кики Бертенс на турнире в Брисбене.
 
Во втором круге Ястремская сразится с немкой Анжелик Кербер или китаянкой Ван Цян.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    mah
      mah, 13.01.2020 09:51
    0
    Даяна виграла, проте, зіграла слабо, особенно в прийомі. Може, це так було і задумано, не викладатися.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.01.2020 09:50
    0
    Mazyr2412, 13.01.2020 09:43
    Це ви про матч з Контою на траві?) Гіршого матчу на прийомі я не пам'ятаю! І так, силовий прийом 2 подачі це її найсильнішиа зброя, проте, сьогодні не дуже. Головне хороша подача,а прийом в неї завжди прорветься!)
    Ну з Контою навіть 40-40 жодного разу не було. А з Кенін хіба був кращий прийом у Даяши?
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 13.01.2020 09:48
    0
    молодец!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.01.2020 09:43
    0
    vital, 13.01.2020 09:18
    Ну з прийомом хорошої першої подачі в Даяни завжди були проблеми. Були в Ястремської матчі де вона на прийомі навіть жодного брейкпойнту за всю гру не мала. На слабшій другій вона могла навиліт вінерси забивати, але першу треба пробувати не так само, а простіше приймати, як Еля наприклад, щоб просто повернути м'яч у корт.
    Сподіваюся що Бажин попрацює над слабкими місцями Даянки.
    Це ви про матч з Контою на траві?) Гіршого матчу на прийомі я не пам'ятаю! І так, силовий прийом 2 подачі це її найсильнішиа зброя, проте, сьогодні не дуже. Головне хороша подача,а прийом в неї завжди прорветься!)
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.01.2020 09:22
    +3
    Радує що Даянка перемогла. Тепер хотілося би Енджі їй у суперниці. Враховуючи те, що Кербер не має сильної подачі, Ястремська мала б навіть із першої подачі німкені вінерси-цвяхи забивати, не кажучи вже про другу.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.01.2020 09:18
    +4
    Александр Науменко, 13.01.2020 09:01
    А прийом відсутній.
    Ну з прийомом хорошої першої подачі в Даяни завжди були проблеми. Були в Ястремської матчі де вона на прийомі навіть жодного брейкпойнту за всю гру не мала. На слабшій другій вона могла навиліт вінерси забивати, але першу треба пробувати не так само, а простіше приймати, як Еля наприклад, щоб просто повернути м'яч у корт.
    Сподіваюся що Бажин попрацює над слабкими місцями Даянки.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 09:05
    0
    Посмотреть не удалось,но судя по статистике всё достаточно хорошо получилось
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.01.2020 09:04
    +2
    Хороша гра на подачі( велика кількість ейсів,сильна перша,не погана друга). Не досить переконлива гра на прийомі,особливо, першої подачі Бабош,є куди рости!) Загалом,Тімея їй не суперник. Удачі, Даяна,ми з тобою!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 13.01.2020 09:01
    +2
    Александр Ад, 13.01.2020 08:55
    молодець,радує кількість єйсів
    А прийом відсутній.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 13.01.2020 08:55
    +3
    молодець,радує кількість єйсів
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.01.2020 09:18
    +4
    Александр Науменко, 13.01.2020 09:01
    А прийом відсутній.
    Ну з прийомом хорошої першої подачі в Даяни завжди були проблеми. Були в Ястремської матчі де вона на прийомі навіть жодного брейкпойнту за всю гру не мала. На слабшій другій вона могла навиліт вінерси забивати, але першу треба пробувати не так само, а простіше приймати, як Еля наприклад, щоб просто повернути м'яч у корт.
    Сподіваюся що Бажин попрацює над слабкими місцями Даянки.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.01.2020 09:22
    +3
    Радує що Даянка перемогла. Тепер хотілося би Енджі їй у суперниці. Враховуючи те, що Кербер не має сильної подачі, Ястремська мала б навіть із першої подачі німкені вінерси-цвяхи забивати, не кажучи вже про другу.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 13.01.2020 08:55
    +3
    молодець,радує кількість єйсів
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.01.2020 09:04
    +2
    Хороша гра на подачі( велика кількість ейсів,сильна перша,не погана друга). Не досить переконлива гра на прийомі,особливо, першої подачі Бабош,є куди рости!) Загалом,Тімея їй не суперник. Удачі, Даяна,ми з тобою!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 13.01.2020 09:01
    +2
    Александр Ад, 13.01.2020 08:55
    молодець,радує кількість єйсів
    А прийом відсутній.
    Ссылка
    mah
      mah, 13.01.2020 09:51
    0
    Даяна виграла, проте, зіграла слабо, особенно в прийомі. Може, це так було і задумано, не викладатися.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 13.01.2020 09:50
    0
    Mazyr2412, 13.01.2020 09:43
    Це ви про матч з Контою на траві?) Гіршого матчу на прийомі я не пам'ятаю! І так, силовий прийом 2 подачі це її найсильнішиа зброя, проте, сьогодні не дуже. Головне хороша подача,а прийом в неї завжди прорветься!)
    Ну з Контою навіть 40-40 жодного разу не було. А з Кенін хіба був кращий прийом у Даяши?
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 13.01.2020 09:48
    0
    молодец!
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 13.01.2020 09:43
    0
    vital, 13.01.2020 09:18
    Ну з прийомом хорошої першої подачі в Даяни завжди були проблеми. Були в Ястремської матчі де вона на прийомі навіть жодного брейкпойнту за всю гру не мала. На слабшій другій вона могла навиліт вінерси забивати, але першу треба пробувати не так само, а простіше приймати, як Еля наприклад, щоб просто повернути м'яч у корт.
    Сподіваюся що Бажин попрацює над слабкими місцями Даянки.
    Це ви про матч з Контою на траві?) Гіршого матчу на прийомі я не пам'ятаю! І так, силовий прийом 2 подачі це її найсильнішиа зброя, проте, сьогодні не дуже. Головне хороша подача,а прийом в неї завжди прорветься!)
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 13.01.2020 09:05
    0
    Посмотреть не удалось,но судя по статистике всё достаточно хорошо получилось
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности