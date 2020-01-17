Аделаида. Определилась соперница Ястремской в финале

Украинка сразится с первой ракеткой мира

  • 17.01.2020 12:03
  • 3577 просмотров
  • 9 комментариев
Аделаида. Определилась соперница Ястремской в финале
© WTA. Эшли Барти
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) узнала соперницу в финале хардового Премьера в Аделаиде. 
 
19-летняя украинка сразится за титул против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии, которая в полуфинале одолела американку Даниэль Коллинс (№27 WTA).
 
Аделаида. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 6:1, 7:6(5)
 
Отметим, что Ястремская в следующей редакции рейтинга WTA обновит личный рекорд, поднявшись как минимум на 21-ю позицию. В случае победы в финале она дебютирует в топ-20 на восемнадцатом месте.
 
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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 13:12
    0
    vital, 17.01.2020 12:45
    Для початку спасибі Коллінз за максимальну опозицію і 3 сети з таєм для Барті.
    Тепер про шанси Даяни:
    Про мінуси:
    - не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
    - може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
    - 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
    Тепер про плюси:
    + у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
    + Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
    + 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
    + Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
    Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
    Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
    Саме те, що Даяна слабо виглядає на фоні топових універсалів, найбільше тривожить. Згадаймо її першу очну зустріч з Барті. Боротьба тоді точилася лише у першому сеті, допоки Ешлі не побачила увесь арсенал Даяни. У другому сеті у нашої спортсменки не було шансів. Втім пройшов майже рік, у Даяни новий тренер, її гра помітно змінилася у кращий бік. Тим цікавіше буде порівняти матч майже річної давності і завтрашній. Сильна результативна перша подача, ейси - найпомітніше у австралійки і тоді, і в сьогоднішньому півфіналі, а те, як вона сьогодні слайсами гасила потужні удари Колінз, у Даяни так не відпрацьовано.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 12:58
    +2
    Отлично против лучшей, и в финале.
    Это огромный опыт. Если обыграет войдёт в историю.
    Удачи Даяне.
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    vital
    online
      vital, 17.01.2020 12:45
    +2
    Для початку спасибі Коллінз за максимальну опозицію і 3 сети з таєм для Барті.
    Тепер про шанси Даяни:
    Про мінуси:
    - не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
    - може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
    - 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
    Тепер про плюси:
    + у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
    + Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
    + 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
    + Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
    Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
    Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
    Ссылка
    Frank08
    online
    Frank08, 17.01.2020 12:17
    +3
    Шансы у Даяны есть, учитывая, что Коллинз достаточно вымотала Эшли. И не факт, что та полностью восстановится, а далее всё в руках Даянки!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 17.01.2020 12:16
    +2
    а у Барти силы после сегодняшней игры остались?Или у нее лучше фармакология?Удачи Даяне,главное не перегореть до игры.
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    sv40sv
      sv40sv, 17.01.2020 12:13
    +4
    Ястремская хоть и играет против первой ракетки мира, да ещё и на домашних кортах Барти, но шансы у Ястремской есть. Во-первых, она выйдет без морального давлению, так как она уже побила свой личный рекорд и в случае поражения никто её не упрекнёт в этом. Во-вторых, Барти может недооценить Ястремскую, что на руку Даяне. Главное, чтобы украинка не перегорела на старте и не акцентировалась на регалиях именитой соперницы.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 12:10
    +8
    Lua-Lua, 17.01.2020 12:06
    в финале будет тяжело. но если сможет совладать с собой и показать свой тенис то может и выиграть. верим!
    Після тої гри, яку продемонструвала Барті, хотілося б, щоб Даяна виглядала хоча б пристойно. Не сподіваюсь на виграш, але це - жіночий теніс. Може у Ешлі ейси не підуть, а у Даяни все у корт лягатиме.
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    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 12:07
    +7
    Первая ракетка мира Барти играет дома,её стиль игры не очень подходит Ястремской,,но шансы на победу у нашей теннесистки безусловно есть,главное что бы силёнок хватило на пятый матч
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    Lua-Lua
    online
      Lua-Lua, 17.01.2020 12:06
    +8
    в финале будет тяжело. но если сможет совладать с собой и показать свой тенис то может и выиграть. верим!
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 12:10
    +8
    Lua-Lua, 17.01.2020 12:06
    в финале будет тяжело. но если сможет совладать с собой и показать свой тенис то может и выиграть. верим!
    Після тої гри, яку продемонструвала Барті, хотілося б, щоб Даяна виглядала хоча б пристойно. Не сподіваюсь на виграш, але це - жіночий теніс. Може у Ешлі ейси не підуть, а у Даяни все у корт лягатиме.
    Ссылка
    Lua-Lua
    online
      Lua-Lua, 17.01.2020 12:06
    +8
    в финале будет тяжело. но если сможет совладать с собой и показать свой тенис то может и выиграть. верим!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 12:07
    +7
    Первая ракетка мира Барти играет дома,её стиль игры не очень подходит Ястремской,,но шансы на победу у нашей теннесистки безусловно есть,главное что бы силёнок хватило на пятый матч
    Ссылка
    sv40sv
      sv40sv, 17.01.2020 12:13
    +4
    Ястремская хоть и играет против первой ракетки мира, да ещё и на домашних кортах Барти, но шансы у Ястремской есть. Во-первых, она выйдет без морального давлению, так как она уже побила свой личный рекорд и в случае поражения никто её не упрекнёт в этом. Во-вторых, Барти может недооценить Ястремскую, что на руку Даяне. Главное, чтобы украинка не перегорела на старте и не акцентировалась на регалиях именитой соперницы.
    Ссылка
    Frank08
    online
    Frank08, 17.01.2020 12:17
    +3
    Шансы у Даяны есть, учитывая, что Коллинз достаточно вымотала Эшли. И не факт, что та полностью восстановится, а далее всё в руках Даянки!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.01.2020 12:58
    +2
    Отлично против лучшей, и в финале.
    Это огромный опыт. Если обыграет войдёт в историю.
    Удачи Даяне.
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    vital
    online
      vital, 17.01.2020 12:45
    +2
    Для початку спасибі Коллінз за максимальну опозицію і 3 сети з таєм для Барті.
    Тепер про шанси Даяни:
    Про мінуси:
    - не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
    - може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
    - 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
    Тепер про плюси:
    + у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
    + Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
    + 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
    + Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
    Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
    Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 17.01.2020 12:16
    +2
    а у Барти силы после сегодняшней игры остались?Или у нее лучше фармакология?Удачи Даяне,главное не перегореть до игры.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 13:12
    0
    vital, 17.01.2020 12:45
    Для початку спасибі Коллінз за максимальну опозицію і 3 сети з таєм для Барті.
    Тепер про шанси Даяни:
    Про мінуси:
    - не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
    - може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
    - 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
    Тепер про плюси:
    + у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
    + Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
    + 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
    + Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
    Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
    Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
    Саме те, що Даяна слабо виглядає на фоні топових універсалів, найбільше тривожить. Згадаймо її першу очну зустріч з Барті. Боротьба тоді точилася лише у першому сеті, допоки Ешлі не побачила увесь арсенал Даяни. У другому сеті у нашої спортсменки не було шансів. Втім пройшов майже рік, у Даяни новий тренер, її гра помітно змінилася у кращий бік. Тим цікавіше буде порівняти матч майже річної давності і завтрашній. Сильна результативна перша подача, ейси - найпомітніше у австралійки і тоді, і в сьогоднішньому півфіналі, а те, як вона сьогодні слайсами гасила потужні удари Колінз, у Даяни так не відпрацьовано.
    Ссылка
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