Аделаида. Определилась соперница Ястремской в финале

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) узнала соперницу в финале хардового Премьера в Аделаиде.
19-летняя украинка сразится за титул против лидера мирового рейтинга Эшли Барти из Австралии, которая в полуфинале одолела американку Даниэль Коллинс (№27 WTA).
Аделаида. Полуфинал
Эшли Барти (Австралия) – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 6:1, 7:6(5)
Отметим, что Ястремская в следующей редакции рейтинга WTA обновит личный рекорд, поднявшись как минимум на 21-ю позицию. В случае победы в финале она дебютирует в топ-20 на восемнадцатом месте.
Ранее украинка обыграла в полуфинале Арину Соболенко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тепер про шанси Даяни:
Про мінуси:
- не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
- може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
- 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
Тепер про плюси:
+ у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
+ Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
+ 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
+ Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
Это огромный опыт. Если обыграет войдёт в историю.
Удачи Даяне.
Тепер про шанси Даяни:
Про мінуси:
- не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
- може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
- 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
Тепер про плюси:
+ у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
+ Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
+ 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
+ Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
Это огромный опыт. Если обыграет войдёт в историю.
Удачи Даяне.
Тепер про шанси Даяни:
Про мінуси:
- не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
- може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
- 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
Тепер про плюси:
+ у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
+ Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
+ 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
+ Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
Тепер про шанси Даяни:
Про мінуси:
- не дуже вдаються українці ігри проти універсалів;
- може перегоріти, бо їй буде протистояти перша ракетка світу, ще й за підтримки рідних вболівальників;
- 4-а гра за 4 дні, а Барті зіграла на 1 гру менше, стартуючи з 2-го кола, тому питання втоми для енергозатратного тенісу Даяни є дуже актуальним, бо втомлена і свіженька Ястремська це дві різні людини за якістю гри.
Тепер про плюси:
+ у Даяни буде більше часу на відновлення, оскілька вона зіграла свій матч на 7+ годин швидше;
+ Даяна любить грати на центральних кортах із великою кількістю вболівальників;
+ 2 з 3-х своїх титулів Даяна здобула на фоні підтримки суперниці по фіналу рідними вболівальниками (Гонконг - Ван Цян і Страсбург - Гарсія), тому вболівальники не мають налякати Даяну
+ Даяна не боїться авторитетів, ну а Серена це просто легенда.
Шанси на перемогу в Даяни звісно що є.
Буде, як буде, головне щоб без травм і щоб ці тривалі виступи в Аделаїді не вплинули негативно на виступи дівчат на АО-2020.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.