Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA

Вторая ракетка Украины поднимется как минимум на 21-ю позицию

  • 17.01.2020 12:05
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Ястремская установит личный рекорд в рейтинге WTA
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№24 WTA) в следующей редакции рейтинга WTA поднимется как минимум на 21-ю позицию, обновив личный рекорд.
 
Это стало возможным по результатам ее успешных выступлений на хардовом Премьере в Аделаиде, где 19-летняя украинка добыла путевку в финал
 
Ранее о новом достижения нельзя было утверждать из-за того, что в борьбе находилась американка Даниэль Коллинс, которая в случае победы на турнире оставляла Ястремскую на 22-й позиции, которая является для Даяны рекордной в карьере. После вылета американки в полуфинале картина стала предельно ясной.
 
Отдельно стоит отметить, что в случае победы в финале Даяна дебютирует в топ-20 на восемнадцатом месте.

 

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Источник — Sport.ua

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