Милевский назвал главную проблему Динамо

Украинский нападающий считает, что у киевлян нет сплоченного коллектива

  • 17.01.2020 19:02
  • 2953 просмотра
  • 8 комментариев
Милевский назвал главную проблему Динамо
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский
35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский назвал главную проблема киевского «Динамо».
 
«Думаю, что все дело в коллективе. У нас, в «Динамо-Брест», в этом сезоне был сумасшедший коллектив, мы каждую неделю не менее одного раза где-то собирались вместе. Я уверен, что у киевлян сразу же после тренировке все прыгают в свои машины и разъезжаются кто к женам, кто к родителям.
 
Я считаю, что команде важно собираться после тренировке вместе. Уделите этому час, хотя бы пообедайте вместе. Не обязательно даже пить пиво. Можно обсудить тренировку, историю смешную рассказать, но сделать это вместе.
 
Очень важно, чтобы был коллектив, у киевлян я его не вижу», – сказал Милевский.
 
Напомним, Артем Милевский защищал цвета киевского «Динамо» в период с 2002 по 2013 годы.
 
 
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Источник — Вацко Live

(5 голосов)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2020 19:57
    0
    Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 19:06
    Оставалось сделать ещё 30-40 нарезок из 1 интервью
    Видно водку, пиво и воблу подвезли. Пятница в редакции.
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 17.01.2020 19:49
    0
    35-річний український нападник «Динамо-Брест» Артем Мілевський назвав головну проблему київського «Динамо».
    ________________________________________________________
    Он эту проблему знает в лицо, но никогда её публично не озвучит.
    Ссылка
    mah
    mah, 17.01.2020 19:48
    0
    УАФ– М а ф і я!, 17.01.2020 19:35
    Главная проблема- Игорек и физручилы, которых он назначает тренерами. Вообще, Динамо до сих пор в совке застряло. Я не наблюдаю развития клуба и движения вперёд
    А что тебе в "совке не так"?
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 17.01.2020 19:35
    +3
    Главная проблема- Игорек и физручилы, которых он назначает тренерами. Вообще, Динамо до сих пор в совке застряло. Я не наблюдаю развития клуба и движения вперёд
    Ссылка
    coba777
      coba777, 17.01.2020 19:29
    +1
    Звичайно, кожного дня завалившись в бар, відносини в колективі набагато кращі. Звичайно, якщо до бійки не дійде.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.01.2020 19:24
    0
    axylinam, 17.01.2020 19:10
    Правильно всё сказал,в Динамо коллективом даже и не пахнет
    А где пахнет? Футбол давно лишь способ прилично заработать. Где поманят большей суммой, туда и побегут, не взирая ни на что
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 17.01.2020 19:10
    -1
    Правильно всё сказал,в Динамо коллективом даже и не пахнет
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 19:06
    +9
    Оставалось сделать ещё 30-40 нарезок из 1 интервью
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 19:06
    +9
    Оставалось сделать ещё 30-40 нарезок из 1 интервью
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 17.01.2020 19:35
    +3
    Главная проблема- Игорек и физручилы, которых он назначает тренерами. Вообще, Динамо до сих пор в совке застряло. Я не наблюдаю развития клуба и движения вперёд
    Ссылка
    coba777
      coba777, 17.01.2020 19:29
    +1
    Звичайно, кожного дня завалившись в бар, відносини в колективі набагато кращі. Звичайно, якщо до бійки не дійде.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2020 19:57
    0
    Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 19:06
    Оставалось сделать ещё 30-40 нарезок из 1 интервью
    Видно водку, пиво и воблу подвезли. Пятница в редакции.
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 17.01.2020 19:49
    0
    35-річний український нападник «Динамо-Брест» Артем Мілевський назвав головну проблему київського «Динамо».
    ________________________________________________________
    Он эту проблему знает в лицо, но никогда её публично не озвучит.
    Ссылка
    mah
    mah, 17.01.2020 19:48
    0
    УАФ– М а ф і я!, 17.01.2020 19:35
    Главная проблема- Игорек и физручилы, которых он назначает тренерами. Вообще, Динамо до сих пор в совке застряло. Я не наблюдаю развития клуба и движения вперёд
    А что тебе в "совке не так"?
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 17.01.2020 19:24
    0
    axylinam, 17.01.2020 19:10
    Правильно всё сказал,в Динамо коллективом даже и не пахнет
    А где пахнет? Футбол давно лишь способ прилично заработать. Где поманят большей суммой, туда и побегут, не взирая ни на что
    Ссылка
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