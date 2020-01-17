Милевский рассказал, почему наехал на Буяльского

Бывший игрок «Динамо» – о скандальном видео

  • 17.01.2020 17:55
  • 2066 просмотров
  • 2 комментария
Милевский рассказал, почему наехал на Буяльского
© screenshot
35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский прокомментировал скандальное видео, на котором он в нецензурной форме выражает недовольство игрой киевского «Динамо» в адрес Виталия Буяльского.
 
«На видео отчетливо слышно, что я ему сказал «вы». Я же не сказал: «Буяла, ты такой-сякой».
 
З Буяльским я играл в дубле, с ним я больше всех знаком, поэтому ему и досталось больше всех. Он хороший парень, никаких личных претензий я ему не высказывал.
 
Еще раз повторюсь, что я говорил о всей команде, потому что то, что они показали против «Зари», – это был не футбол», – сказал Милевский.
 
Напомним, Артем Милевский защищал цвета киевского «Динамо» в период с 2002 по 2013 годы.
 
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Источник — Вацко Live

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 18:07
    +1
    Все пздц - вышел #Вацко LIght на час 20, теперь ждем 10500 нарезок по 2 строки на всез ресурсах
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    u6464u
    online
      u6464u, 17.01.2020 18:01
    0
    что всем что не кому это всем до лампочки,ты подойди и скажи Буяла говнюк ты уже с метра в ворота не попадаешь,а то он наехал засранец шоумен.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 17.01.2020 18:07
    +1
    Все пздц - вышел #Вацко LIght на час 20, теперь ждем 10500 нарезок по 2 строки на всез ресурсах
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 17.01.2020 18:01
    0
    что всем что не кому это всем до лампочки,ты подойди и скажи Буяла говнюк ты уже с метра в ворота не попадаешь,а то он наехал засранец шоумен.
    Ссылка
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