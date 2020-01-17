Милевский рассказал, почему наехал на Буяльского

Артем Милевский прокомментировал 35-летний украинский нападающий «Динамо-Брест»прокомментировал скандальное видео , на котором он в нецензурной форме выражает недовольство игрой киевского «Динамо» в адрес Виталия Буяльского.

«На видео отчетливо слышно, что я ему сказал «вы». Я же не сказал: «Буяла, ты такой-сякой».

З Буяльским я играл в дубле, с ним я больше всех знаком, поэтому ему и досталось больше всех. Он хороший парень, никаких личных претензий я ему не высказывал.

Еще раз повторюсь, что я говорил о всей команде, потому что то, что они показали против «Зари», – это был не футбол», – сказал Милевский.

Напомним, Артем Милевский защищал цвета киевского «Динамо» в период с 2002 по 2013 годы.