Маркевич в деле. Украинские бизнесмены собираются купить польский клуб

17 января в польском городе Новы-Сонч состоялась встреча делегации украинских бизнесменов с городскими властями.

По информации источника, главной темой обсуждения стала продажа местного клуба «Сандецья».

«Я говорю о гостях из России и Украины. Им принадлежит клуб украинской элиты. Они должны были приехать в Польшу в четверг вечером», – сообщил анонимный источник из окружения клуба из Польши.

Сообщается, что встреча должна была быть организована известным украинским тренером Мироном Маркевичем, который сейчас руководит комитетом национальных команд УАФ.

Отметим, что «Сандецья» выступает во втором по силе дивизионе Польши. После 20 туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице.