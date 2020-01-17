Маркевич в деле. Украинские бизнесмены собираются купить польский клуб

Городские власти Новы-Сонча провели переговоры о продаже «Сандецьи»

  • 17.01.2020 18:47
  • 2856 просмотров
  • 5 комментариев
Маркевич в деле. Украинские бизнесмены собираются купить польский клуб
© gazetakrakowska.pl
17 января в польском городе Новы-Сонч состоялась встреча делегации украинских бизнесменов с городскими властями.
 
По информации источника, главной темой обсуждения стала продажа местного клуба «Сандецья».
 
«Я говорю о гостях из России и Украины. Им принадлежит клуб украинской элиты. Они должны были приехать в Польшу в четверг вечером», – сообщил анонимный источник из окружения клуба из Польши.
 
Сообщается, что встреча должна была быть организована известным украинским тренером Мироном Маркевичем, который сейчас руководит комитетом национальных команд УАФ.
 
Отметим, что «Сандецья» выступает во втором по силе дивизионе Польши. После 20 туров команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
 
Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич мог возглавить «Галатасарай» или «Трабзонспор».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Gazeta Krakowska

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 19:36
    +2
    acfred, 17.01.2020 18:51
    клуб 2 польской Лиги? в чем инвестиции и в чем суть ?
    Гроші нелегальні відмити.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 17.01.2020 19:25
    0
    а цей клуб у наш чемп перейде?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.01.2020 19:16
    0
    Подарите ему остров в Океании , только даром , хоть 2 на 3 метра - он и туда побежит.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 19:07
    0
    Стёб. Хотя дайте кучу $ и он и туда пошел бы)
    Ссылка
    acfred
      acfred, 17.01.2020 18:51
    +3
    клуб 2 польской Лиги? в чем инвестиции и в чем суть ?
    Ссылка
    acfred
      acfred, 17.01.2020 18:51
    +3
    клуб 2 польской Лиги? в чем инвестиции и в чем суть ?
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 17.01.2020 19:36
    +2
    acfred, 17.01.2020 18:51
    клуб 2 польской Лиги? в чем инвестиции и в чем суть ?
    Гроші нелегальні відмити.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 17.01.2020 19:25
    0
    а цей клуб у наш чемп перейде?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.01.2020 19:16
    0
    Подарите ему остров в Океании , только даром , хоть 2 на 3 метра - он и туда побежит.
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 17.01.2020 19:07
    0
    Стёб. Хотя дайте кучу $ и он и туда пошел бы)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности