Мирон Маркевич ранее мог возглавить Галатасарай или Трабзонспор

Агент ФИФА Гювен Мемиш поделился информацией о том, что украинский тренер Мирон Маркевич вел переговоры с турецкими клубами:
«В свое время Маркевич вел переговоры с «Галатасараем». Думаю, что стороны не договорились по финансовым вопросам. К сожалению, сейчас в Турции нет спроса на украинских тренеров.
Его кандидатурой интересовались. Сначала «Трабзонспор», а затем «Коньяспор». Это было в 2016–2017 годах».
29 июня 2016 года Мирон Маркевич подал в отставку с должности главного тренера «Днепра». В июле того же года возглавил комитет сборных Украинской ассоциации футбола.
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Источник — Footboom
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