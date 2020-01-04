Мирон Маркевич ранее мог возглавить Галатасарай или Трабзонспор

Гювен Мемиш поделился информацией о том, что Мирон Маркевич вел переговоры с турецкими клубами: Агент ФИФАподелился информацией о том, что украинский тренер вел переговоры с турецкими клубами:

«В свое время Маркевич вел переговоры с «Галатасараем». Думаю, что стороны не договорились по финансовым вопросам. К сожалению, сейчас в Турции нет спроса на украинских тренеров.

Его кандидатурой интересовались. Сначала «Трабзонспор», а затем «Коньяспор». Это было в 2016–2017 годах».

29 июня 2016 года Мирон Маркевич подал в отставку с должности главного тренера «Днепра». В июле того же года возглавил комитет сборных Украинской ассоциации футбола.